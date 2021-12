Une adresse de baleine Bitcoin contenant 11 millions de dollars fait son entrée après 9 ans d’inactivité

Un autre portefeuille bitcoin contenant des millions de dollars en BTC est sorti de l’inactivité. Au fil du temps, de plus en plus de ces portefeuilles sont réactivés par leurs propriétaires qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas effectué de transaction avec ces portefeuilles depuis des années malgré ce qui est considéré comme de l’argent qui change la vie. . Celui-ci n’a eu aucune activité depuis plus de neuf ans et est maintenant activé après une longue période d’inactivité.

Le portefeuille baleine est activé

Whale Alert, un service qui publie l’activité des portefeuilles avec des stocks importants, a rapporté dimanche qu’un portefeuille bitcoin dormant avait été réactivé. Ce portefeuille contenait un total de 235 BTC, pour un montant de 11 114 901 $. Le portefeuille n’avait vu aucune activité depuis 9,1 ans et a été réactivé en 2021. Le portefeuille avait déplacé un total de 100 BTC dans une transaction de 4,7 millions de dollars.

💤 Une adresse inactive contenant 235 #BTC (11 114 901 USD) vient d’être activée après 9,1 ans ! https://t.co/TWnFkwIWfr – Alerte aux baleines (@whale_alert) 19 décembre 2021

Le portefeuille, qui était inactif depuis près d’une décennie, est rapidement passé à plusieurs transactions. Dans les heures qui ont suivi, le détenteur du portefeuille a effectué quelques transactions qui ont vidé le solde du portefeuille dans un autre portefeuille et le solde est maintenant à zéro.

BTC s’effondre avant l’ouverture du marché | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Comment les portefeuilles Bitcoin deviennent-ils dormants ?

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un portefeuille Bitcoin deviendrait inactif. L’un d’eux est le cas où le détenteur du portefeuille perdrait les clés du portefeuille. Cela peut arriver lorsqu’un détenteur oublie qu’il a des bitcoins ou que les clés peuvent être stockées quelque part où il ne peut plus y accéder. Le détenteur d’un portefeuille peut mettre un certain temps à récupérer ses clés et à accéder au portefeuille.

On estime qu’environ 20% de tous les bitcoins ont déjà été perdus en raison d’utilisateurs qui ont perdu leurs clés ou sont décédés. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles les personnes qui sont allées en prison ont peut-être dû attendre de sortir pour accéder à leurs pièces.

Enfin, il y a les super gros titres qui résistent depuis des années. Ces mains de diamant sont arrivées tôt et ont conservé leur bitcoin à travers tous les hauts et les bas du marché. Maintenant, ils récoltent les fruits de leur patience lorsqu’ils déplacent enfin leur BTC après toutes ces années.

