Une année à vivre avec le coronavirus: leçons apprises et défis à venir

L’Inde a terminé une année de pandémie de coronavirus en mars 2021.

L’Inde a achevé un an de verrouillage induit par Covid-19 le 25 mars. Alors que le pays a assisté à une augmentation exponentielle des cas de Covid-19, franchissant la barre d’un lakh (augmentation quotidienne) dimanche même avec la campagne de vaccination qui bat son plein, Le Dr Shahid Jameel, directeur de la Trivedi School of Biosciences de l’Université Ashoka, dans un article d’Indian Express, passe en revue l’année qui s’est écoulée et tente de laisser augurer ce qui nous attend.

Souvent interrogé sur le vaccin à utiliser et sur les effets indésirables, le Dr Jameel explique qu’il faut prendre celui qui est disponible. Même lorsque l’année écoulée a été une période remarquable pour la science et la valeur qu’elle ajoute à la société, le Dr Jameel constate que la compréhension de la méthode scientifique ne dépend que des données et des preuves.

Citant le lauréat du prix Nobel Orhan Pamuk, il répète que même avec un siècle entre le passé et le présent, la réponse initiale a été la même. Comme dans le passé, la compréhension d’une nouvelle maladie était motivée par une rumeur, la même chose se produit actuellement, mais. Avec des outils de communication new-age, il se propage plus rapidement. Les accusations fondées sur des identités religieuses et nationalistes alimentées par les médias sociaux ont eu un impact sur la façon dont l’histoire de Covid-19 a pris le dessus en Inde et dans d’autres régions.

Le blâme a toujours été sur le pays d’origine, qui était porteur de la maladie et qui ne pouvait pas être contenue avant d’atteindre un pays étranger. Comme lors de la peste de la variole, les Romains l’ont blâmé sur les chrétiens, les homosexuels, les pratiques vaudou, les armes biologiques créées dans le laboratoire de la CIA étaient tenues pour responsables du virus du VIH / sida, à l’heure actuelle, beaucoup croient encore que Covid-19 a été fabriqué dans un Laboratoire chinois et n’a pas été transmis des chauves-souris à l’homme, se souvient le Dr Jameel.

Selon le Dr Jameel, une autre réponse négative aux épidémies pandémiques est une distorsion des faits et une manipulation des données par le gouvernement aux pays pour nier la prévalence de la maladie et ensuite ne pas révéler la gravité commune de la situation dans toute sa mesure. Comme il a fallu beaucoup de temps au gouvernement sud-africain au début des années vingt pour reconnaître que le VIH était causé par un virus qui a coûté des milliers de morts au pays, le refus initial des gouvernements américain et brésilien de la gravité de la situation coûte très cher aux nations. ; les deux pays sont toujours sous le choc de millions de cas et de décès sans précédent. Même avec un système de santé solide, la Suède a enregistré une mortalité de 15 à 20 pour cent en avril, mai presque de l’année en raison de l’immunité du troupeau pour prendre en charge, a déclaré le Dr Jameel.

Perspectives des populations vis-à-vis de la pandémie et en quoi elle différait selon les sections économiques

Bien qu’une maladie virale soit causée par un agent infectieux, elle se propage par les humains à un niveau pandémique. Le comportement des humains entraîne la propagation plus que les interventions médicales. Même avec des preuves accablantes que les masques préviennent les infections et sauvent une vie, les gens ne les portent pas correctement ou n’évitent pas les endroits bondés. Leur choix dépend de la nature économique d’une décision individuelle. Ici, le coût de la maladie est inférieur au coût d’éviter la maladie. Avec des personnes dont la condition première est de gagner leur vie, il est difficile de les convaincre de pratiquer la « distance sociale »

Même si une pandémie affecte tous de la même manière, son impact est inégal entre les différentes sections sociales et économiques. Pendant la «grippe espagnole», le taux de mortalité parmi les Britanniques était de 0,47%, pour les Britanniques en Inde, il était légèrement supérieur à 0,83%, mais pour les Indiens, il était de 2%. Chez les Indiens, la distribution inférieure a montré une mortalité beaucoup plus élevée à 6,1 pour cent par rapport à 1,9 pour cent parmi la distribution supérieure. Une inégalité d’impact similaire a été observée en Afrique du Sud sous l’apartheid entre les colonisateurs et la population noire, souligne le Dr Jameel.

Comme dans le cas de Covid-19, la pauvreté et l’accès inégal aux soins de santé créent une fracture. L’espérance de vie globale aux États-Unis a diminué de 2,7 ans pour la population noire, ce qui a élargi l’écart entre les Noirs et les Blancs en six ans. L’Inde, avec sa main-d’œuvre informelle et ses infrastructures de santé fragiles, est confrontée au même problème, a déclaré le Dr Jameel.

Comment la pandémie a éclaté en Inde

L’Inde a commencé un verrouillage avec 525 cas et 11 décès et y a mis fin après 68 jours le 31 mai avec près de 2 cas de lakh et 5 408 décès. Même en luttant contre la crise des migrants et la perte de moyens de subsistance, le pays a réussi à aplatir la courbe en augmentant ses capacités de soins de santé et auxiliaires et grâce à l’expérience partagée des médecins, les admissions aux USI et les taux de mortalité ont diminué. Selon les chiffres de l’Association médicale indienne, l’Inde a perdu 734 médecins début février 2021.

Il y a eu plusieurs discussions, des critiques sur la question de savoir si l’Inde aurait pu faire mieux, sur la perte de temps de préparation avant mars 2020, sur le moment du verrouillage et sur la confiance du gouvernement sur des données administratives plutôt que sur des preuves scientifiques, etc. Selon le Dr Jameel, tous ne sont que des discussions académiques .

L’Inde a atteint son apogée en septembre avec 97 894 cas, après quoi il y a eu une baisse. Dimanche, il a dépassé le nombre le plus élevé de l’année dernière et franchi 1 cas de lakh. Le taux quotidien d’infections est passé à 0,6% mais le taux de mortalité est lent et régulier. Dix États sont responsables de 90% des cas. Les études sérologiques montrent que 35 à 40% seulement de la population avait acquis des anticorps protecteurs dans les grandes villes, ce qui signifie que l’immunité acquise n’est pas uniforme, en particulier dans les zones rurales. Dans le Maharashtra, 25% des cas proviennent de la région de Vidharbha.

Les cas ayant chuté rapidement au cours des cinq derniers mois, les gens ont développé un faible respect de la danse et des masques, ce qui a encore déclenché la flambée. Les mutants émergents du Royaume-Uni, du Brésil et de l’Afrique du Sud sont à l’origine de la flambée actuelle, mais tout reste à voir, selon l’article du Dr Jameel.

Le défi vaccinal de l’Inde

Environ 76 millions de personnes ont été vaccinées jusqu’à présent. Seuls 4,8% et 0,7% des Indiens ont reçu l’un des deux vaccins. À ce rythme, il faudrait neuf mois de plus pour vacciner 20% de l’Inde contre les deux maladies. Le défi consiste à augmenter l’administration des vaccins avec plus de points d’approvisionnement et d’administration et à convaincre les gens pour cela. De plus, les fabricants de vaccins doivent également respecter les engagements internationaux.

Avec seulement deux vaccins approuvés en Inde, les données montrent que Covaxin représente moins de 1 pour cent des doses administrées et les rapports des médias suggèrent que Covishield n’est pas en mesure de répondre aux demandes locales et d’exportation. La DGCA devrait envisager d’approuver davantage de vaccins candidats comme le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson qui a montré une efficacité allant jusqu’à 72% ou le vaccin russe Spoutnik V a rapporté une efficacité de 91,6%, a déclaré le Dr Jameel.

En Inde, avec près de 45 000 pintes d’administration, deux millions de vaccinations par jour, 74,2 millions d’enregistrements, le problème réside dans la capacité et l’hésitation à la vaccination. Les points de vaccination doivent augmenter dans les zones rurales et l’hésitation à l’égard des vaccins doit être corrigée. L’un des rapports récents concernait des caillots sanguins liés à Covishield, où l’Agence médicale européenne n’a trouvé aucune preuve suffisante pour établir un lien entre les deux.

Science et avenir

La réaction de la communauté scientifique face à la pandémie a été remarquable. En quelques mois, les échantillons de virus ont été collectés, ouvrant la voie au développement de thérapies, de vaccins. À l’heure actuelle, 1 million de séquences génomiques du SRAS-Cov-2 sont maintenant disponibles. Plusieurs vaccins et méthodes de diagnostic ont été développés; il a fallu 20 mois pour que le vaccin contre le SRAS atteigne le stade des tests.

Cependant, des appréhensions comme la coagulation du sang après la vaccination peuvent avoir un impact sur le processus scientifique, a déclaré le Dr Jameel. Selon le virologue, l’incidence de la coagulation sanguine est de 0,08% pour 1 000 personnes par mois aux États-Unis et dans les pays de l’UE; il peut être calculé à un taux d’incidence de 0,066 pour cent. En outre, l’incidence des caillots sanguins n chez les personnes vaccinées et les groupes placebo n’est pas statistiquement différente. Pour le Dr Jameel, c’est la méthode scientifique et le reste, tout est «alarmiste».

La disponibilité des vaccins et la durée des protections détermineront comment la pandémie nous affectera cette année ou dans le futur. Les rapports suggèrent que les vaccins Covid-19 suffisants pour couvrir tous les groupes vulnérables de la population ne seront disponibles que d’ici la mi-2022 et pour tout le monde d’ici la fin de 2023.

En ce qui concerne les durées de protection à médiation vaccinale, le Dr Jameel constate que les anticorps neutralisants prouvent une protection pendant 3 à 5 mois, mais que la réponse immunitaire à médiation cellulaire dure plus longtemps. De plus, si l’infection est causée par d’autres coronavirus endémiques peut également offrir une protection. Néanmoins, les variantes émergentes ont ajouté à la complexité, Trails a montré que l’efficacité des vaccins est altérée contre les variantes du virus, ce qui incite les fabricants de vaccins à développer de nouveaux vaccins. Cependant, l’augmentation de la couverture vaccinale entraînera une pression évolutive sur le virus pour développer des mutants qui peuvent échapper à la protection vaccinale, a déclaré le Dr Jameel.

De plus, la vaccination modifiera l’interface de liaison virus-cellule, elle peut également conduire à des virus moins en forme et moins virulents. Avec un séquençage génomique accru, les chercheurs seront en mesure d’attraper des variantes qui se propagent plus rapidement ou qui sont plus sévères avec le temps. Le scénario doit être surveillé se ferme depuis des années maintenant.

Jusque-là, le besoin de l’heure est d’améliorer les communications et de renforcer la confiance du public dans le fait que les vaccins sont sûrs et efficaces, a affirmé le Dr Jameel.

