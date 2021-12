Une allégation d’inconduite sexuelle a conduit au licenciement de Chris Cuomo de CNN

Journaliste de télévision Chris Cuomo.

Une allégation d’inconduite sexuelle a conduit au limogeage du présentateur de CNN aux heures de grande écoute Chris Cuomo, a déclaré dimanche l’avocate Debra Katz.

Katz a déclaré que son client, qu’elle a refusé de nommer, s’était manifesté après que Cuomo eut fait des commentaires à l’antenne concernant les problèmes de harcèlement sexuel et suite à la révélation qu’il avait aidé son frère, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, à répondre aux allégations de harcèlement sexuel. .

« En entendant l’hypocrisie des propos à l’antenne de Chris Cuomo et dégoûté par ses efforts pour essayer de discréditer ces femmes, mon client a retenu les services d’un avocat pour signaler à CNN son inconduite sexuelle grave à son encontre », a déclaré Katz dans un communiqué.

Elle a signalé les allégations à CNN, a-t-elle déclaré, et a proposé de fournir des « preuves documentaires » de ses allégations.

« Ma cliente s’est manifestée à ce moment-là parce qu’elle sentait qu’en partageant son histoire et la documentation connexe, elle pourrait aider à protéger d’autres femmes », a déclaré Katz.

Steven Goldberg, un porte-parole de Chris Cuomo, a publié une déclaration plus tôt dimanche niant les allégations.

« Dans la mesure où ils ont été envoyés à CNN pour nier ce que Chris Cuomo a dit à son auditoire, il soutient pleinement ses déclarations à l’antenne sur son lien avec ces problèmes, à la fois professionnellement et d’une manière profondément personnelle. Si l’objectif de les faire des accusations fausses et non vérifiées étaient de voir M. Cuomo puni par CNN, ce qui peut expliquer son licenciement injustifié », a déclaré Goldberg.

Le réseau d’information a déclaré samedi avoir licencié Chris Cuomo après que de « nouvelles informations » ont été révélées lors d’un examen de la façon dont il a aidé son frère à limiter les dommages au milieu d’un scandale de harcèlement sexuel.

Chris Cuomo a d’abord été suspendu pour une durée indéterminée après que le procureur général de l’État de New York a publié des documents montrant que la personnalité de la télévision avait un rôle beaucoup plus important à conseiller les assistants d’Andrew Cuomo qu’on ne le pensait auparavant.

— Brian Schwartz de CNBC a contribué à ce rapport.