Une ancienne star de Tottenham laisse entendre qu’il demandera à un homme de 210 milliards de livres sterling d’acheter un club à Levy

L’ancien joueur de Tottenham, Ramon Vega, a tweeté pour laisser entendre qu’il demanderait au milliardaire Elon Musk d’acheter le club à Daniel Levy et Joe Lewis.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, nous pensons que Vega peut plaisanter, bien que ce soit difficile à dire.

L’homme de 50 ans a tweeté après avoir appris que la société Tesla de Musk avait rejoint le club des mille milliards de dollars.

En conséquence, sa valeur nette est passée à 288,6 milliards de dollars, ce qui équivaut à 210 milliards de livres sterling.

ARRÊTEZ DE RIRE DE JOSE MOURINHO.

En termes simples, Musk pourrait acheter des Spurs, et cela ne laisserait même pas une brèche dans sa fortune.

Vega a également suggéré que les droits de dénomination du Tottenham Hotspur Stadium reviennent à Tesla.

Vous pouvez voir ce que Vega – qui a fait 73 apparitions pour les Spurs – a tweeté en entier ci-dessous.

Je peux l’appeler et lui suggérer d’acheter @SpursOfficial, voyons ce qu’il dira. Tesla Naming Rights c’est fait !! Oh j’oubliais qu’on ne peut pas faire du parrainage d’entreprises associées propriétaires.. H hmmm 🤔 https://t.co/ThiuqcNtau – Ramon Vega (@Ramon_Vega71) 26 octobre 2021

Personne n’a la moindre idée de ce que Musk ferait à la tête d’un club de football, mais il ne peut sûrement pas faire pire que Levy et Lewis en ce moment.

Oubliez Elon Musk – Daniel Levy partira-t-il un jour ?

Pour ceux d’entre vous désespérés de voir Levy et ENIC expulsés de la N17, vous attendez peut-être un certain temps.

Le correspondant de l’Athletic à Tottenham, Jack Pitt-Brooke, a révélé que, même si ENIC vendait sa part, Levy resterait toujours PDG sous les nouveaux propriétaires.

Pitt-Brooke a ajouté que Levy et Lewis sont très proches et qu’il n’y a aucune perspective réelle que Tottenham soit vendu de sitôt.

Compte tenu de la façon dont les choses se sont passées au cours des trois dernières années en particulier, c’est une mauvaise nouvelle pour les fans des Spurs.

Il y a un manque flagrant de réflexion commune au niveau de la salle du conseil.

Les joueurs ont été signés pour s’adapter au style de football de Mauricio Pochettino, seulement pour deux managers qui ont des approches très différentes pour arriver à José Mourinho et Nuno Espirito Santo.

Il ne semble pas non plus y avoir beaucoup de stratégie de transfert, avec de nombreux échecs sur le marché tels que Davinson Sanchez, Matt Doherty, Vincent Janssen, Roberto Soldado et d’autres.

On pourrait continuer.

Espérons que Levy et Lewis commenceront bientôt à se comporter comme les propriétaires d’un club de football, au lieu de traiter Tottenham uniquement comme une entreprise sans cœur.

