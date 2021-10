Une ancienne star des Patriots arrêtée pour violence domestique et vandalisme

L’ancien sécurité des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Patrick Chung, qui a remporté trois Super Bowls avec l’équipe, a été arrêté pour violence domestique et vandalisme présumés, selon TMZ Sports. Les documents judiciaires indiquent que Chung a été arrêté lundi par le service de police de Milton dans le Massachusetts. Chung a été frappé de deux chefs d’accusation mardi – coups et blessures sur un membre de la famille/du ménage et vandalisme de biens.

TMZ Sports affirme que la victime présumée, qui a un enfant avec Chung, a déclaré à la police que l’ancienne star des Patriots l’avait frappée au visage et avait cassé son téléphone portable lors d’une altercation houleuse lundi. Les deux se seraient disputés sur la façon dont Chung traitait leur fils. La femme a déclaré que Chung était en colère contre leur fils alors qu’il se trouvait dans l’ancien domicile des Patriots à Norton, dans le Massachusetts, puis a conduit le fils chez elle.

Une fois que Chung est arrivé à la maison, il a dit au garçon « Ta mère est un prix de s— puis l’a poussée au sol alors qu’elle s’approchait de lui. Lorsque la femme a confronté Chung à propos de la poussée, il l’a frappée au visage avec un La femme a ensuite frappé Chung dans le ventilateur avec une main ouverte, ce qui a amené Chung à la frapper à nouveau avec une main ouverte avant de voler son téléphone portable. Chung a ensuite jeté son téléphone, le faisant casser, puis est parti.

La police a déclaré avoir localisé Chung à son domicile et l’avoir arrêté. Chung a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable avant d’être libéré sous caution de 10 000 $. Il doit revenir devant le tribunal pour une audience sur la question en janvier. Ce n’est pas la première fois que Chung a des démêlés avec la justice. En 2019, l’alun de l’Oregon a été arrêté pour possession de cocaïne. Il a fait l’objet d’une accusation criminelle pour cette allégation, mais a évité la prison après avoir conclu un accord de plaidoyer.

Chung a été repêché par les Patriots au deuxième tour en 2009. Il a passé quatre saisons avec les Patriots avant de rejoindre les Eagles pour une saison. En 2014, Chung est revenu aux Patriots et a aidé l’équipe à remporter trois Super Bowls en cinq ans. Il est resté en poste jusqu’à sa retraite en mars de cette année. Au cours de sa carrière, Chung a enregistré 778 plaqués, 4,5 sacs, 11 interceptions et 57 passes défendues.