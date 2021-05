une alternative aux AirPods Max magnétiques planaires – .

Les écouteurs Drop + THX Panda sont soit une alternative très intéressante pour tous ceux qui envisagent d’acheter les AirPods Max d’Apple, soit ne seraient pas en lice. Ce qui s’applique dépend entièrement de ce que vous recherchez…

Les écouteurs Drop + THX Panda ne vous offrent pas la délicieuse expérience de configuration des AirPods Max, ni n’offrent une suppression active du bruit (bien que l’isolation passive soit superbe). Ce que vous obtenez, cependant, est une paire d’écouteurs magnétiques planaires à un prix fantastique – avec la technologie audio THX incluse pour les cinéphiles et les joueurs.

Pilotes magnétiques planaires

Si vous n’êtes pas familier avec les pilotes magnétiques planaires, j’ai expliqué la technologie dans un précédent examen.

La plupart des casques et haut-parleurs utilisent ce que l’on appelle des pilotes dynamiques ou des pilotes à bobine mobile. Les aimants font bouger une bobine de fil d’avant en arrière, ce qui à son tour déplace le diaphragme du haut-parleur auquel la bobine est attachée. Le diaphragme déplace l’air et crée les ondes sonores. Le problème avec les pilotes à bobine mobile est que le système ne fait que déplacer la bobine, qui ne déplace directement que la section de diaphragme à laquelle elle est fixée. Le reste du diaphragme est traîné derrière lui, ce qui signifie qu’il n’est jamais parfaitement aligné avec la bobine. C’est l’un des principaux moyens d’obtenir de la distorsion, en particulier à des volumes plus élevés. Un pilote magnétique planaire fonctionne d’une manière différente. Au lieu d’aimants déplaçant une bobine qui entraîne le diaphragme pendant le trajet, les aimants déplacent directement le diaphragme entier. Cela donne une réponse plus rapide et élimine l’effet de distorsion.

Panda utilise un sous-ensemble de pilotes planaires appelés pilotes de ruban planaire. Les audiophiles entameraient toutes sortes de discussions pour savoir si ce sont ou non de vrais rubans plans, alors appelons-les simplement des pilotes planaires.

Merci

L’autre caractéristique principale du Drop + THX Panda est l’inclusion de la technologie THX. La société a été fondée par George Lucas pour fournir des normes audio pour les cinémas, les produits home cinéma et d’autres technologies audio. Son objectif était de certifier le kit sonore comme étant capable de permettre aux films d’être entendus comme les ingénieurs du son l’avaient prévu.

Les écouteurs Panda sont dotés d’un amplificateur THX-AAA certifié qui offre certes un son de film, mais également des basses très impressionnantes lors de l’écoute de musique. Plus d’informations à ce sujet sous peu.

Drop + THX Panda: spécifications complètes

Type de casque: Fermé, planaire magnétique Technologie sans fil Bluetooth: 5.0 Prise en charge: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC Autonomie de la batterie: 30 heures et plus Impédance: 26 ohms Sensibilité: 100 dB @ 1 kHz / 1 mW Isolation: -40 dB THD: 94 dB SPL à 300 Hz <0,1% THX-AAA-0 ™ Amplificateur: -130 dB THD, 2,6 uV de bruit A-wt et 10 mW de consommation d'énergie Réponse en fréquence: 10 à 50 000 Hz Unité de commande: 55 mm, ruban magnétique planaire Microphones: Dual IPX 6 étanche Poids: 13,2 oz (375 g)

Regarde et ressent

Le design incarne la discrétion. Il n’y a aucun signe de marque n’importe où à l’extérieur! Pas de logo Drop, pas de marque THX, rien: juste des écouteurs noirs simples. Le seul logo est un Drop super discret à l’intérieur du serre-tête au-dessus de l’oreillette droite.

Je suis un fan du minimalisme, donc la conception générale est attrayante, même si elle n’a pas nécessairement l’air haut de gamme – plus anonyme.

Ce dont je ne suis pas fan, c’est le faux cuir, mais je dois dire que le cuir protéiné utilisé à la fois ressemble et se sent réel. Les cuvettes des écouteurs sont extrêmement confortables et l’isolation acoustique passive est extrêmement impressionnante. Drop revendique -40 dB, et je n’ai aucun problème à le croire. Le rembourrage du bandeau est un peu trop minimaliste, ce qui est ma seule plainte mineure concernant le design.

Les écouteurs se plient à plat (tish) pour un rangement facile et sont livrés avec un étui rigide.

Les contrôles

Ou, plutôt, contrôle singulier. Il s’agit essentiellement de la même commande par joystick que le casque Marshall Mid ANC que j’ai testé en 2018. Je l’ai adoré à l’époque, et je l’aime ici.

Appuyez longuement pour allumer et éteindre et pour coupler. Appuyez brièvement pour lire / mettre en pause et pour répondre et terminer les appels.

Poussez vers la gauche pour la piste précédente et vers la droite pour la piste suivante.

Poussez vers le haut pour augmenter le volume, vers le bas pour le diminuer.

C’est super intuitif, et j’aime le fait que votre doigt n’ait à apprendre que la position d’une seule commande. Le seul inconvénient est l’absence de contrôle Siri.

Qualité sonore

Les écouteurs Drop + THX Panda sont en fait un remake et une mise à jour des écouteurs Oppo PM3 extrêmement réputés. (Vous pouvez en apprendre plus sur l’arrière-plan dans l’examen détaillé d’une paire d’écouteurs Panda de pré-production sur 9to5Toys.) Drop – anciennement Massdrop – a également un excellent héritage audio, donc je m’attendais à beaucoup, et je n’étais pas déçu.

Comme on peut s’y attendre de l’ampli THX, les basses sont incroyablement puissantes sans jamais être déformées. Je sais que certains audiophiles se reniflent à ce sujet, et je n’aime pas moi-même les basses exagérées, mais pour mes oreilles de milieu de gamme, cela sonne bien! Pour les films avec un son THX (Live Free, Die Hard est un bon exemple), cela semble incroyable.

Drop a opté pour une courbe de réponse en forme de U dans le sens de celle de Marshall, mais sous une forme plus sobre. Cela ajoute un coup de pouce aux graves et aux aigus au détriment des médiums. Je trouve la courbe de Marshall amusante pour le bon type de musique, tandis que la courbe de Drop a fonctionné pour moi dans tous les genres musicaux.

J’ai écouté avec plaisir un large éventail de musique, de l’auteur-compositeur-interprète acoustique au tango en passant par le rock. En tant que personne qui aime généralement une reproduction sonore très neutre, le Panda sonnait fantastique.

Mes écouteurs B&W PX7 sont actuellement mes écouteurs préférés – ou, devrais-je dire, l’étaient. Ceux-ci ont juste pris le titre, et par une marge valable. C’est un éloge aussi élevé que moi.

Drop + THX Panda: prix et conclusions

Le Drop + THX Panda est au prix de 399 $. C’est une bonne affaire par rapport aux normes des casques magnétiques planaires, mais aussi considérablement moins cher que les AirPods Max.

Feraient-ils une bonne alternative? Ça dépend. Personnellement, bien que j’adore la simplicité du système d’appariement d’Apple, c’est quelque chose que vous faites une fois, donc je ne prendrais pas cela en compte. La facilité de commutation du casque entre les appareils Apple peut être un facteur, bien que beaucoup semblent le considérer plus comme un nuisance qu’une fonctionnalité.

L’autre chose à laquelle vous renoncez est la suppression active du bruit. Si vous achetez des écouteurs pour les vols, alors vous voulez ANC. Cela peut être le cas dans d’autres environnements bruyants, bien que l’isolation passive de -40 dB ne soit certainement rien à renifler.

Mais pour une qualité sonore absolue, ce seraient ceux-ci plutôt que les AirPods Max. Bien que je n’ai certes eu la chance d’essayer ce dernier que pendant environ 20 minutes et que j’ai été considérablement plus impressionné que ce à quoi je m’attendais basé sur d’autres AirPod, le Drop + THX Panda les laisse toujours debout en ce qui concerne la qualité audio.

Drop + THX Panda sont disponibles sur le site Web de la société au prix de 399 $.

