Une ancienne star d’Arsenal licencie Antonio Conte pour avertir les joueurs de Tottenham

La légende d’Arsenal, Cesc Fabregas, a envoyé un avertissement aux joueurs de Tottenham concernant le style de gestion de son ancien entraîneur de Chelsea, Antonio Conte.

Fabregas a joué sous l’italien volatile pendant deux ans à Stamford Bridge, période au cours de laquelle le club a remporté le titre de Premier League et la FA Cup. Après avoir été limogé par Chelsea en 2018, Conte a pris le relais à l’Inter Milan – guidant les géants italiens vers leur premier titre en plus d’une décennie lors de sa deuxième saison seulement.

Cependant, il se trouve maintenant à Éperons, après avoir signé un premier contrat de 18 mois début novembre.

Fabregas a fait l’éloge de la nomination initiale, mais a maintenant levé le voile sur exactement ce pour quoi c’était de jouer Conté et à quoi peuvent s’attendre les joueurs de Tottenham, maintenant que la poussière est retombée à son arrivée.

Il a déclaré à CBS Sports: « Je pense qu’avec Antonio, c’était la première fois que je voyais quelqu’un savoir exactement [what they want] … C’était comme aller à l’école. Je vous promets, vous dira-t-il, depuis le gardien jusqu’à ce que vous ayez marqué un but, ce que vous avez à faire, exactement tout.

« C’est peut-être d’une manière différente de la façon dont je voyais le football. Au début, c’était difficile pour moi, ne vous méprenez pas. Beaucoup de course, beaucoup d’intensité. Grandes séances, séances doubles, séances de gym.

« J’ai eu des coachs comme Pep [Guardiola] qui avait beaucoup de jeu de positionnement mais nous avions la liberté à l’intérieur de cela. Avec Conte, la liberté était inexistante, il me disait où je dois passer le ballon.

L’implacable Conte exige le respect

«J’ai 29 ans à ce moment-là, j’ai déjà joué pendant 13 ans, j’ai joué dans toutes les finales, j’ai gagné beaucoup de choses et ce gars-là me dit où je dois passer le ballon.

«Je suis ici depuis longtemps, je connais tout le monde et les gens me connaissent, ce qui rend probablement les gens un peu plus à l’aise dans ce sens. Mais le patron et l’équipe d’entraîneurs qu’il a amenés sont des gens de premier ordre, vraiment professionnels et qui travaillent dur et je suis sûr que même si je n’étais pas là, ce ne serait pas différent.

« Cette mentalité de gagnant est contagieuse – vous êtes aspiré, vous vivez et respirez de la même manière.

«Le patron est un ancien joueur qui a tout gagné, il a eu une carrière réussie en tant que joueur, a remporté de nombreux trophées et ces dernières années, il a également remporté des trophées en tant que manager. Donc cette mentalité de gagnant qu’il a et de cette façon qu’il veut concourir tous les jours. Bien sûr, je peux m’y rallier et j’espère que cela aidera tout le monde à en faire une réussite pour le club de football. »

