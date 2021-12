Une alerte Odd Pixel met en garde les utilisateurs du monde entier contre une tempête aux Philippines par erreur

Si vous vous réveillez avec un avertissement assez étrange du widget At A Glance de votre Google Pixel vous alertant d’une tempête qui est loin de votre position, vous n’êtes pas seul.

Alors que le super typhon « Odette » (nom international : Rai) continue de frapper l’est et le centre des Philippines, certains propriétaires de Google Pixel de diverses régions du monde ont reçu une étrange alerte de tempête. L’avertissement a clairement été envoyé par accident via le widget At A Glance.

Il provenait de la PAGASA (Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration), et il est probable qu’il ait semé la panique parmi ceux qui l’ont vu sur les écrans de leur téléphone. Certains utilisateurs de Californie, du Canada, du Royaume-Uni, du Danemark et d’autres régions des États-Unis, par exemple, ont utilisé Reddit pour signaler l’incident. Certains ont reçu l’alerte via le Google Pixel 6 Pro tandis que d’autres l’ont vu sur leur Pixel 3 XL.

Heureusement pour les habitants de ces pays, aucune tempête à l’échelle mondiale ne semble se préparer à l’heure actuelle. Cependant, pour ceux qui vivent aux Philippines, le typhon de catégorie 5 fait des ravages dans de vastes étendues de villes et de provinces de la région centrale du pays, envoyant environ 100 000 personnes vers des centres d’évacuation (via .).

Sans aucun doute, le widget At A Glance de Google est une fonctionnalité utile qui fournit des informations rapides sur des événements importants tels qu’une tempête, envoyées via les meilleurs téléphones Android de Google. Cependant, l’alerte est clairement destinée aux résidents des Philippines et pourrait avoir été causée par un problème inoffensif.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Smartphone durable

Avis Fairphone 3: La durabilité nécessite des sacrifices

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Fairphone, mais la société néerlandaise essaie de faire des vagues dans l’industrie de la technologie avec son approche durable de l’approvisionnement, de la distribution, des relations de travail et du service client. Nous avons eu la chance d’essayer le Fairphone 3 et nous avons quelques réflexions sur l’appareil au-delà de son expérience matérielle et logicielle.

Abandonnez ce vieux portefeuille

Meilleurs étuis portefeuille pour Google Pixel 6 en 2021

Si vous prévoyez de transporter un téléphone aussi grand que le Pixel 6 avec son écran de 6,4 pouces, vous pouvez également glisser votre portefeuille dans l’étui. Ces étuis portefeuille pour Pixel 6 vous permettent de vous débarrasser du poids mort et de tout transporter de manière plus compacte.