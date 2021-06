Une affaire déposée contre Fireblocks pour des clés supprimées d’une note Ether de 72 millions de dollars

in

23 juin 2021 10:44 UTC

| Mise à jour:

23 juin 2021 à 10:44 UTC

Par Clark

La société de crypto-conservation affirme qu’il était absolument de la responsabilité du client de faire une copie des clés non publiques.

La société de garde de cryptomonnaies Fireblocks fait face à des poursuites judiciaires de la part d’une société qui prétend qu’elle a absolument été attachée à son porte-monnaie contenant une quantité considérable d’actifs cryptographiques.

La plate-forme de jalonnement cryptographique StakeHound affirme que la négligence d’un employé de Fireblocks a entraîné la perte de 10 millions de dollars d’actifs cryptographiques sans aucune sauvegarde proposée. Fireblocks est une société israélienne de degré associé qui propose des services de garde aux entreprises et qui accélère les transactions numériques.

StakeHound a déposé l’affaire devant le tribunal de district de Tel Aviv le 22 juin, réclamant une indemnisation pour les actifs perdus. Le portefeuille en question contenait 38 178 ETH, soit 72 millions de dollars à l’époque.

Le tribunal a appris qu’un employé de Fireblocks n’aurait pas protégé ou sauvegardé les clés privées du portefeuille, qui ont ensuite été supprimées, empêchant StakeHound d’accéder à ses actifs. lors d’une déclaration, StakeHound a affirmé :

« Il peut s’agir d’une erreur humaine commise par le travailleur de degré associé des défendeurs, l’agence des Nations Unies a travaillé dans un environnement de travail inapproprié, n’a pas protégé ou fait de copie des clés privées du défendeur requises pour ouvrir le portefeuille numérique concerné, et sans raison apparente les clés ont été supprimées, empêchant l’accès aux actifs numériques du demandeur »,

Selon un rapport publié dans les médias israéliens, la société chargée de sauvegarder les clés privées, Coincover, aurait reçu les clés, mais n’a pas pu vérifier si elle pouvait ouvrir le portefeuille en raison d’un accord de confidentialité.

Fireblocks a nié toute négligence et a déclaré que les clés privées ont été générées par le consommateur et conservées en dehors de la plate-forme, ajoutant que “le client n’a pas stocké la sauvegarde avec un fournisseur de services tiers conformément à nos règles”.

Dans une déclaration sur son site Web, Fireblocks a expliqué qu’il avait coopéré à la demande de StakeHound en décembre 2020 de créer une collection de « parts de clés BLS » associées au projet de jalonnement ETH 2.0 de degré associé. BLS est le plan de signature cryptologique Boneh-Lynn-Shacham qui permet à un utilisateur de vérifier qu’un signataire est authentique.

Le 29 avril, l’équipe Fireblocks a mené un exercice de récupération après sinistre souvent régulier et a découvert qu’une collection de fragments de clé BLS de la sauvegarde ne pouvait pas être déchiffrée, que le client ne les avait jamais sauvegardés.

“Aucune clé de production Fireblocks n’a jamais été affectée, et les fonds de chacun des clients Fireblocks sont protégés, et les clés des consommateurs sont sécurisées et récupérables”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il enquêtait activement sur les questions en attente d’une réponse du tribunal de district.

