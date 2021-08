Une adorable vidéo montre un bébé rhinocéros jouant le meilleur ami – un chien ! | Nature | Nouvelles

in

Esme, qui vit au Hoedspruit Endangered Species Center (HESC) en Afrique du Sud, n’avait qu’un mois lorsqu’elle a été emmenée au sanctuaire lorsque sa mère était incapable de produire du lait. Pendant son séjour à HESC, le jeune mammifère n’avait aucun autre rhinocéros qui voulait se lier d’amitié avec elle jusqu’à ce qu’il soit décidé d’introduire David, un chien de berger d’Anatolie.

David le chien et Esme le rhinocéros sont les meilleurs amis du monde et dans une vidéo, on peut voir David embrasser son copain.

Juandrey Simons, conservateur des animaux à HESC, se souvient comment l’amitié unique de David et Esme a commencé, en disant : “Dès la première fois qu’ils se sont rencontrés, ils s’aimaient l’un pour l’autre. C’était un mariage parfait.

“Elle se sentait déprimée, David irait la lécher, ils étaient toujours ensemble et inséparables, ils ont simplement grandi ensemble.”