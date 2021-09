Une ancienne star du football décède après 39 ans dans le coma

Jean-Pierre Adams, ancien footballeur membre de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain, est décédé lundi après avoir passé 39 ans, selon l’Associated Press. Il avait 73 ans. Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué lundi, affirmant qu’Adams était un “ancien glorieux”.

“Plongé dans le coma depuis plus de 39 ans, Jean-Pierre Adams vivait toujours dans la banlieue de Nîmes, dans l’attente d’un hypothétique réveil, son épouse Bernadette le veillant à ses côtés”, a précisé l’équipe. « A 8 ans, Adams avait quitté le Sénégal. Le football était sa passion : première licence en élève à Cepoy, avant de rejoindre Montargis. En 1967, c’est le départ pour Fontainebleau en CFA. Deux fois finaliste du Championnat de France amateur, Adams était repéré par Nîmes et devenu professionnel en 1970.”

À la suite d’une rupture ligamentaire, Adams a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale le 17 mars 1982. Une erreur commise par son anesthésiste a entraîné un bronchospasme d’Adams, qui a privé son cerveau d’oxygène et il a glissé dans le coma. Selon Face 2 Face Africa en 2019, Adams a dit à sa femme avant son opération “Tout va bien, je suis en pleine forme.”

Au milieu des années 1990, l’anesthésiste et le stagiaire ont été condamnés à un mois de prison avec sursis et à une peine finale de 815 $. Sa femme s’occuperait de lui tous les jours en le lavant et l’habillant. “Jean-Pierre sent, sent, entend, saute quand un chien aboie. Mais il ne peut pas voir”, a déclaré la femme d’Adams, Bernadette en 2007. Bernadette a également expliqué pourquoi elle ne l’a pas laissé partir depuis qu’il est dans le coma depuis un certain temps. nombre d’années. “C’est impensable ! Il ne peut pas parler et ce n’est pas à moi de décider à sa place”, a-t-elle déclaré.

Adams a été membre du Paris Saint-Germain pendant deux ans et a participé à 41 matches. Il a également passé du temps avec Mullhouse et Chalon avant de se faire opérer. Adams a fait partie de l’équipe de France pendant quatre ans et a participé à 22 matchs. Il a pris sa retraite à l’âge de 33 ans en 1981. “Ce matin, nous avons appris le décès de Jean-Pierre Adams, a déclaré l’équipe nationale de France, selon ESPN. “Il a joué pour Nîmes à 84 reprises et aux côtés de Marius Trésor, il a formé le ‘Garde noire’ en équipe de France. Le club présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille.”