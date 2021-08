Une alternative Android à la Switch

TL;DR

GPD a révélé qu’il préparait un nouvel ordinateur de poche de jeu Android. Le nouvel appareil présente un facteur de forme de style Nintendo Switch. On pense que l’ordinateur de poche offrira un chipset Helio G95, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

GPD est l’un des acteurs les plus notables dans le domaine des ordinateurs de poche, offrant une variété d’ordinateurs de poche axés sur les jeux fonctionnant sous Android ou Windows. Cela fait un moment que nous n’avons pas vu d’appareil Android, datant du GPD XD Plus de 2018, mais il semble que la société prépare un nouvel ordinateur de poche à cet égard.

Le nouvel ordinateur de poche évite la conception à clapet de style DS de l’appareil précédent au profit d’un facteur de forme de type Nintendo Switch. Cependant, il semble que le contrôleur gauche ne soit pas détachable, tandis que le contrôleur droit (comportant quatre boutons faciaux, des déclencheurs d’épaule et un stick analogique) peut en effet être remplacé par une autre manette de jeu.

Sinon, le GPD XP est censé exécuter un processeur Mediatek Helio G95, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 7 000 mAh. Nous n’avons pas de détails sur l’écran, mais nous supposons qu’il s’agit d’un écran LCD si les appareils précédents doivent continuer.

Dans tous les cas, ces spécifications devraient théoriquement suffire à tout faire fonctionner jusqu’à l’émulation PSP à un rythme très fluide, bien que nous nous attendions à ce que quelques titres GameCube fonctionnent également ici.

Une préoccupation potentielle est que GPD n’offrira pas beaucoup de mises à niveau du micrologiciel pour le nouvel ordinateur de poche. Par exemple, le GPD XD Plus a été lancé avec Android 7.0 et n’a pas reçu de mises à jour de version majeures. Ainsi, ceux qui apprécient le support logiciel voudront peut-être s’en tenir à un téléphone et à une manette de jeu.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité non plus, mais le GPD XD Plus se vendait un peu moins de 250 $. Nous pensons que le GPD XP aura un prix plus élevé, mais seul le temps nous le dira. Quoi qu’il en soit, entre cela, le Steam Deck de Valve et le Nintendo Switch OLED, nous avons pas mal d’options de jeu portables.

Achèteriez-vous une console portable de jeu Android dédiée ?