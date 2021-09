Une alimentation riche en sel fait-elle grossir ? C’est ce que dit la science | La vie

Que les régimes riches en sodium favorisent la prise de poids est une croyance largement répandue, mais est-ce vrai ou juste un mythe ? Passons en revue ce que la science dit à ce sujet.

Le sodium est un nutriment essentiel qui est présent dans presque tous les aliments que nous mangeons et dans les boissons que nous consommons. Dans de nombreux aliments il est présent naturellement, auquel il faut ajouter le sel que l’on ajoute, qui est riche en sodium (il contient 40 % de sodium : on trouve 2,3 g de sodium dans 5 g de sel).

Même si nous entendons constamment que le sel est mauvais pour la santé, le sodium est un nutriment nécessaire à une bonne santé. Il est essentiel pour maintenir le volume plasmatique, l’équilibre acido-basique, la transmission de l’influx nerveux et le fonctionnement normal des cellules.

Mais la vérité est qu’en général, nous prenons plus de sodium que ce dont notre corps a besoin. Selon l’OMS, la plupart des gens consomment entre 9 et 12 grammes de sel par jour, alors que l’apport maximal recommandé est de 5 grammes par jour.

Consommer trop de sel est lié à divers problèmes de santé, comme l’hypertension artérielle, et augmente le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Pour cette raison, l’OMS propose de réduire la consommation de sel.

En dehors de ces problèmes liés à une alimentation riche en sodium, de nombreuses personnes pensent que le sel fait grossir.. Mais est-ce vrai ?

Comme indiqué dans Healthline, Le sel n’augmente pas directement la graisse corporelle, mais il existe un lien entre les régimes riches en sodium et la prise de poids.

Les preuves scientifiques révèlent que lLes personnes qui mangent plus de sel ont tendance à peser plus. De plus, ils ont également généralement un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé, un tour de taille plus important et un rapport taille/taille plus élevé que les personnes qui mangent moins de sel.

Les aliments ultra-transformés contiennent plus de sel que les aliments naturels et, comme ils sont moins efficaces pour nous rassasier, ils peuvent vous faire consommer plus de calories et augmenter votre apport en sodium. Dans ce sens, la quantité de sel peut être considérée comme un indicateur de la qualité de l’alimentation.

D’autre part, un apport élevé en sodium permet à votre corps de retenir plus de liquides. En effet, pour contrer la concentration de sodium, le corps réduit la production d’urine et augmente la soif, afin de diluer la concentration de sodium au niveau approprié. D’après les études, Cette rétention d’eau peut faire une différence allant jusqu’à 1 kg sur la balance.

Donc, un régime riche en sel ne fait pas grossir et ne prend pas plus de graisse corporelle, mais il peut indirectement affecter la prise de poids. De plus, réduire sa consommation est également recommandé pour éviter les problèmes de santé.