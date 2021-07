Une ancienne calculatrice fera son retour alors que le DfE met en place un plan de rattrapage en mathématiques sur l’abaque | Royaume-Uni | Nouvelles

Les enseignants principaux participants (enseignants de réception, année 1 et année 2) recevront une formation et des ressources les équipant pour donner à leur classe une courte session quotidienne de «sens des nombres» dans le cadre de l’enseignement des mathématiques prévu. Le programme durera toute l’année scolaire.

Au cours de l’année, les enfants utiliseront divers matériaux et représentations, dont le rekenrek. Ceux-ci seront fournis aux écoles.

Le programme est dirigé par le directeur du Centre national d’excellence en enseignement des mathématiques (NCETM) pour les mathématiques au primaire, Debbie Morgan.

Elle a déclaré: “Le rekenrek ressemble à un simple équipement, mais il peut être très puissant. Utilisé par des enseignants compétents et formés, il peut aider les enfants à s’éloigner du comptage par unité pour commencer à faire des calculs mentaux de base. Nous appelons cela “le sens des nombres”. ‘, et la recherche nous dit que si les enfants développent très tôt une aisance et une flexibilité avec les faits et les relations numériques, ils feront beaucoup plus de progrès plus tard, à la fois en mathématiques et dans d’autres matières.

Les enseignants du programme rejoindront des communautés locales en ligne, dirigées et guidées par un enseignant ou un autre expert du Maths Hub local, et s’engageront dans des discussions et des partages d’expériences réguliers à mesure qu’eux et leurs élèves progressent dans le programme.

Consultante en éducation et ancienne directrice de mathématiques du secondaire, Jane Miller s’est demandé s’il s’agissait d’un bon usage de l’argent.

Elle a convenu que “les bouliers sont un très bon outil”, mais a averti qu’ils ne sont pas faciles à utiliser ou à enseigner.

« Les gens associent les bouliers aux petits enfants, mais c’est un concept beaucoup plus complexe. Un boulier n’est pas un jouet », a déclaré Jane, directrice du cabinet de conseil en éducation Impact School Improvement.

« Si vous les mettez dans les écoles, les enseignants doivent être formés pour les utiliser ou ils resteront simplement assis sur des étagères à ramasser la poussière. »

Elle a averti que le moment n’était peut-être pas venu d’ajouter un nouvel outil à l’enseignement et à l’apprentissage des mathématiques.

Les écoles doivent s’assurer que les enfants ont avant tout les bases de base des mathématiques.

« Les enseignants devront avoir un apprentissage professionnel pour savoir comment utiliser au mieux les bouliers dans les écoles.

« Il ne sert à rien de les mettre dans les écoles si personne ne sait comment les utiliser correctement.

“Les gens pensent traditionnellement aux bouliers pour l’addition, mais ils peuvent également être utilisés pour d’autres choses et des calculs complexes.”

Jane, qui a un diplôme en mathématiques et est une ancienne directrice du département de mathématiques du secondaire, a déclaré qu’on ne lui avait jamais appris à utiliser un boulier pour enseigner ou apprendre, et soupçonne que c’est le cas pour la plupart des enseignants.

Elle a dit qu’elle se méfiait du plan sans avoir une vision à plus long terme de comment et pourquoi ils seraient utilisés.

Raymond Douse, directeur de Whiz Education, fournisseur du principal tuteur virtuel Maths-Whizz. a ajouté: “”Nous voulons tous que les enfants reçoivent le plus de soutien possible pour rattraper leur retard d’apprentissage.

«Cependant, nous préférerions que le gouvernement laisse aux écoles le soin de décider comment l’argent des contribuables est dépensé.

« Pour les très jeunes enfants, et surtout les enfants aveugles, le boulier a un rôle à jouer.

«Pour la grande majorité des écoliers, cependant, nous pensons qu’un tutorat virtuel personnalisé en mathématiques serait un moyen beaucoup plus judicieux de dépenser cet argent. Laissons les écoles et leurs parents décider.