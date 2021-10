Une alun enceinte de ‘Basketball Wives’ révèle de superbes photos de maternité

??

La star de Basketball Wives, Angel Brinks, a mis fin aux spéculations auxquelles elle s’attendait. La créatrice de vêtements de célébrités a annoncé qu’elle était enceinte de son troisième enfant. Brinks et son petit ami Roccstar sont apparus tous les deux ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble dans des publications Instagram distinctes. « C’est mon anniversaire. Tellement reconnaissante pour la famille, l’amour, le succès… et en parlant de naissance, il est presque temps ! Plus de surprises en route », a partagé Brinks sur son Instagram dans un post supprimé depuis.

Roccstar a jailli dans un doux message pour célébrer l’anniversaire de son beau. « Joyeux anniversaire », a-t-il écrit. « Joyeux anniversaire à mon cœur @angelbrinks !!! Où d’autre puis-je te souhaiter un joyeux anniversaire mais TIME SQUARE, tu le mérites tout ! Aujourd’hui est ton anniversaire !!! un jour pour lequel je remercie Dieu pour tout le temps, parce que tu es définitivement la meilleure chose qui me soit arrivée depuis la mienne, tu surpasses toutes les distinctions, tu n’arrêtes jamais de devenir platine ! Je t’aime à en mourir, nous avons tellement de vie à vivre, tellement de victoires à nous réunir ! Nous montons aujourd’hui. » Ajoutant: « Puisque c’est l’heure de l’anniversaire et de la célébration de @angelbrinks !!![Pourrait}aussicélébrerunpeuplus!!BébéOtw!! »[Might}aswellcelebratesomemore!!BabyOtw!! »

RoccStar est apparu auparavant dans une autre série de téléréalité VH1, Love & Hip Hop: Hollywood. Plusieurs médias rapportent depuis des mois que Brink revient à Basketball Wives pour la saison à venir. Elle est apparue sur deux saisons de la franchise LA avant de quitter. RoccStar devrait également apparaître aux côtés de Brinks dans l’émission. Cependant, il est censé y avoir un scandale, car leur scénario inclurait apparemment son scandale de tricherie.

Brinks a deux enfants : un fils Azari avec son mari qui s’est suicidé et une fille Amani avec son ex et joueur de la NBA Tyreke Evans. Brinks est également sorti avec l’acteur Jackie Long. Long apparaît actuellement dans le drame sportif BET, Games People Play.

Brinks est un designer populaire. Certains de ses clients incluent Lil Kim et Ashanti.