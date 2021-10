Une ancienne star s’inquiète du style de West Brom qui pourrait bloquer la promotion

Kevin Phillips a souligné que West Brom ferait bien de maintenir son football direct tout au long de la campagne.

Cela survient après que le patron de Baggies, Valerian Ismael, a déclaré que ses joueurs avaient besoin de repos pendant la pause internationale, ce avec quoi Phillips était d’accord.

West Brom a succombé à sa première défaite en championnat avant la pause, s’inclinant 1-0 à l’extérieur à Ville de Stoke. S’adressant à l’Express & Star, Ismael a admis que son équipe devait «recharger» ses batteries avant le retour du championnat.

Malgré un début de saison brillant, ils ont été bien battus contre les Potters, l’ancien attaquant remettant en question leur style de jeu.

S’adressant à West Brom News, Phillips a déclaré: « Oui, [it’s understandable] avec le style du football.

«J’étais au match à Stoke et ils étaient assez pauvres ce soir-là, pour être honnête. Stoke a bien joué et la meilleure équipe de la soirée a gagné.

« Avec le style de jeu, ils ont besoin de se reposer quand ils le peuvent.

« Je pense que les gens ont demandé : ‘peuvent-ils garder ce style toute la saison avec la taille de l’équipe ?’. C’est très difficile de faire ça.

Les Baggies reviennent à l’action vendredi soir où ils affronteront Birmingham City, rival des West Midlands.

Actuellement deuxièmes de la ligue, les hommes d’Ismael chercheront à rebondir après la défaite au Bet 365 Stadium et à remporter une victoire bien méritée.

Première bataille de paires pour Sam Johnstone

West Ham a rejoint Tottenham dans le but de décrocher le tireur de West Brom Sam Johnstone.

Le gardien est en fin de contrat aux Hawthorns à la fin de la saison, ce qui entraîne Jambon occidental et Tottenham a apparemment rédigé des offres, selon The Sun.

Johnstone est une propriété en vogue en ce moment, revendiquant une reconnaissance internationale malgré sa participation au championnat.

Son aide à Jack Grealish lors du match de samedi contre l’Angleterre a montré sa capacité à rester actif malgré le fait qu’il n’ait pas grand-chose à faire.

Il est clair que Johnstone est un gardien très compétent et ses performances justifient un retour en Premier League.

Son contrat prenant fin en juin 2022, un certain nombre de parties ont manifesté leur intérêt. West Ham et les Spurs semblent les destinations les plus attrayantes pour Johnstone.

