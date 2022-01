Une analyse incroyablement détaillée vous permet de regarder en ligne le chef-d’œuvre de Rembrandt’s Night Watch

Le Rijksmuseum a publié ce qu’il prétend être la « photographie la plus grande et la plus détaillée de toutes les œuvres d’art », et elle est consultable gratuitement sur son site Web. Le scan est du chef-d’œuvre de 1642 de Rembrandt van Rijn, The Night Watch, une peinture d’environ 12 pieds sur 14 pieds qui fait actuellement l’objet d’un projet de recherche et de restauration de grande envergure appelé «Opération Night Watch».

Les détails techniques de l’analyse sont stupéfiants. Dans un communiqué de presse, le Rijksmuseum explique qu’il est composé de 8439 photographies individuelles prises avec un appareil photo Hasselblad H6D 400 MS de 100 mégapixels. Des réseaux de neurones auraient été utilisés pour vérifier la couleur et la netteté de chaque image, et un système d’IA a aidé à assembler ces photos en une seule image.

Le résultat est une image de 717 gigapixels d’une taille de 5,6 téraoctets, où chacun de ses pixels montre une zone de seulement 5 micromètres sur la peinture originale. Le musée note qu’il est quatre fois plus net que le dernier scan réalisé par le musée, qui ne mesurait que 44,8 gigapixels, et où chaque pixel représentait 20 micromètres comparativement massifs.

Enhance.Image: Rijksmuseum

L’impact est un peu ahurissant, vous permettant de zoomer pour voir les fissures qui sont apparues dans les coups de pinceau individuels de ce chef-d’œuvre. C’est sans doute une expérience encore meilleure que de voir la peinture en chair et en os, car ce logiciel vous permet de vraiment appuyer votre nez contre elle d’une manière qui vous ferait jeter la plupart des musées.

Si vous êtes prêt à sacrifier un peu de résolution, le site Web propose également une version alternative de The Night Watch avec les côtés recadrés manquants restaurés. Ces sections ont été retirées du tableau en 1715, ce qui lui a permis de s’intégrer dans un endroit plus exigu de l’hôtel de ville d’Amsterdam. Ces segments manquants ont été restaurés l’année dernière sur la base d’une copie du XVIIe siècle de la peinture originale réalisée par Gerrit Lundens. Ce travail a également été réalisé dans le cadre du même projet Operation Night Watch.

Le communiqué de presse du Rijksmuseum note que cette analyse aidera à la recherche du tableau, en particulier à distance. Cela devrait également permettre aux chercheurs de suivre avec plus de précision le vieillissement de la peinture. Une fois l’analyse terminée, le musée note qu’il prévoit désormais de monter The Night Watch sur une nouvelle civière pour corriger les déformations de la toile qui sont apparues, et qu’il envisagera d’autres « traitements de conservation ».

Le scan haute résolution de The Night Watch est visible ici et la version avec ses côtés manquants est ici. Si cela vous donne envie de regarder plus de scans haute résolution d’œuvres d’art classiques, jetez un œil à ce scan de 10 gigapixels de La fille à la perle de Johannes Vermeer.