Une ancienne star de l’enfance tuée dans une poursuite policière, se serait tiré une balle par accident

Tragédie hors de l’État de Mexico vendredi après la mort d’un ancien enfant star à la fin d’une poursuite policière. Selon Mexico News Daily, Octavio Ocaña, un acteur de 22 ans, est décédé lors de la poursuite par les autorités après ce que la police a prétendu être une fusillade accidentelle. Maintenant, le père de l’acteur prétend que la police municipale est en fait responsable de la mort d’Ocaña, tandis que la police est catégorique sur le fait qu’il s’est tué. Ocaña est surtout connu pour avoir joué Benito dans la série télévisée Vecinos (Les voisins).

Le bureau du procureur général de l’État mexicain (FGJ) a signalé qu’Ocaña s’était accidentellement tiré une balle alors qu’il conduisait son véhicule lors de la poursuite policière. Au moment des faits, il était poursuivi par la police municipale de Cautitlán Izcalli à Atizapán de Saragosse. La police a affirmé qu’Ocaña avait reçu l’ordre d’arrêter son véhicule, mais il a plutôt accéléré. Cela a conduit à une poursuite, qui a entraîné l’écrasement du véhicule de l’acteur dans un mur de soutènement. Les autorités affirment qu’il a accidentellement déchargé son arme et s’est tiré une balle dans la tête lorsque la voiture s’est écrasée.

« En raison de la dynamique de cet accident, le conducteur a vraisemblablement déclenché l’arme à feu qu’il portait dans sa main droite », a déclaré le FGJ. Il y avait deux autres hommes dans la voiture lorsque l’incident s’est produit. Ils ont déclaré aux autorités qu’Ocaña avait sorti une arme du département des gants lorsque la scène de poursuite a commencé. Alors qu’Ocaña était apparemment en vie lorsque la police a atteint son véhicule après l’accident, il est décédé plus tard après avoir été transporté à l’hôpital.

Le FGJ a effectué des tests toxicologiques sur Ocaña et aurait découvert qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool et de la marijuana. Cependant, le père d’Ocaña, Octavio Pérez, a réfuté ces détails et a allégué que l’arme qui se trouvait dans le véhicule n’était pas celle qui lui avait tiré dessus. Il a affirmé que la police avait tué son fils et que la blessure par balle ne correspondait pas au type d’arme qu’il portait. Le père d’Ocaña a également réfuté les allégations selon lesquelles il était sous l’influence au moment de l’incident.

« Mon fils n’a pas fumé de marijuana, mon fils n’était pas un alcoolique qui a bu pendant deux jours d’affilée parce qu’il avait des responsabilités. Je suis un homme d’affaires [in Tabasco] et il était à Mexico pour s’occuper de mon entreprise là-bas », a déclaré Pérez. Il a ajouté que la mort de son fils l’avait laissé « détruit », mais il continuera à défendre ce qu’il croit être la vérité.