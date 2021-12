Une Américaine testée positive pour COVID-19 en plein vol, s’isole pendant 5 heures dans la salle de bain

Marisa Fotieo, une enseignante du Michigan, a déclaré que sa gorge avait commencé à lui faire mal à mi-chemin du voyage le 19 décembre, alors elle est allée aux toilettes pour effectuer un test Covid rapide qui a confirmé qu’elle était infectée, a rapporté WABC-TV.

Une Américaine a été mise en quarantaine dans les toilettes d’un avion pendant trois heures après avoir été testée positive pour COVID-19 à mi-chemin d’un vol Chicago-Islande, selon les médias.

Marisa Fotieo, une enseignante du Michigan, a déclaré que sa gorge avait commencé à lui faire mal à mi-chemin du voyage le 19 décembre, alors elle est allée aux toilettes pour effectuer un test Covid rapide qui a confirmé qu’elle était infectée, a rapporté WABC-TV.

Avant le vol, Fotieo a déclaré à CNN qu’elle avait passé deux tests PCR et environ cinq tests rapides, qui se sont tous révélés négatifs. Mais environ une heure et demie après le début du vol, Fotieo a commencé à ressentir un mal de gorge.

« Les roues ont commencé à tourner dans mon cerveau et j’ai pensé : « OK, je vais simplement faire un test ». Cela allait me faire me sentir mieux », a déclaré Fotieo. « Immédiatement, il est revenu positif. »

Fotieo est complètement vacciné et a reçu le rappel. Elle teste régulièrement car elle travaille avec une population non vaccinée. Lorsqu’elle a obtenu ses résultats dans les toilettes de l’avion, au-dessus de l’océan Atlantique, elle a dit qu’elle avait commencé à paniquer.

« Le premier agent de bord que j’ai rencontré était Rocky. J’étais hystérique, je pleurais », a déclaré Fotieo. « J’étais nerveux pour ma famille avec qui je venais de dîner. J’étais nerveux pour les autres personnes dans l’avion. J’étais nerveux pour moi-même.

L’hôtesse de l’air que Fotieo a rencontrée l’a aidée à se calmer, ajoute le rapport. « Bien sûr, c’est un facteur de stress quand quelque chose comme ça se produit, mais cela fait partie de notre travail », a déclaré l’hôtesse de l’air à CNN.

L’hôtesse de l’air a déclaré qu’elle avait fait ce qu’elle pouvait pour essayer de réorganiser les sièges afin que Fotieo puisse être assis seul dans un endroit, mais le vol était complet. « Quand elle est revenue et m’a dit qu’elle ne pouvait pas trouver assez de places assises, j’ai choisi de rester dans la salle de bain parce que je ne voulais pas être avec d’autres personnes sur le vol », a déclaré Fotieo.

Une note a ensuite été apposée sur la porte de la salle de bain indiquant qu’elle était hors service et qu’il s’agissait du nouveau siège de Fotieo pour le reste du vol. CNN a contacté Icelandair jeudi pour commentaires, mais n’a pas encore eu de réponse. Les politiques varient selon les compagnies aériennes quant à la façon de gérer un passager positif au Covid. Cela survient quelques semaines seulement après que les États-Unis et d’autres pays ont imposé des restrictions de voyage au milieu de la propagation de la variante Omicron.

Une fois l’avion atterri en Islande, Fotieo et sa famille ont été les derniers à quitter le vol. Comme son frère et son père ne présentaient aucun symptôme, ils étaient libres de prendre leur vol de correspondance vers la Suisse. Fotieo a subi à la fois un test rapide et un test PCR à l’aéroport, tous deux positifs, a-t-elle déclaré. Elle a ensuite été transportée dans un hôtel où elle a commencé ses 10 jours de quarantaine, ajoute le rapport. Les médecins la surveillaient trois fois par jour, elle recevait des repas et des médicaments étaient facilement disponibles. « Honnêtement, cela a été une expérience facile », a déclaré Fotieo. « C’est en partie dû à l’hôtesse de l’air et à la race des Islandais. Tout le monde ici est si gentil.

