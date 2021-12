de l’état de la nation :

VACCINS COVID ANALYSÉS PAR LE LABORATOIRE SUPPRIMÉ

RAPPORT COMPLET GRAPHENE, NANOTECHNOLOGIE ET ​​TRANSHUMANISME

Publié le 2 novembre 2021 par EXPURGÉ

19 octobre 2021, EXPURGÉ

Rapport de laboratoire sur les substances trouvées dans des flacons étiquetés comme vaccins contre le SRAS CoV-2 de Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Dr Anxxxx de SUPPRIMÉ.

Dr. Chirurgien Senxxxx de

SUPPRIMÉ. Dr Dhor Kaal’el

de Txxxxxx.

SUPPRIMÉ TxxxxxTxxxx Laboratoire médical TPT-001, octobre 2021 ——————-

Principaux équipements et méthodes d’observation et d’étude :

– Microscope optique bifocal, Mag x1500 max.

– Microscope optique, Mag x1500 max, informatisé.

– Microscope électronique, Mag x200 000 max, informatisé.

– Spectroscope de fréquences émises moléculaires et subatomiques.

– Microscope interférométrique électronique gravitationnel avec capacité de cartographie de la gravité spécifique de masse, avec capacité de détection de composants subatomiques, couplé à un ordinateur holographique quantique médical avec moniteur de données d’hologramme haute définition. Avec la capacité de lire des matériaux au niveau nucléaire et de classer des substances, des échantillons et des tissus biologiques et la capacité de cartographier ou de lire l’ADN cellulaire de ces échantillons.

– Ordinateur holographique quantique avec programme médical avec simulation détaillée de l’ensemble du corps humain avec tous ses processus biologiques, pour la prédiction du développement progressif dans le temps. Idem pour les autres espèces non humaines étudiées.

– 150 cultures de tissus humains cultivées dans Medical Redacted pour étudier les réactions en temps réel. – 30 cultures de tissus non humains cultivées dans Medical Redacted pour étudier les réactions.

-50 flacons de vaccin Pfizer COVID 19, 5 doses de 0,3 ml.

-50 flacons de Moderna Vaccine COVID 19, 10 doses x 0.5ml.

-50 flacons de vaccin AstraZeneca COVID 19, 10 doses x 0,5 ml. Graphène :

Grande masse de particules de substance congruentes avec le graphène avec une structure atomique et moléculaire partiellement en désordre et partiellement ordonnée sous forme cristalline d’origine artificielle synthétique trouvée à l’intérieur de chacune d’elles.

Le mode ou la méthode de production de telles particules dépasse le niveau technologique de la civilisation humaine actuelle, car pour leur production, il faut des dispositifs de réplication basés sur la technologie de création de matière à partir d’énergie avec l’utilisation de fréquences et d’harmoniques contrôlés. Congruent avec les réplicateurs de matière utilisés au Redacted.

Il s’agit d’arranger des atomes individuels pour former des particules avec un ordre cristallin. Dans un tel ordre se trouvent la capacité magnétique ou la fréquence et les propriétés électriques de la molécule restante appelée graphène. Cela implique la capacité technologique de créer une particule intelligente de taille variable mais qui ne mesure que 10 nm environ, composée de moins de 60 atomes, c’est-à-dire 10 fois plus petite qu’un exosome viral moyen.

Le graphène en tant que matériau est extrêmement résistant, flexible, avec des propriétés transparentes s’il est groupé sous la bonne forme cristalline, il est thermiquement conducteur, électriquement conducteur et hautement magnétique ou magnétisable. En regroupant ses molécules dans un seul plan, une structure ou une feuille de graphène ne peut avoir qu’un atome d’épaisseur. C’est probablement le matériau le plus résistant connu de la race humaine.

Un seul atome de Carbone, base du Graphène, est constitué de 6 protons, 6 (ou 7) neutrons et 6 électrons (666).

**Images non prises en charge**

Le graphène programmé atomiquement est capable de former n’importe quelle forme structurelle combinant plusieurs de ses molécules. Ceci est réalisé en activant ou en désactivant des points de fixation ou des points de liaison sur chaque molécule en utilisant une réponse électromagnétique à une fréquence spécifique de chaque groupe de points de liaison des molécules artificiellement préparées.

Les fréquences électromagnétiques qui contrôlent le graphène peuvent être programmées et transmises sur des fréquences micro-ondes aéroportées, y compris la forme elle-même que prendra le graphène, jusque dans les moindres détails, en progression jusqu’à ce que la structure souhaitée soit formée.

Le graphène dans les flacons de vaccin a un très faible magnétisme jusqu’à ce qu’il soit introduit dans un tissu vivant où il est activé et commence son processus préprogrammé. Au moment où il pénètre dans le corps, le graphène devient hautement magnétique. Le même champ de fréquences électrochimiques et biologiques du corps déclenche le graphène programmé en l’allumant. Ceci est réalisé en regroupant les molécules dans le graphène à la structure nécessaire pour générer la polarité magnétique, il est allumé par contact à proximité d’un organisme vivant et de ses propriétés bioélectriques.

Le graphène se déplace dans la circulation sanguine vers tout le corps en adhérant aux tissus au cours du processus, il se trouve à une concentration plus élevée dans les tissus où il y a une concentration plus élevée de molécules de graphène par ml (millilitres) de sang, c’est-à-dire ceux proches de le point d’entrée de l’inoculation, ce qui explique les bras magnétisés qui sont signalés dans le monde entier.

En atteignant un tissu vivant, le graphène adhère aux parois cellulaires et pénètre dans chaque cellule en filtrant à travers la membrane cellulaire en raison de sa très petite taille. Une fois à l’intérieur de chaque cellule, le graphène se déplace entre les organites et pénètre dans le noyau cellulaire où il adhérera à l’ADN de la cellule.

Le graphène forme des structures de type nano-tubule autour de l’ADN cellulaire et en contact direct avec celui-ci, le séquestrant ou le mettant en cage :

**Images non prises en charge**

Tout de suite, chaque segment de nanotube réagira aux propriétés électromagnétiques-bioélectriques et à la résistance électrique spécifique de chaque composant de l’ADN cellulaire ; Adénine, Thiamine, Guanine, Cytosine ou ATGC. Et sa réaction entre les pores ou les ouvertures du réseau de graphène créera une copie exacte de la structure de l’ADN, mais avec des propriétés magnétiques, à l’intérieur de la structure des nanotubes qui enveloppe l’ADN cellulaire, et avec cette procédure, le graphène peut décoder l’ADN à l’intérieur de chaque cellule et est capable d’être lu ou transmis de manière technologique, similaire à celle d’un disque dur d’ordinateur, même principe.

Une fois l’ADN cellulaire décodé, le graphène réagira de manière préprogrammée ou par activation à distance à l’aide de micro-ondes congruentes aux fréquences 5G comprises entre 3,4 GHz et 29,8 GHz, mais pas seulement.

Avec des gènes spécifiques décodés ou trouvés, le segment de graphène en question attirera un homologue de graphène qui a une fréquence de séquence correspondante et qui se trouve également dans le sang des personnes inoculées. Ce graphène contient des séquences d’ARNm qui sont programmées et codées par l’ARN pour une protéine spécifique, dans le but de modifier une séquence d’ADN particulière.

L’ARNm est extrait par le même nano-graphène avec la procédure ci-dessus à partir des traces de bases cellulaires d’organismes présents dans le vaccin. Il s’agit notamment de cellules souches de fœtus humains, de fœtus de singes, de bovins et d’autres vertébrés et invertébrés que nous n’avons pas encore été en mesure d’identifier complètement à ce stade, y compris les cellules et l’ADN d’Hydra vulgaris que le graphène a pu isoler et avec lesquels Nano Graphene , soit de manière entièrement préprogrammée, soit contrôlée à distance par des signaux 5G et autres, utilisera ses séquences génétiques comme base ou ressource pour former des brins d’ARNm avec lesquels procéder au remplacement des brins d’ADN d’origine des cellules humaines des inoculés matière.

La particule de nano-graphène est attirée par une cellule et des groupes de cellules qui forment des tissus spécifiques au moyen de micro-fréquences électromagnétiques correspondantes et contenues en tant que propriétés des structures de nano-graphène elles-mêmes. Ces particules à la manière de virus artificiels avec leur contenu en ARNm effectueront tout changement génétique au sein de l’ADN cellulaire en utilisant la procédure de transcription inverse mais guidée par ces particules artificielles.

De même, les vaccins contiennent déjà des séquences d’ARNm encapsulant du nano-graphène de l’usine, un ARNm spécifique pour remplacer des gènes particuliers dans les cellules de tissus exacts dans le corps des personnes inoculées.

Le nano-graphène en tant que poussière intelligente préprogrammée est capable de modifier le génome humain soit en partie, des gènes spécifiques, tels que ceux contrôlant le système reproducteur ou des parties de celui-ci, des gènes contrôlant les processus neuronaux dans le cerveau de l’inoculé, ou en changeant complètement l’ensemble du génome humain. Et ce processus peut être contrôlé à distance. Transformer le corps humain en marionnette biologique à la merci des décisions de celui qui contrôle cette technologie.

Avec cette technologie, une population, un petit groupe au sein d’une population ou un individu spécifique peut être rendu stérile. Ce dernier semble être un processus préprogrammé au sein du nano-graphène intelligent indépendant des instructions extérieures. Il peut également activer des gènes spécifiques ou les désactiver provoquant les effets souhaités par ceux qui contrôlent cette technologie, tels que l’apparition de toutes sortes de maladies et conditions médicales associées à des problèmes génétiques, ainsi que des cancers. L’émergence et le contrôle des maladies dites virales dans un groupe de personnes ou d’individus spécifiques peuvent également être atteints.

Dans différentes réactions, le graphène lui-même est suffisant pour que l’inoculat développe des problèmes inflammatoires systémiques avec une tempête de cytokines qui provoquera des réactions corporelles indésirables telles que le développement de thrombus et de caillots sanguins, sans la présence d’une protéine appelée Spike comme on l’appelle. dans de nombreux cercles, et certains des premiers endroits qui seront touchés par cela seront les poumons et le cerveau.

Nous voyons le concept même de la protéine de pointe comme une tentative d’explication terrestre d’un processus beaucoup plus compliqué. Il est vrai qu’il existe des capsules de protéines qui pourraient être classées comme Spike Protein, ou comme virus synthétiques, mais comme je l’ai décrit ci-dessus, ces protéines sont assemblées par l’ARNm contenu dans les particules de graphène, c’est-à-dire que la science humaine normale ne verra que la microparticule de graphène et non la teneur en ARNm qui à son tour modifie l’ADN des cellules avec lesquelles elle entre en contact. Dans d’autres cas, la science humaine ne pourra trouver que des molécules d’ARNm spécifiques et non le graphène qui les contrôle de l’intérieur.

De même, ces protéines, dont beaucoup peuvent être cataloguées sous le nom de Spike, sont la matière première ou principale pour que le graphène dispose des ressources génétiques nécessaires pour apporter des modifications ultérieures à l’ADN du sujet. Bien que tous les sujets inoculés ne recevront pas ou ne subiront pas les mêmes changements, le Nano-Graphène aura la possibilité d’avoir la possibilité d’y recourir, au moins en tant que potentiel latent, en option.

Lire la suite @ StateOfTheNation.co