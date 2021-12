Une affaire de prisonniers : prisonniers de guerre pakistanais de 1971, des pions dans un jeu plus vaste

À l’approche du 50e anniversaire de la guerre indo-pakistanaise, 1971, il y a eu une énorme quantité de battage médiatique, qu’il s’agisse de l’audiovisuel, de la presse écrite ou des médias sociaux.

Par le Col Ashwani Sharma (ret),

« Il a fallu plus de deux ans et demi aux prisonniers de guerre Pak de la guerre de 1971 pour être rapatriés ; ils n’étaient que des pions dans un jeu plus grand ».

La douleur de quelqu’un d’autre nous échappe souvent, surtout si c’est un adversaire. S’il se trouve que le protagoniste est un prisonnier de guerre méconnu de l’ennemi, l’effet est prononcé à plusieurs reprises. Il est condamné à une vie d’ignominie, voué à son sort comme si perdre une bataille équivalait à perdre la bataille de la vie, voire pire.

À l’approche du 50e anniversaire de la guerre indo-pakistanaise, 1971, il y a eu une énorme quantité de battage médiatique, qu’il s’agisse de l’audiovisuel, de la presse écrite ou des médias sociaux. C’est le cas de l’Inde et du Bangladesh ; Le Pakistan, pour des raisons évidentes, préférerait oublier que cela s’est déjà produit. Cependant, au milieu de l’écho de tels sentiments, je suis tombé par hasard sur le récit d’un Brig Mehboob Qadir (ret) du Pakistan qui lui-même avait été un prisonnier de guerre s’étant rendu au Bangladesh. En tant qu’ancien officier de l’armée indienne, et ayant célébré Vijay Diwas chaque année, j’ai été ému par son récit. Il ne se plaint pas du traitement que lui infligent ses ravisseurs. Sa lamentation concerne l’ignominie de la capitulation et, dans une plus large mesure, le fait qu’il soit ignoré par son propre pays et le traitement indifférent et l’apathie que les prisonniers de guerre ont reçus chez eux. Après avoir lu son récit et y avoir réfléchi, je suis convaincu que les prisonniers de guerre méritent une attention et un traitement sensibles de la part de leurs propres gouvernements. Mais ce n’est pas l’objet de cette fonctionnalité. Je prévois de couvrir le problème plus large du rapatriement retardé des prisonniers de guerre, qui a été un facteur majeur de leur effondrement psychologique et de leur désorientation.

Rapatriés en 1974, les prisonniers de guerre pakistanais ont passé près de deux ans et demi en captivité. C’est un délai anormalement long compte tenu du fait que les deux pays sont des voisins immédiats et que les nuages ​​de la guerre se sont levés dès que le cessez-le-feu a été déclaré et accepté par les nations belligérantes.

Il n’y avait aucune crainte d’un autre conflit dans l’immédiat. L’Accord de Shimla a été signé entre les pays le 2 juillet 1972, ouvrant ainsi la voie à l’échange de prisonniers de guerre. Pourtant, il a fallu encore près de deux ans jusqu’à ce que la déclaration de Delhi soit signée en 1974 et que le processus réel ait commencé. Pour mémoire, l’Inde a fait environ 93 000 prisonniers de guerre, dont des soldats pakistanais ainsi que certains de leurs collaborateurs pakistanais de l’Est. 79 676 de ces prisonniers étaient du personnel en uniforme, dont 55 692 dans l’armée, 16 354 paramilitaires, 5 296 dans la police, 1 000 dans la marine et 800 dans la PAF. Les 13 324 prisonniers restants étaient des civils – des membres de la famille du personnel militaire ou des Razakars.

Protéger, loger, nourrir et s’occuper de leurs besoins quotidiens aurait coûté au fisc indien beaucoup d’argent et de ressources. Quel était alors l’attelage ? Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ? Quelques conseils pour résoudre l’énigme :

Revenons à avril 1972. DP Dhār, proche collaborateur de Mme Gandhi, et l’un des membres du groupe central se sont rendus au Pakistan dans le cadre d’une mission discrète pour discuter du rapatriement des prisonniers de guerre et de la voie à suivre entre les deux pays au lendemain de la guerre. Il a été emmené à la présidence Murree sous haute sécurité. M. Aziz Ahmed, conseiller spécial de Bhutto dirigeait la partie pakistanaise. L’ambassadeur (SqnLdr) Sami Khan, Sj, était alors l’officier du protocole et se souvient de DP Dhar comme d’un diplomate adroit et adroit. Après avoir noué de bonnes relations avec Sami avec qui il partageait Peshawar comme leur ville natale, un soir alors qu’il se promenait dans les pelouses de la présidence de Murree, Dhar a confié à Sami que les dirigeants pakistanais ne semblaient pas pressés d’obtenir le Les prisonniers de guerre reviennent. Qu’il semble y avoir des motifs voilés et en reste là. La délégation indienne s’est bien sûr étonnée de cette réticence. Sami avait du mal à y croire car un grand nombre de familles occidentales attendaient leur retour avec impatience. Effectivement, Sami a soulevé la question avec M. Aziz Ahmed. Aziz a ensuite déclaré à Sami que la position était d’empêcher les Indiens d’utiliser les prisonniers de guerre comme monnaie d’échange pour régler le Cachemire. De toute évidence, Bhutto et son équipe avaient devancé la stratégie indienne consistant à utiliser les prisonniers de guerre comme levier à leur avantage.

La deuxième raison plausible du retard était le désir intense de Bhutto de mettre les militaires à terre, de les faire ressembler aux gars de la chute et d’assumer la responsabilité de tous leurs échecs. Cela remonte à ses manigances à l’Assemblée générale des Nations Unies où ses actions ont trahi la cause, même si son obstruction lui a valu quelques points de brownie. Connaissant l’intellect aiguisé que possédait Bhutto, il est raisonnable de déduire que ses actions faisaient en fait partie d’une stratégie bien pensée pour rendre la position de l’armée intenable au Pakistan oriental. Après la capitulation, Bhutto n’a montré aucune urgence à ramener les prisonniers de guerre chez eux. Il voulait qu’ils soient encore plus humiliés pendant qu’il établissait un contrôle ferme chez lui. Le traitement réservé par Bhutto à Yahya et le limogeage ultérieur du général Gul Hassan et du chef de l’Air Rahim Khan s’accordent bien avec ce complot. Ironiquement, l’Inde a été laissée pour protéger et s’occuper des prisonniers de guerre. Après la période Yahya, lorsque certains militants des droits humains ont demandé à Mme Gandhi pourquoi l’Inde gardait plus de 90 000 prisonniers de guerre, elle a répondu : « Ce n’est pas ce qui saute aux yeux. Pourquoi ne posez-vous pas cette question aux dirigeants pakistanais ? Elle pointait du doigt la complaisance ou la connivence d’une partie du gouvernement pakistanais.

La dernière raison, mais peut-être la plus importante, pour retarder le rapatriement était la possibilité d’une indignation à grande échelle au sein d’une armée pakistanaise rancunière et de la population du Pakistan occidental en colère, extrêmement déçue par l’establishment face à son échec à tous égards, entraînant une défaite humiliante. Les prisonniers de guerre se composaient d’un grand nombre d’officiers convaincus d’avoir été poussés dans une situation désespérée par un haut-gradé politique et militaire maladroit. La base a soutenu ce point de vue et était désireux de chercher des réponses.

Cela ne présageait rien de bon pour la nouvelle direction politique et militaire du Pakistan, qui avait délibérément prévu de retarder l’arrivée des prisonniers de guerre jusqu’à ce que la situation soit fermement sous contrôle. Le fait qu’il privait également l’Inde de l’avantage stratégique leur convenait très bien. Si intelligemment, le blâme a été entièrement réparti à Yahya dans le but de détourner la responsabilité de la débâcle.

La commission du juge Hamood-ur-Rehman mise en place par le gouvernement Bhutto a été spécifiquement mandatée pour « enquêter et découvrir les circonstances dans lesquelles le commandant du commandement oriental s’est rendu et les membres des forces armées du Pakistan ont déposé les armes et un cessez- le feu a été ordonné le long des frontières du Pakistan occidental et de l’Inde et le long de la ligne de cessez-le-feu dans l’État de J&K ». Que ferait une telle commission avec un tel mandat, à part trouver des défauts à l’armée ?! Pourquoi la commission n’a-t-elle pas été chargée de rechercher les raisons de la sécession du Pakistan oriental ?

