Une ancienne star de la NFL avait un CTE de stade 2 au moment de sa mort, selon sa femme

L’ancien receveur de la NFL Vincent Jackson s’est suicidé à l’âge de 38 ans plus tôt cette année. Et sa famille a annoncé cette semaine que Jackson, qui a joué pour les Chargers de San Diego et les Buccaneers de Tampa Bay, souffrait d’une maladie cérébrale connue sous le nom d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE). La veuve de Jackson, Lindsey Jackson, a déclaré que le CTE de son mari avait été causé par plusieurs coups à la tête.

« Vincent a consacré une grande partie de sa vie à aider les autres. Même après son décès, je sais qu’il voudrait perpétuer le même héritage », a déclaré Lindsey dans un communiqué publié par la Concussion Foundation, par PEOPLE. « En faisant don de son cerveau à la banque de cerveaux VA-BU-CLF, nous espérons continuer à voir des progrès dans la recherche sur les CTE, permettant aux médecins de diagnostiquer la maladie chez le vivant et de trouver des options de traitement à l’avenir. Il reste encore beaucoup à faire. être compris au sujet du CTE, et l’éducation est la clé de la prévention. La conversation autour de ce sujet doit être plus répandue, et notre famille espère que les autres se sentiront à l’aise et soutenus lorsqu’ils parleront du CTE pour aller de l’avant. »

La famille de l’ancien NFL WR Vincent Jackson a publié un communiqué, affirmant que les chercheurs du CTE lui avaient diagnostiqué un CTE de stade 2. Les chercheurs disent qu’il a souffert de dépression, de perte de mémoire, de paranoïa et d’isolement social. Jackson a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Tampa à l’âge de 38 ans en février. pic.twitter.com/Pds5ggFOoO – L’Athletic (@TheAthletic) 16 décembre 2021

Jackson a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Brandon, en Floride, le 15 février. Le bureau du shérif du comté de Hillsborough a déclaré que la famille suspendue Jackson souffrait d’alcoolisme et de commotions cérébrales au cours de sa carrière de footballeur. Les résultats du CTE ont été soutenus par le Dr Ann Mckee, chef de la neuropathologie du Boston Healthcare System et directeur du BU CTE Center et de la VA-BU-CLF Brain Bank.

« Vincent Jackson était un géant brillant, discipliné et doux dont la vie a commencé à changer au milieu de la trentaine. Il est devenu déprimé, avec une perte de mémoire progressive, des difficultés de résolution de problèmes, de la paranoïa et finalement un isolement social extrême », a déclaré McKee dans un communiqué. . « Que son cerveau ait montré un CTE de stade 2 ne devrait plus nous surprendre ; ces résultats sont devenus monnaie courante. »

Jackson a été sélectionné par les Chargers au deuxième tour du repêchage de la NFL en 2005 en provenance du nord du Colorado. Il a passé sept saisons avec les Chargers avant de passer ses cinq dernières saisons avec les Buccaneers. Au cours de sa carrière, Jackson a atteint le Pro Bowl à trois reprises et sa meilleure saison a été en 2012 lorsqu’il a capté 72 passes pour 1 384 verges et huit touchés. Jackson a terminé sa carrière avec 540 réceptions, 9 080 verges et 57 touchés.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la ligne de texte de crise en envoyant TALK au 741-741.