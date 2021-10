Une ancienne star des Patriots accusée de coups et blessures

L’ancien sécurité des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Patrick Chung, a été accusé de voies de fait et de coups et blessures sur un membre de la famille ou du ménage dans le Massachusetts, selon ..

QUINCY MA – 26 octobre: ​​l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Patrick Chung quitte le tribunal de district de Quincy après sa mise en accusation pour violence domestique impliquant la mère de l’un de ses enfants le 26 octobre 2021 à Quincy, Massachusetts. ((Photo du personnel par Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald))

Chung a comparu devant le tribunal en présence de sa fiancée et de ses parents. Le triple champion du Super Bowl aurait poussé une femme au sol, l’aurait giflée au visage et aurait cassé son téléphone lundi devant chez elle. Chung a été interpellé à Quincy mardi.

Chung a également été accusé d’avoir vandalisé des biens. La femme qui a accusé Chung d’agression a demandé au juge une ordonnance restrictive contre lui, et le juge du tribunal de district de Quincy, Neil Hourihan, a approuvé la demande, a rapporté le Patriot Ledger.

QUINCY MA – 26 octobre: ​​l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Patrick Chung lors de sa mise en accusation devant le tribunal de district de Quincy pour des accusations de violence domestique impliquant la mère de l’un de ses enfants le 26 octobre 2021 à Quincy, Massachusetts. ((Photo du personnel par Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald))

Chung a été libéré mardi sans caution.

« Le comportement de Patrick est erratique depuis très longtemps », a déclaré devant le tribunal la femme, qui n’a pas été identifiée par le Patriot Ledger. « Son comportement était instable. C’était hostile. Cela semblait prémédité. »

La fiancée de Chung a parlé en son nom et a déclaré que la femme avait d’abord frappé Chung après avoir essayé de quitter sa maison. Son avocat, Sandy Pesiridis, a déclaré que son client attendait avec impatience d’être innocenté et a déclaré que l’affaire était « bien mieux adaptée pour les successions et le tribunal de la famille ».

QUINCY MA – 26 octobre: ​​l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Patrick Chung quitte le tribunal de district de Quincy après sa mise en accusation pour violence domestique impliquant la mère de l’un de ses enfants le 26 octobre 2021 à Quincy, Massachusetts. ((Photo du personnel par Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald))

La prochaine date d’audience est prévue pour le 7 janvier.

Chung, qui a joué avec les Patriots de 2009 à 2012, puis à nouveau de 2014 à 2020, a pris sa retraite de la NFL. Au cours de sa carrière, il a accumulé 773 plaqués au total avec 4,5 sacs, 56 passes brisées et 11 interceptions.

Chung a également été nommé dans l’équipe d’étoiles des Patriots 2010.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.