Une ancienne employée d’Apple dit qu’elle ne retirera pas sa plainte auprès du conseil du travail

L’ancienne employée d’Apple, Cher Scarlett, a déclaré que l’entreprise n’avait pas respecté sa moitié d’accord, elle ne retirera donc pas sa plainte auprès du National Labor Relations Board comme convenu, selon Forbes.

Scarlett dit que son accord avec Apple l’obligeait à publier « une note de service à l’échelle de l’entreprise clarifiant les droits des employés, notamment sur la rémunération et les conditions de travail », « dans un endroit bien en vue et visible sur le site People ». Elle dit que la société a publié un avis sur son site, mais que ce n’est que pendant la semaine que les employés d’Apple ont été renvoyés pour Thanksgiving. « Je dirais toute la journée que 7 jours pendant lesquels personne n’est en ligne pour des vacances n’est absolument pas important et visible », a tweeté Scarlett jeudi.

Malgré le fait qu’il n’y avait aucune exigence de durée, l’accord indiquait clairement « dans un endroit bien en vue et visible sur le site People ». Je dirais toute la journée que 7 jours pendant lesquels personne n’est en ligne pour des vacances n’est absolument pas important et visible. – Cher Scarlett (@cherthedev) 9 décembre 2021

Le NLRB dit qu’il peut rejeter une demande de retrait faite en raison d’un règlement privé si elle « viole la loi nationale sur les relations de travail ou la politique du conseil ». Scarlett a déclaré à The Verge que le conseil d’administration avait initialement rejeté sa demande et avait envoyé une liste de 22 modifications que le conseil d’administration devrait apporter à Apple avant d’approuver le retrait. Selon Forbes, l’un des changements demandés a supprimé le libellé qui aurait empêché Scarlett d’encourager quelqu’un « à déposer une accusation ou une plainte auprès d’un organisme administratif ou d’un tribunal contre Apple » pendant un an. Selon Scarlett, Apple a refusé d’apporter ces modifications.

« Techniquement, je pourrais demander un retrait unilatéral à ce stade », a déclaré Scarlett dans un message à The Verge, affirmant qu’elle avait été « intéressée à le faire pour éviter que des témoins aient à témoigner, car de manière réaliste, le mémo est le meilleur résultat que nous ayons. aurait obtenu du conseil d’administration. Selon Scarlett, le groupe de témoins potentiels a décidé qu’il valait la peine de poursuivre la plainte, risquant potentiellement des représailles pour avoir témoigné, étant donné la façon dont Apple a géré la publication du mémo.

Scarlett a quitté l’entreprise en novembre, après avoir déposé une plainte accusant l’entreprise de se livrer « à des activités coercitives et répressives qui ont permis des abus et du harcèlement des organisateurs d’activités concertées protégées ». Pendant son séjour dans l’entreprise, elle a travaillé pour permettre aux employés de discuter et de recueillir des données sur l’équité salariale et a fait partie de #AppleToo, une campagne sur l’échec de l’entreprise à lutter contre le harcèlement et la discrimination.

Mise à jour le 11 décembre à 15 h 47 HE : Ajout d’un contexte supplémentaire sur le processus de demande de retrait d’une plainte et la décision de Scarlett de ne pas le faire.