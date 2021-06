Une analyse hormonale du placenta pourrait prédire les complications de la grossesse

17/06/2021 à 17h15 CEST

Actuellement, il n’existe pas de méthodes suffisamment efficaces pour identifier les premiers troubles du grossesse.

Ceux-ci sont généralement diagnostiqués au cours du deuxième ou du troisième trimestre de la grossesse, lorsqu’ils ont déjà causé Effets indésirables aussi bien chez le bébé que chez la mère.

Cependant, ils ont découvert que les biomarqueurs hormonaux de placenta ils pouvaient prédire quelles femmes auraient des complications de grossesse.

C’est ce que montre une étude menée par des chercheurs de l’Université de Cambridge qui a été publiée dans la revue Nature Communications Biology.

Un modèle innovant

À l’aide de modèles murins, les chercheurs ont observé la protéine produit par le placenta.

Ils les ont ensuite comparés à des échantillons de du sang Enceinte sans incident et de ceux avec Diabète gestationnel.

Avec cette expérience, ils ont découvert qu’environ un tiers des protéines qu’ils aient identifié ils ont changé chez les femmes lors de grossesses perturbées.

L’équipe a développé de nouvelles méthodes pour isoler et étudier les cellules endocrines dans le placenta de souris.

Le choix de ces cellules est dû au fait que ce sont elles qui sécréter des hormones Pendant la grossesse.

Ainsi, ils ont profilé le placenta pour identifier ces hormones et créer un Carte plein de protéine sur l’orgue.

Cette carte a ensuite été comparée à des ensembles de données provenant d’études de la placenta humain et les chercheurs ont découvert ce grand chevauchement biologique.

Dès le premier trimestre de grossesse

Avec cette découverte, un diagnostic plus précoce, puisque les niveaux hormonaux du placenta peuvent être analysés dès le premier trimestre de la grossesse.

Cette avance suppose détecter précocement les complications très graves comme le diabète et l’hypertension gestationnelle ou un retard de croissance intra-utérine, entre autres.

L’étude estime que ces troubles, qui touche une femme enceinte sur 10, pourraient être évités en examinant ces biomarqueurs.

De cette façon, des problèmes de santé à long terme pour le bébé tels que diabète, maladies cardiaques et obésité.

L’importance du placenta

Le placenta est un organe biologique complexe, le seul organe temporal dans le corps humain.

Il se forme et se développe à partir de l’œuf fécondé et est adhère à la paroi de l’utérus.

De plus, il évolue tout au long de la grossesse s’adapter aux besoins du fœtus en fonction de son évolution.

Son principal les fonctions ils sont:

Filtrer certaines molécules et empêcher le passage d’autres Servir de véhicule pour le transport des nutriments dont le fœtus a besoin pour se développer Permettre à l’oxygène d’atteindre le fœtus et éliminer le dioxyde de carbone Empêcher le système immunitaire de la mère de s’identifier à l’embryon comme un corps étranger et sert comme barrière contre les bactéries de l’extérieur Produit des œstrogènes et autres hormones sexuelles féminines, indispensables à l’implantation définitive de l’embryon dans la paroi de l’utérus Prépare les seins à la lactation et permet au corps de la mère de s’adapter à l’évolution de la grossesse.

Malgré son importance, le placenta est un organe très difficile à étudier chez les femmes et n’est pas exempt de complications, comme:

Rupture du placenta. Ce trouble peut priver le bébé d’oxygène et de nutriments et provoquer des saignements abondants chez la mère. Cela pourrait entraîner un accouchement prématuré Placenta praevia. Cette condition se produit lorsque le placenta recouvre partiellement ou complètement le col de l’utérus. Elle est plus fréquente au début de la grossesse et peut disparaître au fur et à mesure que l’utérus grandit. Placenta attaché. Cette condition se produit lorsque les vaisseaux sanguins et d’autres parties du placenta poussent trop profondément dans la paroi de l’utérus. Cela peut entraîner une perte de sang importante pendant le travail Placenta retenu. Si le placenta n’est pas délivré dans les 30 minutes suivant l’accouchement, il s’agit d’une rétention placentaire. Si elle n’est pas traitée, elle peut entraîner une infection grave.

C’est pourquoi sa capacité à fonctionner correctement c’est essentiel pour la santé à vie de la mère et de l’enfant.