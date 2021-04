Une alliance de grandes entreprises vise à réduire l’empreinte carbone de la crypto

Un groupe de plus de 20 entreprises comprenant des organisations de crypto, de finance, de technologie, d’énergie et non gouvernementales s’est regroupé pour se concentrer sur l’impact environnemental de la crypto-monnaie.

Dans une annonce faite aujourd’hui, le Crypto Climate Accord – qui aurait été inspiré par l’Accord de Paris sur le climat, signé en 1955 – a déclaré qu’il visait à lutter contre la « consommation d’énergie importante et croissante de la crypto-monnaie et de la blockchain, et l’impact climatique de leur consommation d’énergie ». Lancé par des organisations à but non lucratif Energy Web Foundation, le Rocky Mountain Institute et l’Alliance for Innovative Regulation, les partenaires du groupe comprennent des entreprises de haut niveau dans le domaine de la cryptographie, telles que la société de paiement basée sur la blockchain Ripple, la société minière canadienne Hut 8, la société d’investissement en actifs numériques CoinShares , La société de logiciels Ethereum Consensys, et d’autres.

« Les industries de toute l’économie mondiale commencent à décarboner leurs opérations », a déclaré le groupe. « Nous pouvons faire la même chose en crypto. Nous avons l’opportunité de décarboner l’industrie. »

Parmi les objectifs à long terme de Crypto Climate Accord figurent la transition de toutes les blockchains du monde vers une énergie 100% renouvelable par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2025 et le développement d’une norme comptable open-source pour mesurer les émissions de l’industrie de la crypto-monnaie. . Le groupe s’est également fixé pour objectif que l’ensemble de l’industrie de la cryptographie devienne un carbone net zéro d’ici 2040 – ce terme fait référence à une époque où les émissions de carbone d’origine humaine peuvent être efficacement éliminées de l’atmosphère.

De nombreuses entreprises de fintech et de crypto se sont engagées publiquement à prendre des initiatives plus vertes à mesure que l’impact environnemental des actifs numériques devient plus apparent. L’année dernière, Ripple a annoncé qu’il s’engagerait à devenir un carbone net zéro d’ici 2030 en s’associant à la Energy Web Foundation et en investissant dans des technologies d’élimination du carbone.

Nous sommes fiers de rejoindre @CryptoClimAcc aux côtés de @energywebx, @UNFCCC, @AIRinnovate, @Consensys, @CoinSharesCo, @RockyMtnInst et plus. Ensemble, nous pouvons décarboner toutes les #blockchains! https://t.co/YY5wGX5wkl – Ripple (@Ripple) 8 avril 2021

« L’accord Crypto Climate reconnaît que les technologies financières – y compris la blockchain et la crypto-monnaie – sont bien placées pour diriger l’engagement de la finance mondiale en faveur d’un avenir durable », a déclaré Ripple en réponse au lancement aujourd’hui. « Des études récentes suggèrent que jusqu’en 2023 sont les années les plus critiques de la croissance de l’adoption de la cryptographie et nous savons qu’il sera plus difficile de« désosser »une caractéristique systémique comme la durabilité plus nous attendons. »

Le Bitcoin (BTC) et la blockchain ont tous deux reçu des éloges pour leur rôle dans la transformation de la finance mondiale, mais également des critiques sur l’impact de la technologie sur le changement climatique. On estime que l’énergie nécessaire pour entretenir le réseau Bitcoin consomme environ 95,4 TWh par an, selon les données de l’indice de consommation d’énergie Bitcoin du Digiconomist – un montant comparable à la consommation électrique du Kazakhstan. Bitcoin a également une empreinte carbone annuelle – 45,34 mégatonnes de dioxyde de carbone – qui rivalise avec celle de Hong Kong.

Si « décarboner l’industrie de la crypto-monnaie en un temps record » est l’objectif de l’Accord Crypto Climat, les défis auxquels il sera confronté seront comparables à ceux des signataires de l’Accord de Paris, qui vise à empêcher la Terre d’avertir à plus de 1,5 degrés Celsius au-dessus de la période pré -niveaux industriels. Les rapports suggèrent que les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont chuté de 6,4% l’an dernier, de nombreuses industries ayant été ralenties ou arrêtées par l’impact de la pandémie. Cependant, cette réduction n’atteignait toujours pas la réduction de 7,6% que le Programme des Nations Unies pour l’environnement estimait nécessaire pour atteindre les chiffres fixés dans l’Accord de Paris.