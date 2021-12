Une alliance licencie un chanteur pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel : un procès

Une chanteuse du Queens qui a co-écrit le tube « Everytime » de Britney Spears affirme que son ex-compagnon de groupe l’a harcelée sexuellement puis l’a licenciée lorsqu’elle a pris la parole, qualifiant ses plaintes de « PC bulls-t », selon un nouveau procès.

Annette Stamatelatos dit qu’Eric Applebaum, le leader du groupe de mariage One Love, l’a « bombardée » de « commentaires offensants, obscènes et sexistes » tout au long de ses 11 années avec le groupe, selon sa plainte à la Cour suprême de Manhattan la semaine dernière.

Applebaum, qui s’appelle Eric Nicolas, a commenté le corps de Stamatelatos et a tenté de la forcer à porter des vêtements légers pour renforcer son sex-appeal, selon le costume.

Il lui a même fait pression une fois pour qu’elle ne porte que de la peinture corporelle pour un clip, lui disant que ce serait «féministe» de le faire, selon les documents judiciaires.

Applebaum l’appelait également fréquemment « poupée gonflable », « drag queen » et « star du porno » et sniperait « au moins tu es belle » après l’avoir critiquée, selon le costume.

« Lorsque des différences créatives sont apparues entre Applebaum et les membres masculins du groupe, il n’a pas commenté leurs apparitions », a-t-il ajouté.

Eric Applebaum a riposté aux allégations d’Annette Stamatelatos, les qualifiant de « bulls PC–t ». Avec l’aimable autorisation de @annetartani

Stamatelatos, dont le nom de scène est Annet Artani, affirme également qu’Applebaum lui a dit qu’il n’aimait pas quand elle est devenue musclée parce qu’il « la préférait qu’elle soit » plus douce « et » plus féminine « , affirme le costume.

Lorsque Stamatelatos a soulevé les problèmes avec le manager du groupe et Applebaum en mars et avril de cette année, le couple a « rejeté » ses plaintes, selon les documents judiciaires.

Eric Applebaum aurait rabaissé Annette Stamatelatos pour avoir développé un corps musclé, selon le procès. Avec l’aimable autorisation de @annetartani

Lors d’un appel du 8 avril avec le manager et Applebaum, Stamatelatos a déclaré qu’Applebaum avait explosé et lui a dit qu’il ne se souciait pas de ses « bulls PC », affirme la poursuite.

Stamatelatos a déclaré qu’elle avait été licenciée le 2 mai par Applebaum, qui lui a dit qu’elle avait « créé de la négativité », selon les documents judiciaires. Il lui a également dit qu’elle ne pourrait pas travailler avec d’autres groupes avec lesquels il était associé, dit le costume.

Annette Stamatelatos dit qu’Eric Applebaum l’appellerait une « poupée gonflable », « drag queen » et « star du porno », selon le procès. Avec l’aimable autorisation d’Eric Nicolas & One Love

En 2011, Stamatelatos a intenté une action en justice de 18 millions de dollars contre sa société de gestion, SWAP Management, pour l’avoir prétendument diffamée en la décrivant comme une bimbo raciste et paresseuse qui a menti sur son âge. L’issue de cette affaire n’était pas claire dans l’immédiat.

Applebaum a refusé de commenter.