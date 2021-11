Une analyse basée sur les données de la campagne 2021/2022 du Real Madrid

Après que le Real Madrid ait battu Elche le week-end dernier, Los Blancos avait disputé onze matches en Liga au cours de la campagne 2021/2022, ce qui correspond à peu près au moment de la saison où vous pouvez analyser avec précision les données accumulées par l’équipe. Comme la taille de l’échantillon de matchs à partir duquel extraire les données est désormais suffisamment grande pour donner des résultats réfléchis, j’ai pensé qu’il était temps de faire une analyse basée sur les données de la saison du Real Madrid jusqu’à présent et de regarder comment l’équipe actuelle se compare aux équipes de saisons précédentes.

Pour référence, ce qui suit contiendra des données de FBref et de Wyscout, et ne couvrira que les données des campagnes de la Liga. Également à des fins de comparaison, j’ai utilisé les données des saisons 2019/2020 et 2020/2021, car ce sont les deux saisons les plus récentes à avoir été entièrement gérées par un seul gestionnaire.

Pour commencer, je voulais regarder de loin la partie la plus réussie de l’actuel mandat de manager de Carlo Ancelotti au Real Madrid, l’attaque de l’équipe. Le Real Madrid a marqué 26 buts lors de ses onze matches cette saison, soit une moyenne de 2,36 buts par match. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à ce que l’attaque de Zinedine Zidane a produit lors de ses deux dernières saisons à la tête de l’équipe, le Real Madrid ayant marqué en moyenne 1,84 et 1,68 buts par match lors des campagnes 19/20 et 20/21 respectivement.

Cela est dû en grande partie à l’ascension fulgurante de Vinícius Júnior, car le jeune Brésilien a marqué 7 buts cette saison, soit 26,92 % des buts de l’équipe. Le Real Madrid a eu du mal les années précédentes à trouver des buts de joueurs de l’équipe qui ne s’appellent pas Karim Benzema, et les contributions de Vinícius Júnior aux côtés du Français ont été la clé du succès du Real Madrid cette saison. Pour référence, la contribution la plus élevée d’un joueur non-Benzema à l’équipe au cours des trois dernières saisons a été Sergio Ramos lors de la campagne 19/20, le capitaine marquant 15,71 % des buts de l’équipe cette campagne (et plus de la moitié des ces buts provenaient des tirs au but).

En regardant un peu plus en profondeur l’offensive du Real Madrid, nous pouvons voir que l’équipe est non seulement devenue plus clinique avec sa finition, mais elle a également créé plus d’occasions. Cette saison, le Real Madrid a marqué en moyenne 0,14 buts par tir, contre 0,11 buts par tir lors des deux saisons précédentes. En termes de volume de tir pur, l’équipe a tiré en moyenne 16,3 tirs par match, une augmentation substantielle par rapport aux 14,6 et 14,5 du 20/21 et du 19/20.

Encore une fois, l’augmentation du nombre de buts par tir est en grande partie due à Vinícius Júnior. Cette saison, Vinícius a marqué en moyenne 0,27 buts par tir (un taux parmi les cinq premiers pour les joueurs de la Liga qui ont disputé plus de huit matches cette saison), contre 0,07 (2020/2021), 0,08 (2019/2020), et 0,05 (2018/2019) buts par tir qu’il a inscrit en moyenne lors de ses trois premières saisons avec le Real Madrid.

Je voulais également voir comment les valeurs attendues des buts du Real Madrid ont changé au cours des dernières saisons. Cette saison, le Real Madrid a inscrit 1,49 buts attendus sans pénalité toutes les quatre-vingt-dix minutes, ce qui n’est que derrière le taux de Barcelone de 1,53. La différence entre les deux clubs cette saison a été la façon dont ils ont fini leurs chances, pas la façon dont ils les ont créées. Le Real Madrid surperforme son npxG/90 de 0,78 (ce qui signifie qu’il marque 0,78 buts de plus par match qu’il ne le devrait statistiquement), tandis que Barcelone sous-performe son npxG/90 de 0,25. Bien qu’il reste à voir si le Real Madrid peut continuer à surperformer son xG de presque un but entier à chaque match (nous voyons généralement chaque équipe régresser à son xG moyen au cours de la saison), c’est phénoménal en soi qu’ils l’ont fait jusqu’ici dans la saison, ils font aussi bien qu’eux. En comparaison avec la façon dont cette équipe se compare aux deux dernières saisons, l’équipe 20/21 était en moyenne de 1,56 npxG/90 et l’équipe 19/20 en moyenne de 1,45 npxG/90. Aucune des équipes n’a réussi à surpasser son npxG comme l’équipe actuelle, l’équipe 20/21 surperformant son npxG de 0,04 et l’équipe 19/20 surperformant de 0,11 but par match.

Ensuite, je voulais voir comment le Real Madrid a créé ses objectifs cette saison. Dans le passé, le Real Madrid s’appuyait sur des coups de pied arrêtés pour marquer des buts, et cette dépendance a fluctué au fil des ans. Au cours de la campagne 21/22, le Real Madrid a marqué 0,27 but par match (3 buts au total) sur corners, ce qui est en hausse par rapport aux saisons 20/21 et 19/20, où l’équipe a inscrit 0,21 but par match de corners (un total de 8 buts sur corners chaque saison). Bien que le Real Madrid fasse beaucoup mieux que les saisons précédentes sur les corners, son utilisation des coups francs et des pénalités a diminué. Ils n’ont pas encore marqué sur coup franc cette saison, contre 0,03 but sur coup franc lors de la saison 20/21 et 0,05 lors de la saison 19/20. Ce n’est pas inattendu cependant, car l’équipe avait un faible taux de conversion des coups francs auparavant, et il n’y a pas beaucoup de différence entre leur taux de conversion cette saison et les saisons précédentes. En ce qui concerne les buts marqués par le Real Madrid sur penalty, cela n’a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière, mais il a subi une baisse importante par rapport à la campagne 19/20 (tout le monde se souvient de la période post-confinement où Los Blancos a marqué cinq pénalités en finale onze matches de la saison). Le Real Madrid n’a tiré qu’un seul penalty cette saison (contre Alavés), inscrit par Benzema. Cela donne à l’équipe 21/22 un taux de 0,09 buts de pénalité par match, par rapport aux 0,08 buts de pénalité par match de la saison 20/21 et aux 0,29 buts de la campagne 19/20.

Bien que le Real Madrid ne soit pas trop dépendant des centres cette saison comme principal plan offensif, les centres constituent toujours une grande partie de l’attaque de l’équipe. En fait, le nombre de croisements du Real Madrid a augmenté par rapport aux deux dernières saisons, l’équipe ayant tenté 16,5 centres par match cette saison, contre 15,2 la saison dernière et 16,0 lors de la saison 19/20. Cependant, le taux d’achèvement des croix a légèrement diminué chaque saison, l’équipe 19/20 ayant franchi avec un taux d’achèvement de 32,9%, un taux de 31,4% en 20/21 et un taux de 29,6% cette saison.

Curieusement, l’utilisation des passes directes par le Real Madrid a chuté cette saison. J’avais pensé qu’avec le rôle croissant de Vinícius Júnior dans l’équipe et avec son rythme incroyable, l’équipe l’aurait trouvé assez souvent derrière la défense adverse avec des ballons en profondeur. Ce n’est pas le cas cependant, très probablement en raison de l’impact de Vinícius venant de ce qu’il a récupéré le ballon en dehors du dernier tiers de l’adversaire et l’y a lui-même transporté. Le Real Madrid a effectué 1,18 passes de pénétration cette saison, contre 1,24 la saison dernière et 1,53 de la campagne 19,20.

Aussi inattendu, le nombre de dribbles tentés par le Real Madrid cette saison a diminué par rapport aux années précédentes. Cette saison, le Real Madrid a tenté 18,7 dribbles par match, contre 18,9 lors de la saison 20/21 et 20,4 lors de la saison 19/20. Cette baisse est principalement due à une diminution des dribbles tentés par tous les joueurs du Real Madrid à l’exception de Vinícius Júnior, notamment Eden Hazard, Isco et Rodrygo.

En général, peu de choses ont changé pour le Real Madrid en possession. Leur possession moyenne de match cette saison est de 58,5%, contre 59,7% et 59,1% lors des deux saisons précédentes. Avec la petite baisse de possession, il y a également eu une petite baisse des touches des joueurs du Real Madrid. Au cours de la campagne en cours, l’équipe a touché en moyenne 708,6 touches par match, contre 738,6 en 20/21 et 733,6 lors de la saison 19/20.

Peu de choses ont également changé avec le décès général de l’équipe. L’équipe a tenté en moyenne 604,5 passes par match (avec un taux de réussite de 86,5%), ce qui représente une légère baisse par rapport aux 633,0 (86,6%) en 20/21 et 626,7 (85,4%) en 19/20. Le pourcentage de passes de l’équipe qui sont des passes longues (plus de 30 mètres) a également diminué. Cette saison, 16,9% des passes du Real Madrid ont été de longs ballons, contre 17,9% lors de la saison 20/21 et 18,4% lors de la saison 19/20. Bien que cela ait été à peine perceptible, l’équipe a utilisé plus de passes courtes dans la phase de préparation.

Ensuite, je voulais basculer et regarder les données de l’équipe de l’autre côté du ballon, du côté défensif. Quiconque a regardé l’équipe peut vous dire que c’est la phase du jeu qui a le plus troublé l’équipe cette saison. La perte des deux défenseurs centraux de départ de l’équipe n’allait jamais créer une transition facile vers cette saison, et les données l’ont reflété.

Le Real Madrid a concédé en moyenne 1,09 buts par match cette saison, une augmentation importante par rapport aux 0,71 et 0,66 buts par match concédés au cours des deux dernières saisons du mandat de Zidane. Comme prévu, l’équipe a également autorisé plus de tirs, l’équipe actuelle concédant 10,7 tirs par match, contre 9,16 de la campagne 20/21 et 8,61 du 19/20.

Les buts encaissés attendus par l’équipe ont également considérablement augmenté. Cette saison, le Real Madrid a en moyenne 1,21 xGA (buts prévus contre) par match, contre 0,80 en 20/21 et 0,71 lors de la saison 19/20.

Bien que la qualité de la défense du Real Madrid ait baissé, sa défense sur coup de pied arrêté est restée impeccable. L’équipe n’a pas encore encaissé de but cette saison sur corner ou sur coup franc, et n’a accordé qu’un seul penalty lors de ses onze premiers matches. Le Real Madrid a concédé 0,09 but sur penalty par match cette saison, une forte baisse par rapport aux 0,18 qu’il a accordé la saison dernière (cependant, il n’a accordé qu’un incroyable 0,05 but sur penalty par match lors de la saison 19/20). L’équipe n’a accordé que 0,08 but sur corner au cours de la saison 20/21, et 0,13 avant cela, donc ne pas encaisser de corner jusqu’à présent est un grand accomplissement. Enfin, le Real Madrid n’a concédé aucun coup franc direct au cours des trois dernières saisons, ce qui témoigne à la fois des capacités de gardien de but de l’équipe et de la solidité défensive pour ne pas concéder de fautes dans les zones dangereuses.

Alors qu’une partie de la responsabilité de l’augmentation des buts (et des tirs) encaissés doit être pardonnée puisqu’il s’agit d’une saison de transition majeure pour l’unité défensive du Real Madrid, une partie du blâme doit également être imputée à la tactique de Carlo Ancelotti. La puissance de l’attaque de l’équipe se fait au prix d’un peu de solidité défensive, ce que je suppose que la plupart des Madridistas seront prêts à pardonner. La défense de transition de l’équipe n’a pas été de la même qualité que sous Zidane, mais le Français a évidemment privilégié la solidité défensive à l’efficacité offensive pendant son mandat.

En ce qui concerne le plan de pression de l’équipe, peu de choses ont changé depuis le départ de Zidane selon les données. L’équipe actuelle subit en moyenne 30,6 pressions dans le dernier tiers du terrain à chaque match, une augmentation marginale par rapport aux 30,1 et 29,8 des deux dernières saisons sous Zidane. Les pressions de l’équipe par action défensive (PPDA – une mesure qui mesure le nombre de passes qu’une équipe en défense permet à ses adversaires de faire avant de les défier) ​​a également légèrement diminué, indiquant que l’équipe presse un peu plus haut que sous Zidane. . Cette saison, le Real Madrid a obtenu en moyenne un PPDA de 9,57 (un taux moyen pour la Liga), contre 11,14 en 20/21 et 9,64 lors de la saison 19/20.

L’intensité du défi de l’équipe (une métrique de Wyscout qui mesure le nombre de défis qu’une équipe fait pendant une minute de possession de l’adversaire), a diminué par rapport aux saisons précédentes, indiquant que même si l’équipe peut appuyer un peu plus haut dans le dernier tiers, ils font moins en défense dans l’ensemble dans leurs matchs. Le Real Madrid a en moyenne 5,5 défis défensifs par minute de possession adverse, une légère baisse par rapport aux 5,6 de la saison 20/21 et 6,0 en 19/20.

Bien que les tactiques d’Ancelotti aient changé la qualité du Real Madrid à la fois en possession et hors de possession cette saison, la plupart des données sous-jacentes ont très peu changé par rapport aux années précédentes, ce qui témoigne de la compétence et de la cohérence de l’équipe au fil du temps. Il sera intéressant de voir les fluctuations des données au fil de la saison, et vous pouvez être sûr que je serai là pour continuer à documenter les changements.