Une ancienne femme trans fait l’éloge des lois interdisant les chirurgies trans, bloquant la puberté des mineurs ⋆ .

Une ancienne femme transgenre a fait l’éloge des lois interdisant les procédures transgenres pour les mineurs, avertissant que les enfants sont «trop jeunes pour effectuer ces procédures».

«Ils finissent par mutiler leur corps et détruire leur vie», a déclaré Walt Heyer, «et à 21 ou 22 ans, ils auraient souhaité ne jamais l’avoir fait.

Heyer a suivi une hormonothérapie transsexuelle et a obtenu un changement de sexe chirurgical en 1983 à l’âge de 42 ans.

Il dirige maintenant le site Web Sex Change Regret pour sensibiliser le public aux dangers des changements de sexe.

Une ancienne femme transgenre a fait l’éloge des lois interdisant les procédures transgenres pour les mineurs dans une interview accordée mercredi à la Daily Caller News Foundation.

«Ils sont trop jeunes pour faire ces procédures», a déclaré Walt Heyer à propos des jeunes qui traversent des transitions de genre. «Ils finissent par mutiler leur corps et détruire leur vie, et à 21 ou 22 ans, ils souhaiteraient ne jamais l’avoir fait.

«Donc, la seule façon de les protéger est de nous assurer qu’ils ne sont initiés à aucune de ces procédures ou inhibiteurs hormonaux avant l’âge de 19 ans au moins», a-t-il ajouté. «Et puis jetez-y un regard différent.»

Après avoir reçu un diagnostic de dysphorie de genre, Heyer a suivi une thérapie hormonale croisée et a obtenu un changement de sexe chirurgical en 1983 à l’âge de 42 ans, a-t-il précédemment déclaré au DCNF. Il dirige maintenant le site Web Sex Change Regret et dit qu’il interagit fréquemment avec des personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont aux prises avec des changements de sexe qu’elles ne peuvent pas inverser.

Son travail aborde un problème culturel en plein essor auquel les législateurs de nombreux États sont aux prises récemment: les procédures transgenres pour les mineurs. Le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a opposé son veto au SAFE Act de l’Arkansas lundi, mais la législature de l’État de l’Arkansas a voté mardi pour annuler le veto de Hutchinson – une décision que Heyer a saluée comme «formidable».

REGARDEZ:

REGARDER: Tucker Carlson et le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, débattent de la décision du gouverneur de mettre son veto à un projet de loi interdisant les chirurgies de genre pour les mineurs qui a ensuite été annulé par la législature de l’État de l’Arkansas. Le gouverneur Hutchinson dit que le projet de loi «invoque l’État» dans les décisions médicales. pic.twitter.com/kwzGtTwtle – Daily Caller (@DailyCaller) 7 avril 2021

Les législateurs comme Hutchinson n’entendent pas tous les aspects de l’histoire en ce qui concerne les questions transgenres, a déclaré Heyer, ajoutant qu’il avait tenté de partager ses expériences avec Hutchinson auparavant sans succès.

Heyer a vécu huit ans en tant que femme, Laura Jensen, mais a déclaré qu’il souffrait toujours de dysphorie de genre et qu’il est finalement devenu suicidaire. Heyer est redevenu un homme en 1999 et a subi une psychothérapie pour «se résoudre à avoir été agressé sexuellement et avoir été vêtu et affirmé par ma grand-mère».

«L’affirmation d’identités sexuelles / de genre croisées est une maltraitance des enfants, et j’en subis les conséquences dans ma vie depuis 75 ans», avait-il précédemment déclaré à la DCNF.

Son travail avec ceux qui regrettent leurs transitions de genre lui a appris que de nombreuses personnes sont diagnostiquées à tort avec une dysphorie de genre, a déclaré Heyer, en disant à la DCNF: «Je découvre cela et les conséquences, quand ils m’écrivent et disent ‘aidez-moi à sortir de la transition , aide-moi à retrouver ma vie. »

Heyer a décrit un jeune homme nommé Nathaniel dont les parents l’auraient mis sous hormonothérapie à 15 ans, ont subi une opération de réaffectation complète à 18 ans et ont contacté Heyer à 19 ans.

«Maintenant que je suis guéri des chirurgies, je les regrette», a déclaré Nathaniel à Heyer, a écrit l’activiste dans un éditorial du Daily Signal. «Le résultat de la chirurgie du bas ressemble au mieux à un travail de piratage de Frankenstein, et cela m’a fait réfléchir de manière critique sur moi-même. Je m’étais transformé en un fac-similé de chirurgie plastique d’une femme, mais je savais que je n’en étais toujours pas une. Je suis devenu (et dans une certaine mesure, je me sens toujours) profondément déprimé.

Heyer a déclaré à la DCNF que des lois comme le SAFE Act «auraient protégé un jeune Nathaniel». Il a suggéré qu’un problème majeur à résoudre est le diagnostic inexact de «dysphorie de genre».

«Je vais être honnête avec vous», a-t-il dit, «j’ai travaillé avec des enfants qui prétendaient avoir reçu un diagnostic de dysphorie de genre et qui ne l’ont pas. Ce que nous découvrons maintenant, c’est qu’ils diagnostiqueront n’importe quel enfant, littéralement n’importe quel enfant souffrant de dysphorie de genre, qu’il en soit atteint ou non … En conséquence, le diagnostic fait beaucoup trop de mal.

«Je pense que nous devons prendre du recul», a déclaré Heyer.

Heyer a repoussé l’affirmation de Hutchinson selon laquelle le projet de loi «était extrême» car il interdisait non seulement les chirurgies transgenres pour les mineurs, mais aussi les hormonothérapies et les bloqueurs de puberté pour les mineurs.

«C’était la première loi du pays qui invoque l’État entre les décisions médicales, les parents qui y consentent et la décision du patient», a déclaré Hutchinson à l’animateur de Fox News Tucker Carlson mardi soir. “Et donc, cela va beaucoup trop loin.”

«Je pense qu’il se trompe», a déclaré Heyer, suggérant que Hutchinson avait obtenu de mauvaises informations.

«Je comprends pourquoi il l’a dit, mais je comprends aussi qu’il n’obtient pas un bon équilibre des conséquences», a-t-il déclaré.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur de nouvelles éligible pouvant offrir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]