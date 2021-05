Une allocation cryptographique majeure à venir

Attendez-vous à un marché boursier latéral … douleur pour les investisseurs du Big Oil … l’or continue de grimper … une légende de l’investissement regarde le marché de la cryptographie … Yellen veut dépenser davantage

Cette semaine, nous en avons vu beaucoup dans les gros titres…

Nous avons des bouleversements dans le Big Oil, l’or dépassant un niveau clé du marché, une légende de l’investissement envisageant une allocation crypto massive et Janet Yellen appelant à des dépenses gouvernementales encore plus agressives …

Dans le Digest d’aujourd’hui, passons en revue pour vous aider à suivre les plus grandes histoires affectant votre portefeuille.

***Premièrement, à quoi les investisseurs doivent-ils s’attendre au cours des prochaines semaines du marché ?

Ces derniers mois, nos Friday Digests ont présenté des commentaires de marché de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, de Strategic Trader. John et Wade utilisent des indicateurs clés et des données de marché historiques pour nous aider à naviguer dans ce qui a été un climat d’investissement difficile.

Alors, avant de faire la une des journaux, quelles sont les dernières nouvelles de John et Wade en termes de ce que nous pouvons attendre des actions à court terme ?

De leur mise à jour de mercredi:

Bien que les échanges de va-et-vient dans le S&P 500 aient été un peu frustrants, ils devraient se poursuivre à court terme. En plus des préoccupations d’inflation à court terme et du rapport sur l’emploi choquant du mois dernier, l’autre problème en ce moment est un problème auquel nous avons déjà été confrontés – l’incertitude provoquée par Washington, DC… … les investisseurs ne tiennent pas compte de l’incertitude entourant un projet de loi sur les dépenses d’infrastructure, le « American Jobs Plan » … … si le résultat potentiel n’est pas clair, les commerçants vont le retirer du prix des actions.

John et Wade comparent notre volatilité latérale actuelle à l’action latérale que nous avons connue plus tôt cette année. Voici le graphique mettant en évidence ces deux périodes.

Revenons à John et Wade :

La dernière consolidation a duré environ 80 jours, et nous n’en sommes qu’à 40 jours de celle-ci. Nous ne suggérons pas que cela durera aussi longtemps qu’avant, mais cela aide à mettre en perspective le cycle actuel de va-et-vient… À notre avis, les investisseurs devraient maintenir les prix dans cette fourchette jusqu’à ce que nous soyons plus près de la saison des résultats du deuxième trimestre à la mi-juillet. Les rapports de mi-saison que nous avons vus jusqu’à présent de la part de Deere & Company (DE), DuPont de Nemours, Inc. (DD), Akamai Technologies, Inc. (AKAM), etc. ont confirmé de fortes tendances de croissance sous-jacentes qui devraient déclencher une évasion une fois que nous avons une idée plus claire de la possibilité de parvenir à un compromis, ou d’utiliser un projet de loi de «réconciliation» au Sénat pour adopter des mesures de relance des infrastructures.

John et Wade concluent en disant qu’ils maintiennent un biais prudent mais haussier.

Passons aux actualités…

*** Hier, Big Oil a subi une journée «écrasante»

Au cours d’une période de 24 heures, trois des grandes sociétés pétrolières – Exxon, Chevon et Shell – ont toutes signalé une série de défaites au sein du conseil d’administration ou du tribunal qui suggèrent qu’un changement important dans l’orientation des affaires est à venir.

Depuis CNBC :

Mercredi quelques heures seulement, les actionnaires du géant pétrolier américain ExxonMobil ont soutenu un petit fonds spéculatif activiste dans la refonte du conseil d’administration de la société, les investisseurs de la société énergétique américaine Chevron ont défié la direction lors d’un vote crucial sur le climat et un tribunal néerlandais a ordonné à Royal Dutch Shell de prendre beaucoup de une action plus agressive pour réduire ses émissions de carbone. La confluence des événements montre la pression croissante sur les sociétés pétrolières et gazières internationales pour fixer des objectifs à court, moyen et long terme compatibles avec l’Accord de Paris – l’accord sur le climat largement reconnu comme étant d’une importance cruciale pour éviter une crise climatique irréversible.

La nouvelle n’est pas incroyablement surprenante. Comme nous l’avons noté ici dans le Digest, la demande à long terme de pétrole est en baisse.

Pendant ce temps, l’essor des énergies électriques et renouvelables a commencé – les grandes technologies s’en chargent. Par exemple, Amazon aura 10 000 véhicules de livraison électriques sur les routes d’ici 2022. Et dès 2024, 80 % d’Amazon fonctionnera aux énergies renouvelables.

Des nouvelles similaires continuent d’arriver…

Mercredi, nous avons appris que Ford visait 40 % de ventes de véhicules électriques d’ici 2030.

Dans son plan de redressement, le constructeur automobile portera ses investissements dans les véhicules électriques à 30 milliards de dollars d’ici 2025.

L’exposition à la mégatendance des véhicules électriques est aujourd’hui une évidence pour les investisseurs.

Le revers de la médaille est la nécessité d’être prudent avec Big Oil. Comme ces multinationales massives sont obligées d’adopter des normes plus strictes et plus vertes, cela entraînera probablement des coûts de restructuration importants et un pivotement stratégique, qui pourraient tous deux laisser les investisseurs pétroliers sur place pendant des années.

*** Pendant ce temps, l’or continue de grimper et flirte avec un niveau psychologique clé

Cette semaine, l’or a dépassé 1 900 $ l’once. C’est la première fois qu’il est poussé vers le nord à travers ce niveau depuis décembre de l’année dernière.

Nous avons commenté pour la dernière fois l’or ici dans le Digest il y a un peu plus d’une semaine.

De ce numéro:

Alors, qu’en est-il de l’or maintenant ? A-t-il officiellement commencé une nouvelle étape plus haut? Personne n’a de boule de cristal, nous ne prétendrons donc pas avoir la réponse. Ce que nous pouvons dire, c’est que l’or semble avoir doublé en mars et montre maintenant un fort mouvement haussier, dépassant le S&P. Plus important encore, l’or vient de franchir sa moyenne mobile de 200 jours, comme vous pouvez le voir encerclé ci-dessous. C’est un niveau technique important. Si l’or peut rester au-dessus des 200 jours et le transformer en niveau de support, alors nous anticipons un mouvement soutenu à la hausse pour le métal jaune.

Jusqu’à présent, l’or a maintenu sa moyenne mobile de 200 jours et a poussé vers le nord.

Au moment où j’écris vendredi après-midi, il se négocie à 1 900 $, après avoir atteint 1 903 $ hier.

Si vous cherchez des façons de jouer à l'or, je vous dirigerais vers notre spécialiste de la macro, Eric Fry. Son portefeuille de spéculateurs contient une poignée de pièces aurifères – dont l'une a reçu de grandes nouvelles plus tôt cette semaine lorsqu'une énorme société minière en a pris une participation, générant une aubaine de liquidités. Compte tenu de cela, Eric qualifie l'investissement de "spéculation encore plus convaincante", il a donc simplement augmenté son prix d'achat suggéré.

Pour en savoir plus en tant qu’abonné Speculator, cliquez ici.

*** Pendant ce temps, la récente volatilité du secteur de la cryptographie n’a pas effrayé un investisseur légendaire en particulier

Carl Icahn est un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire connu pour être un « raider d’entreprise ». On dirait qu’il pourrait bientôt être un crypto raider.

Selon Bloomberg, Icahn est intéressé à entrer dans le secteur de la cryptographie de manière “grande”.

Depuis Icahn :

Je veux dire, un gros moyen pour nous serait, vous savez, 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars. Je ne vais pas dire exactement.

Le montant potentiel de l’investissement n’est pas aussi important que le fait qu’Icahn soit intéressé à investir. Vous voyez, le milliardaire était un crypto-sceptique il y a quelques années à peine. Son changement de ton est encore un autre indicateur de l’acceptation croissante et de l’avenir radieux de la crypto.

De Business Insider :

Icahn, qui a qualifié le bitcoin et d’autres actifs similaires de «ridicules» il y a trois ans, a changé d’avis sur les crypto-monnaies. Il a déclaré à CNBC en 2018 qu’il “ne toucherait pas à ce genre de choses” mais que son aversion provenait peut-être de ne pas les comprendre. Icahn, dont la valeur nette est estimée à 22 milliards de dollars, a déclaré qu’il n’avait acheté aucune crypto mais qu’il explorait des opportunités dans le secteur. Il a reconnu que les crypto-monnaies étaient de plus en plus acceptées par le grand public en raison de la hausse de l’inflation… Il a déclaré que le scepticisme quant à la valeur des crypto-monnaies était un “peu insensé”, ajoutant que la seule raison pour laquelle le dollar, par exemple, est précieux est que “vous pouvez l’utiliser pour payer des impôts”.

Comme notre spécialiste de la cryptographie et l’éditeur derrière Crypto Investor Network, Charlie Shrem, l’a déclaré la semaine dernière, la faiblesse actuelle du secteur de la cryptographie offre des prix fantastiques.

Pour savoir quels altcoins spécifiques Charlie est le plus excité, cliquez ici.

***Préparez-vous à plus de dépenses gouvernementales

Enfin, en ce qui concerne une autre raison pour laquelle vous devriez vouloir déplacer une partie de votre richesse hors du dollar – et vers la crypto, l’or ou les actions de haute qualité – je vous dirigerais vers les derniers commentaires de Janet Yellen.

Hier, nous avons appris que Yellen pense que les billions et les billions de dollars que notre gouvernement dépense chaque année ne suffisent pas.

Pourquoi?

Depuis CNBC :

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exhorté jeudi les dirigeants du Congrès à augmenter leurs dépenses, affirmant que le gouvernement fonctionnait avec un budget en retard de plus d’une décennie. Dans des remarques à un panel de la Chambre qui aura une grande influence sur les dépenses, Yellen a déclaré que les dépenses ajustées à l’inflation stagnaient depuis 11 ans.

Mais soyons clairs ici – elle veut plus d’argent de vous et moi (ou nos enfants et petits-enfants). Après tout, d’où pensez-vous que le financement gouvernemental vient?

Gardez à l’esprit combien le gouvernement dépense déjà trop pour des choses qu’il ne peut pas se permettre.

Selon USDebtClock.org, notre dette nationale actuelle, lorsqu’elle est amortie entre les contribuables (et rappelez-vous, environ 50% de nos citoyens ne paient pas d’impôt fédéral sur le revenu), se situe déjà à 225 310 $ par tête.

Bien sûr, cela ne représente qu’environ la moitié de ce que chaque citoyen doit payer lorsqu’il évalue les passifs non financés de notre gouvernement. Ce nombre s’élève à 444 514 $.

Retour à Yellen :

Notre équipe a fait un travail vaillant dans la mise en œuvre de ces programmes avec les ressources à notre disposition. Mais nous ne pouvons pas continuer à être de bons gardiens de cette reprise – et nous attaquer aux nouveaux corpus de travail que le Congrès nous attribue dans les années à venir – avec un budget conçu pour 2010.

Assurez-vous de bien comprendre la distinction entre un “budget” et des “revenus que les États-Unis peuvent dépenser pour des programmes en fonction de leurs recettes fiscales totales”. Ce ne sont pas forcément les mêmes.

Yellen veut simplement dépenser plus d’argent, que nous ayons ou non cet argent disponible.

Alors, notre pays a-t-il des dollars supplémentaires à dépenser pour qui-sait-quoi via les recettes fiscales organiques ?

À peine.

Ci-dessous, vous pouvez voir que 2001 était la dernière fois que le gouvernement américain avait un excédent. Depuis lors, les dépenses publiques ont dépassé les recettes fiscales chaque année. Voir par vous-même.

Les colonnes orange représentent la taille de notre déficit annuel depuis 2000. C’est une mer d’orange.

Source : DataLab

Plus tard dans la journée, le président Biden devrait dévoiler son budget pour l’exercice 2022. Il devrait atteindre 6 000 milliards de dollars, le niveau de dépenses soutenu le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Franchement, cela n’a presque pas d’importance à ce stade. Selon notre trajectoire actuelle, d’ici 2025, les passifs financés et non capitalisés mettront chaque contribuable en jeu pour environ 994 000 $ par personne.

Malheureusement, nous avons dépassé le point de non-retour – après tout, aucun politicien ne choisira le risque de carrière en prêchant la restriction budgétaire. Alors, attendez-vous à plus d’impression d’argent, plus de programmes gratuits, plus de tout. Et en échange, il ne nous en coûtera que la valeur de notre monnaie.

Nous continuerons à vous tenir au courant de toutes ces histoires et plus encore ici dans le Digest.

