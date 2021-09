Une ancienne star de la LNH attrape un énorme esturgeon prétendument un record du monde

in

Pete Peeters, un ancien gardien de but primé de la LNH qui aime souligner qu’il a déjà accordé quatre buts à Wayne Gretzky en un seul match, peut maintenant se vanter de quelque chose de substantiel dans le monde de la pêche.

Peeters et un ami se sont associés pour capturer ce que le service de guides Sturgeon Slayers appelle «le plus gros esturgeon blanc débarqué au monde».

Prenant 25 minutes pour atterrir sur le célèbre fleuve Fraser en Colombie-Britannique, Peeters et Jake Driedger ont échangé contre l’énorme esturgeon blanc qui mesurait 11½ pieds avec une circonférence de plus de 4½ pieds. Il a été estimé qu’il pesait 890 livres, tel que rapporté par la province. Les mesures ont été confirmées par un autre guide, Steve Forde de Reel Sturgeon Adventures.

«Je ne pouvais pas imaginer la taille de ces poissons», a déclaré Peeters à The Province depuis sa maison du comté de Sturgeon, juste au nord d’Edmonton. “Même quand le poisson est arrivé, c’était difficile à croire.”

Le guide des Sturgeon Slayers, Kevin Estrada, a admis être devenu ému par la capture.

“J’avais les larmes aux yeux”, a-t-il déclaré à The Providence. “Je pêche dans cette rivière depuis que j’ai 15 ans… Nous avons eu des poissons spectaculaires, des poissons très mémorables au fil des ans, mais jamais rien d’aussi gros.”

Mais est-ce vraiment un record du monde ?

“Nous sommes convaincus que c’est le cas, mais pas à 100%”, a écrit Sturgeon Slayers dans un blog.

«Nous avons également soumis à Guinness World Records pour qu’ils l’examinent. Cela prend jusqu’à 16 semaines.

Cependant, en juillet 2012, Michael Snell a débarqué ce qu’on appelait alors « l’une des plus grosses prises jamais enregistrées en Amérique du Nord – un esturgeon blanc de 12 pieds pesant environ 1 100 livres », selon l’Anchorage Daily News. Cela aussi a été capturé sur le fleuve Fraser.

Et le mois dernier, CTV a rapporté qu’un esturgeon blanc de 11 ½ pieds estimé à plus de 800 livres a été capturé, étiqueté et relâché, comme c’est le protocole sur le fleuve Fraser.

La Colombie-Britannique n’a « aucun dossier officiel » pour l’esturgeon blanc « compte tenu de la taille et de l’état de conservation de l’espèce », rapporte RecordFishCanada.

L’International Game Fish Association, le détenteur des records du monde de la pêche, répertorie un esturgeon blanc de 468 livres capturé par Joey Pallotta III à Benicia, en Californie, en juillet 1983 comme record du monde officiel.

Il est donc peu probable qu’un véritable record du monde soit établi de si tôt. Néanmoins, celui capturé, marqué et relâché par Peeters et Driedger peut être considéré comme l’un des plus gros jamais capturés, c’est indéniable.

C’est définitivement un trophée dont Peeters (un joueur étoile de la LNH à quatre reprises) peut se vanter – pour accompagner le trophée Vézina qu’il a remporté pour son jeu de gardien de but avec les Bruins de Boston lors de la saison 1982-1983.

Photos avec l’aimable autorisation de Sturgeon Slayers. Driedger et Peeters sont affichés