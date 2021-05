Une année de directives contradictoires du CDC détruit sa crédibilité pour toujours ⋆ .

Aucune autre agence gouvernementale n’a accéléré sa propre disparition au cours de la dernière année plus rapidement que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Il regorge de scientifiques, de médecins et de virologues, mais au lieu de se lever à l’occasion d’une pandémie mondiale, la bureaucratie a brisé sa réputation et sa crédibilité au-delà de toute réparation.

Alors que les Américains en apprenaient lentement plus sur le nouveau virus et ses risques au cours de l’année dernière, ils se sont tournés vers le CDC pour obtenir des conseils d’experts. L’agence a répondu en ne faisant que confondre les Américains, en émettant des directives qui contredisaient non seulement leurs propres lignes directrices précédentes, mais aussi ce qu’ils prétendent représenter: la science.

«Ne pas porter de masques»

Les signes avant-coureurs de l’incompétence de l’agence ont commencé au début de la pandémie en mars 2020. Nous aurions dû savoir que les experts n’avaient pas toujours mis la science au premier plan en conseillant les Américains sur la façon de vivre leur vie quand nous avons appris qu’ils nous avaient demandé de ne pas porter le visage. couvertures, non fondées sur des preuves scientifiques, mais par crainte de pénuries de masques.

“Si vous n’êtes PAS malade, vous n’avez pas besoin de porter un masque facial à moins que vous ne vous occupiez d’une personne malade (et qu’elle ne peut pas porter de masque facial)”, a déclaré le CDC, citant le “manque de ressources”.

Ces conseils ont mis de côté ce que nous savions même à l’époque, à savoir que vous pouvez contracter le COVID-19 sans vous en rendre compte, même le transporter en étant asymptomatique. Plusieurs études publiées en janvier, février et mars ont documenté une transmission asymptomatique, mais elles les ont ignorées, mettant de toute façon les personnes vulnérables en danger. Ce n’est qu’en avril que l’agence a soudainement changé de cap et a commencé à encourager tout le monde à se couvrir le visage.

Saper l’efficacité du vaccin

Jeudi, le CDC a finalement annoncé ce qu’il aurait dû dire au cours des trois derniers mois: si vous êtes vacciné, vous n’avez pas besoin de porter de masque, de distance sociale ou de continuer à vivre votre vie dans la peur du COVID-19.

On ne sait pas pourquoi ils ont dit le contraire depuis que le vaccin est devenu largement disponible pour tous les Américains, mais ce faisant, ils ont miné l’efficacité du vaccin et découragé davantage les personnes qui hésitent à le recevoir. Pourquoi se faire vacciner si le CDC dit que votre vie ne reviendra pas à la «normale» de toute façon?

Ces messages contradictoires ont été le plus souvent délivrés par la directrice du CDC, Rochelle Walensky, qui ne cessait de louer le miracle moderne de l’efficacité du vaccin, puis a immédiatement sapé cette nouvelle avec des instructions sur les raisons pour lesquelles vous devriez toujours suivre les mêmes précautions que lorsque vous n’êtes pas vacciné. Dans un seul exemple d’avril, Walensky a déclaré que les personnes vaccinées peuvent désormais voyager en toute sécurité, mais que les CDC ne le recommanderaient pas.

«Bien que nous pensons que les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager à faible risque pour elles-mêmes, les CDC ne recommandent pas de voyager pour le moment en raison du nombre croissant de cas», a-t-elle déclaré.

Dans un autre exemple récent, moins d’une semaine avant de publier les directives de jeudi qui lèvent le port de masque et la distanciation sociale pour les personnes vaccinées, le CDC a publié des directives pour les camps d’été pour enfants. Même si les enfants courent un risque significativement plus faible et que chaque adulte du camp aura eu la possibilité de se faire vacciner, le CDC déclare que «toutes les personnes dans les installations du camp devraient porter des masques en tout temps». Ce sont tous des adultes, du personnel et des campeurs de plus de deux ans.

Juste un rappel qu’il y a 2 jours, Walensky a dit qu’elle ne laissait pas son fils vacciné aller au camp cet été, donc cela correspond parfaitement à ses messages incohérents réguliers. https://t.co/MX1OzMbv36 – Karol Markowicz (@karol) 13 mai 2021

Directives contradictoires pour les femmes enceintes

Dans une autre erreur de Walensky, le CDC est revenu sur sa déclaration concernant l’un des groupes les plus réticents à la vaccination: les femmes enceintes. Le “CDC recommande que les femmes enceintes reçoivent le vaccin COVID-19”, a déclaré Walensky fin avril, pour que son agence précise que ses directives pour les femmes enceintes n’ont pas changé depuis leur annonce en mars.

Ces directives stipulent que «si vous êtes enceinte, vous pouvez choisir de recevoir un vaccin contre le COVID-19», mais prévenez les femmes enceintes de peser les risques posés par la vaccination et le virus les uns par rapport aux autres. Les directives ne «recommandent» pas explicitement que les femmes enceintes se font vacciner.

Orientations contradictoires, infondées et corrompues pour les écoles

S’il ne suffisait pas de dérouter les femmes enceintes, Walensky a fait une volte-face similaire sur la «science» de la façon de distancer en toute sécurité les enfants dans les écoles.

En juillet dernier, un district scolaire du Massachusetts essayait de trouver la possibilité de rouvrir ses écoles en toute sécurité. Le maire de Newton a envoyé un e-mail au chef des maladies infectieuses de Harvard pour savoir si elle avait des idées sur la séparation des enfants de six pieds par rapport aux trois pieds recommandés par l’Organisation mondiale de la santé. Le professeur a répondu:

Je pense que si les gens sont masqués, il est assez sûr et beaucoup plus pratique d’être à 3 pieds. Je pense que cela est très viable pour les collèges / lycées et même les écoles secondaires et améliorerait la faisabilité. Je suppose que vous voudrez peut-être être à 6f pour certains des très jeunes enfants qui ne peuvent pas se masquer.

Ce professeur était Rochelle Walensky. Quand elle est devenue directrice du CDC en janvier de cette année, cependant, trois pieds sont soudainement redevenus dangereux. Elle a recommandé «une distance physique d’au moins 1,80 mètre entre les personnes avec une cohorte ou un groupe d’élèves afin de minimiser l’exposition à travers l’environnement scolaire.»

Mais peut-être qu’un problème plus important que le retrait ou la modification des directives est la publication de directives qui ne sont pas du tout fondées sur la science. Dans l’orientation scolaire, le CDC recommande à tous les adultes et élèves de plus de deux ans de porter des masques en tout temps, même à l’extérieur. Le CDC admet que les équipements de loisirs partagés tels que les terrains de jeux, les gymnases dans la jungle, les balançoires et les tricycles «sont importants pour le développement sain de l’enfant», mais maintient qu’ils «posent toujours un risque de propagation du COVID-19».

L’agence ignore tout simplement des faits tels que le fait que les enfants constituent une population à très faible risque. Jusqu’à présent, moins de 300 enfants et adolescents sont morts du COVID-19 au total aux États-Unis. En moyenne, 700 enfants américains meurent chaque année par noyade. Une moyenne de 12 175 enfants meurent chaque année d’une blessure non intentionnelle comme des accidents de voiture.

Les conseils du CDC semblent impliquer qu’il est plus préoccupé par la faible chance qu’un enfant meurt du COVID-19 que par le bien-être général et le développement des enfants. Ils ignorent également les faits qui concernent les adultes et les enseignants dans les écoles, ce qui mine encore le fait que le vaccin semble réduire presque entièrement les décès dus au COVID-19.

Enfin, il y a quelques semaines, nous avons appris que le CDC n’ignorait pas seulement ce que nous savons des études scientifiques et des essais de vaccins, mais recherchait activement la contribution d’acteurs non scientifiques qui ont également un intérêt direct dans l’orientation scolaire: les syndicats d’enseignants. Le groupe de surveillance des Américains pour la confiance publique a obtenu des courriels entre des hauts responsables du CDC, des responsables de la Maison Blanche et des représentants de la Fédération américaine des enseignants (AFT).

Les courriels montrent que l’AFT a fait pression sur le CDC quelques jours à peine avant de publier ses directives scolaires en février. «Dans au moins deux cas, les« suggestions »linguistiques proposées par le syndicat ont été adoptées presque mot pour mot dans le texte final du document du CDC», rapporte le New York Post. Lorsqu’on lui a demandé comment cela était défendable, l’attaché de presse de la Maison Blanche l’a soutenu en tant que «meilleure pratique de longue date».

Il y a sûrement un travail bon et important effectué par les scientifiques et experts du CDC, c’est donc une vraie honte, et au détriment de tout notre pays, que leur travail soit complètement éclipsé par la façon dont ceux qui sont au sommet de la mauvaise gestion ont menti. , et plié à la politique de ce moment. Walensky, et les responsables en dessous d’elle, ainsi que ceux qui l’ont précédée en 2020, ont détruit la crédibilité de l’ensemble de l’organisation, ne donnant aux Américains aucune raison de faire confiance à leurs conseils sans fondement.