Une année de futilité – 10z viral

(John Hinderaker)

Vous pourriez décrire 2021 de cette façon à plusieurs égards, mais pour l’instant, restons-en au covid. Kevin Roche regarde en arrière en 2021 et en 2022 :

[I]f Je devais choisir un mot pour décrire 2021 et l’épidémie, ce serait décevant. Nous espérions tous en avoir fini avec cela maintenant. Ce ne sont pas les vaccins qui sont l’aspect le plus décevant, ils fonctionnent en fait mieux que ce que j’aurais pu prévoir. C’est la stupidité persistante et le terrorisme de tant de dirigeants politiques et de la santé. S’engager dans les mêmes efforts stupides et futiles pour supprimer un virus respiratoire – masquer, éloigner, fermer les écoles et les entreprises, dire aux gens de rester à la maison, tester sans cesse sans but réel et continuer les mêmes tactiques terroristes ignobles pour intimider la population à se soumettre. …

Alors, les choses s’amélioreront-elles alors que nous entrons dans la phase débile de l’épidémie ? Qu’apportera 2022 ? Je ne sais vraiment pas. Les truismes que j’ai connus et énoncés depuis le début devraient maintenant être évidents pour tout le monde. Vous n’allez pas, nous n’allons pas supprimer un virus respiratoire. Ce sera là, nous devrons nous adapter à cela, et nous ne pouvons pas détruire notre société dans cet effort d’adaptation.