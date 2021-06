Une ancienne infirmière de l’hôpital de Houston s’exprime sur les suspensions de vaccins 10z viral

in

par Joseph Curl, Daily Wire :

Plus de 175 travailleurs d’un système hospitalier de Houston ont été suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le COVID-19, mais une infirmière là-bas dit que leur histoire ne passe pas.

Le mois dernier, le Dr Marc Boom, directeur général de l’hôpital méthodiste de Houston, a exigé que tous les employés reçoivent le vaccin avant le 7 juin. S’ils ne le font pas, ils s’exposent à des suspensions et même à un licenciement.

“Nous sommes à près de 100% conformes à notre mandat de vaccin COVID-19”, a déclaré Boom dans un e-mail aux membres du personnel mardi, selon USA Today. « Houston Methodist est officiellement le premier système hospitalier du pays à atteindre cet objectif au profit de ses patients. »

Mais près de 200 travailleurs n’ont pas accepté de se faire vacciner. “Je souhaite que le nombre puisse être zéro, mais malheureusement, un petit nombre de personnes ont décidé de ne pas donner la priorité à leurs patients”, a déclaré Boom.

Ce n’est pas ainsi que Lorri Curto, une ancienne infirmière de l’hôpital, le voit. Elle dit qu’elle est l’une des 117 anciens employés qui ont porté plainte contre le mandat de l’établissement.

“Je suis une infirmière diplômée avec 34 ans d’expérience”, a écrit Curto dans un e-mail à The Daily Wire. “En tant que l’un des 117 anciens employés de l’hôpital méthodiste de Houston (HMH) qui sont nommés dans le procès en cours, j’ai lu avec intérêt vos articles sur The Daily Wire.”

Le Daily Wire a couvert la suspension des employés de l’hôpital et a abordé la question des mandats des employeurs en matière de vaccins dans un éditorial.

“J’ai eu un certain nombre d’échanges avec le Dr Boom concernant le plan de Methodist visant à rendre le vaccin Covid obligatoire dans les mois précédant le mandat et il y a plusieurs points que je pense devoir être faits lors de la couverture de cette histoire”, a déclaré Curto. «Tout d’abord, beaucoup d’entre nous qui ont été licenciés ne sont pas des anti-vaccins comme nous le décrivent le Dr Boom et les médias. Si le vaccin Covid avait été entièrement contrôlé par la FDA, mon hésitation aurait été considérablement réduite. »

