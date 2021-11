Une alpiniste as de l’Uttarakhand devient la première femme présidente du FMI

Bisht, a reçu le prix Arjuna pour ses réalisations dans le domaine de l’alpinisme

L’alpiniste de renom de l’Uttarakhand Harshwanti Bisht a mérité la distinction d’être élue la première femme présidente de l’Indian Mountaineering Foundation (IMF). Elle a été élue au poste convoité le 20 novembre, remportant 60 voix sur un total de 107 voix. C’est pour la première fois qu’une femme est élue présidente du FMI, fondé en 1958.

Bisht, 62 ans, originaire d’un village nommé Sukai dans le district de Pauri, affirme que la promotion de l’alpinisme et d’autres sports d’aventure, et amener plus de femmes sur le terrain seront parmi ses priorités. Bisht, qui a reçu le prix Arjuna pour ses réalisations dans le domaine de l’alpinisme, a déclaré qu’il fut un temps où l’Uttarakhand était au sommet en matière de sports d’aventure comme l’alpinisme, mais le scénario a changé ces dernières années.

La politique adoptée par le gouvernement de l’État vis-à-vis des sports d’aventure est devenue plus compliquée ces derniers temps, ébranlant l’enthousiasme des personnes qui souhaitent rejoindre le domaine. « Mon effort sera d’accroître la coordination avec les services des forêts et du tourisme et de faire amender la politique, afin que de plus en plus de gens pratiquent des sports d’aventure », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré qu’elle demanderait conseil au département du tourisme de l’État sur la manière de donner un coup de pouce aux activités d’alpinisme et de trekking.

Bisht, qui a suivi un cours d’alpinisme au Nehru Institute of Mountaineering d’Uttarkashi en 1975, a escaladé le pic Nanda Devi en 1981, ce qui lui a valu le prix Arjuna. Elle était également membre d’une équipe d’expédition au mont Everest en 1984.

Professeur d’économie, Bisht a récemment pris sa retraite en tant que directeur du PG College, Uttarkashi.

