Une ancienne star d’Arsenal dit à Arteta de signer le remplacement parfait de Lacazette

L’ancien attaquant d’Arsenal, Kevin Campbell, a exhorté Mikel Arteta à faire appel à l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri pour remplacer Alexandre Lacazette.

attaquant français Lacazette sera sans contrat à la fin de la saison et n’a pas encore proposé de nouveau contrat par le Artilleurs. En effet, Arteta serait disposé à sanctionner la sortie du joueur d’Emirates et envisage déjà des remplaçants pour le poste.

Les géants du nord de Londres ont été liés à Dominic Calvert-Lewin et Ollie Watkins. Cependant, des rapports récents suggèrent que La star marocaine En-Nesyri a également été repérée et Arteta est un grand fan.

Le joueur de 24 ans a excellé en Espagne au cours des deux dernières saisons, marquant 24 buts la saison dernière. Il a également marqué trois fois en six matchs jusqu’à présent cette campagne.

En-Nesyri s’est également illustré pour son pays, avec 11 buts en 40 apparitions. Et il est juste de dire que Campbell est impressionné, avec un contrat à terme évalué à environ 45 millions d’euros.

Il a déclaré au podcast Highbury Squad : « Bon joueur, vraiment bon. Pour moi, il viendrait certainement et porterait une menace. Je vais vous le dire.

«Il portera une menace en haut du terrain. Il a une bonne taille, de la vitesse, sait où est le but, il est aussi habile.

Après les difficultés du début de saison, les Gunners occupent actuellement le 11e rang du classement de la Premier League. Cependant, ils ne sont qu’à quatre points des quatre premières places à ce stade précoce de la campagne.

Les hommes d’Arteta sont les prochains en action contre le Crystal Palace du vieux Patrick Vieira lors du football de lundi soir.

La cible d’Arsenal fait allusion à la sortie

Pendant ce temps, l’une des stars du début de saison impressionnant de Brentford a refusé d’exclure un déménagement ailleurs au milieu de l’intérêt de transfert signalé d’Arsenal.

L’équipe de Thomas Frank occupe la septième place du classement de la Premier League après trois victoires et trois nuls lors de leurs sept premiers matchs. En effet, les victoires à West Ham et à domicile contre Arsenal, ainsi qu’un match nul avec Liverpool, ont montré qu’ils ne craignaient personne. Et leur style direct leur a valu une armée de nouveaux admirateurs.

La plupart des applaudissements ont été réservés à l’attaquant Ivan Toney, qui a inscrit deux buts en quatre apparitions. Bien aidés par Bryan Mbeumo, qui en a trois sur huit, les Bees se sont facilement lancés dans la vie de Premier League.

Ce n’est pas seulement en attaque où les Londoniens de l’ouest prospèrent. Leur gardien David Raya a également impressionné entre les bâtons. Sa forme a déjà eu Everton et Arsenal sur sa piste.

Et jusqu’à présent, sa belle forme les a vus s’associer à nouveau avec un mouvement.

Arsenal devrait perdre Bernd Leno en janvier après avoir perdu sa place au profit d’Aaron Ramsdale.

Everton, quant à lui, a également été lié et pourrait être sur le marché pour un n ° 2 à long terme. Rafa Benitez a fait venir Asmir Begovic cet été en tant que député de Jordan Pickford.

Et Raya, tout en insistant sur le fait qu’il est heureux au stade communautaire de Brentford, refuse d’exclure quoi que ce soit sur un futur déménagement.

« Je suis heureux au club », a déclaré Raya à Cadena Ser.

« Je veux faire une bonne saison cette année. Nous verrons ce qui se passe en été. Mes ambitions sont grandes, j’aimerais jouer au sommet. Vous voulez toujours jouer pour de grands clubs.

