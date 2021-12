Une ancienne femme officielle des Yankees dit avoir été abusée sexuellement

Une femme qui était officier dans le Stade des Yankees, assure que le capital de la police le stade l’a agressée sexuellement au milieu de la saison des MLB.

Un ancien policier allègue que le capitaine du NYPD Jeffrey Brienza l’a agressée sexuellement pour la première fois après avoir travaillé dans une salle de bain au stade du Bronx en juin 2020, puis a continué à la forcer pendant plus d’un an, selon le procès intenté contre Brienza et la police. ville lundi.

« Il y avait des moments où j’avais l’impression que c’était sans fin », a déclaré l’ancien policier, qui a demandé à rester anonyme, au Daily News. « J’ai pleuré plusieurs fois. Je me demande comment je vais m’en sortir. Je n’ai pas vu de fin. Je me sentais tellement coincé… Je me sentais tellement inutile et sans but. «

Mais Brienza, 48 ans, a rapidement fait de la femme son chauffeur personnel et a insisté pour qu’elle fasse des courses avec lui, a-t-il déclaré à The News.

Trois mois après son séjour au stade, elle a déclaré avoir remarqué que quelqu’un se cachait derrière elle alors qu’elle se lavait les mains dans une salle de bain, selon le procès.

« Il m’a attrapé par la taille par derrière », se souvient le retraité. « Je l’ai attrapé et j’ai retiré mes mains de sa taille et j’ai senti sa prise se resserrer et à ce moment-là j’ai réalisé ce qu’il faisait, alors j’ai dit: » Non. » Il a dit oui’.

La femme allègue que Brienza l’a forcée à lui faire une fellation, puis l’a poussée contre un évier et l’a violée, détaille le procès.

Puis il est parti sans dire un mot, a déclaré la mère de trois enfants.

« J’avais peur. Il y avait beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Je me blâmais comme si j’aurais peut-être pu crier plus fort », a-t-elle expliqué.

Quelques jours plus tard, la femme affirme que Brienza l’a appelée dans son bureau, lui a demandé si elle avait raconté à quelqu’un ce qui s’était passé dans la salle de bain et a dit qu’elle pourrait avoir des ennuis.

« Tout le monde pense que c’est un gars formidable. Tout le monde l’aime. Elle était nouvelle dans le stade », a déclaré la femme. « Il avait peur de dire quelque chose parce qu’il est le capitaine. »

Les abus présumés se sont poursuivis et Brienza l’a forcée à lui faire une fellation dans son bureau ou dans sa voiture, parfois plus d’une fois par jour, selon le procès.

Lors de la septième manche d’un match des Yankees, la femme affirme qu’au lieu de prendre sa position à l’extérieur pour préparer la fin du match, Brienza l’a obligée à rester dans son bureau.

Son patron a poussé sa tête vers son aine et a dit: « Prenez votre place », selon le procès.

« Les superviseurs du NYPD doivent cesser de considérer leurs subordonnés comme des esclaves sexuels potentiels », a déclaré l’avocat de la femme, Fred Lichtmacher.

