Une année extraordinaire pour la musique

Les meilleurs albums de 1996 se classent au même rang que n’importe quelle autre année de la musique populaire. Quatre des meilleurs albums hip-hop de tous les temps ; un enregistrement définissant l’héritage de Beck; un LP extrêmement influent de Weezer; et, bien sûr, l’arrivée de Les filles aux épices. Et c’est à peine effleurer la surface. En fin de compte, la seule chose qui rassemble beaucoup de ces albums, c’est qu’ils sonnaient comme peu d’autres à l’époque. Peu de groupes ont déjà fusionné, ça sonne comme Sublime. La tension pré-millénaire de Tricky n’aurait pu être faite par personne d’autre. Et des albums concept hip-hop sur les gynécologues ? Oui. C’était bien une année. Nous espérons que vous apprécierez certains de ces albums autant que nous.

Vous n’en avez pas assez de la musique des années 90 ? Écoutez notre playlist de musique des années 90 ici.

51 : 16 chevaux – Sackcloth ‘n’ Ashes

Le premier album de 1996 du groupe de country alternatif 16 Horsepower a célébré l’esprit de la musique des Appalaches et lui a apporté une touche moderne.

50 : Divine Comédie – Casanova

L’ode de Neil Hannon au playboy est une approche amusante, éclectique et sophistiquée de la pop qui a valu à Divine Comedy des éloges commerciaux et critiques.

49 : George Michael – Plus âgé

Comme le titre l’indique, George michaelL’album de 1996 montre la maturité du génie de la pop alors qu’il passe des standards pop axés sur la danse à une ballade puissante et sérieuse.

48 : Kula Shaker – K

Avec le morceau remarquable “Tattva”, le premier album de Kula Shaker s’appuie fortement sur le psychédélisme et la spiritualité orientale pour créer un album plein de belles mélodies et de guitares entraînantes.

47: Manic Street Preachers – Tout doit disparaître

Le premier album enregistré par le groupe après la disparition de Richey James est remarquablement prometteur compte tenu des circonstances et prouve que même dans les pires moments, ils pouvaient produire de la belle musique.

46 : Distorsion sociale – Lumière blanche, chaleur blanche, déchets blancs

L’album de 1996 du groupe punk californien les a vus renouer avec leurs racines hardcore tout en élargissant leur son pour atteindre un public plus large.

45: Super Furry Animals – Logique floue

Le premier album du groupe de rock gallois est une approche décalée, humoristique et incroyablement amusante du rock, de la pop, du psychédélisme et bien plus encore.

44 : Cygnes – Bandes sonores pour les aveugles

À deux heures et demie, le double album tentaculaire de Swans couvre une gamme de paysages sonores émotionnels pour un effet passionnant.

43 : Tony Toni Tone – Maison de la musique

L’album du groupe de 1996 est un savant mélange de formats soul et R&B traditionnels avec l’influence croissante de Nouveau Jack Swing et hip-hop sur le genre.

42: Stone Temple Pilots – Tiny Music… Chansons de la boutique de cadeaux du Vatican

Le troisième album du groupe regorge de mélodies délicieuses et d’accroches sur des singles à succès comme “Big Bang Baby”, aux côtés de leur hard rock signature.

41 : Ras Kass – Âme sur glace

Le premier album du rappeur de la côte ouest a raté le succès commercial, mais il est depuis devenu un classique culte en raison de son lyrisme enivrant et de ses thèmes ouvertement politiques.

40 : Blackstreet – Un autre niveau

Rue noirL’album de 1996 (avec le classique « No Diggity ») témoigne du génie de Teddy Riley en tant que producteur et auteur-compositeur et a été l’un des meilleurs albums R&B de l’année.

39 : Soundgarden – À la baisse

Parmi leurs œuvres les plus diverses, l’album du groupe de 1996 est un brillant marqueur de leur évolution du pur heavy metal à une musique rock plus expansive et accessible. Les singles “Burden in My Hand” et “Pretty Noose” ont ouvert la voie.

38: De La Soul – Les enjeux sont élevés

Le premier album de De La Soul sans Prince Paul est un plaidoyer passionné pour le salut du hip-hop de la marchandisation et des conflits internes qui présente les premiers travaux de certaines des lumières brillantes du genre, notamment J Dilla, Mos Def et Commun.

37 : Nick Cave et les Bad Seeds – Murder Ballads

Entièrement consacré aux histoires de mort violente, l’album de 1996 de Nick Cave atteint de l’éclat dans le large éventail de sons qu’il choisit pour exprimer le sujet horrible.

36 : Cibo Matto – Vive ! La Femme

Avec une liste de chansons composée de références culinaires ludiques, le premier album de Cibo Matto est une délicieuse version trip-hop remplie d’échantillons funky et de paroles intelligentes.

35: Anguilles – Belle Monstre

Anguilles‘ 1996 manipule des formats pop originaux et invitants pour explorer des thèmes plus sombres, créant une expérience d’écoute trippante et touchante.

34 : Foxy Brown – Ill Na Na

Les débuts du rappeur new-yorkais ont ouvert la voie à un certain nombre de femmes dans la musique rap en montrant que vous n’aviez pas à sacrifier votre sexualité pour être un parolier percutant.

33: Ghostface Killah – Ironman

Le premier album du membre du Wu-Tang Clan fait un excellent usage d’échantillons funk pour soutenir ses barres sérieuses et poignantes.

32 : REM – Nouvelles aventures en Hi-Fi

En utilisant de nouveaux outils de production et en s’inspirant de divers genres, REMLe 10ème album expansif de est l’un de leurs disques les plus uniques.

31 : Sleater-Kinney – Appelez le docteur

Le deuxième album du groupe punk est riche en sonorités, lyriquement tranchant et globalement explosif, en d’autres termes, la musique punk à son meilleur.

30: Les racines – Illadelph Halflife

Le troisième album studio du groupe Philly les a établis comme des incontournables de la scène hip-hop de la côte est grâce aux rimes de plus en plus complexes et à la production en plein essor de Black Thought.

29 : Stereolab – Ketchup à la tomate empereur

L’ambitieux album de Stereolab de 1996 présente certaines des œuvres les plus pop et expérimentales du groupe, mais plutôt que d’être déroutant, c’est un ensemble merveilleusement complexe et cohérent.

28 : Les Cardigans – Première Bande sur la Lune

Mettant en vedette le film romantique préféré, “Lovefool”, l’album de 1996 des Cardigans regorge d’arrangements magnifiques et surprenants qui couvrent les hauts et les bas de l’amour.

27: Toni Braxton – Secrets

Le deuxième album studio de la reine du R&B présente l’incroyable “You’re Makin Me High” et présente le meilleur du R&B des années 90.

26 : Cat Power – Que penserait la communauté

Le disque de 1996 de Chan Marshall est un mélange de punk fougueux et de ballades profondément introspectives et émotionnelles, tissé de manière transparente dans un album parfait.

25 : Olivia Tremor Control – Musique du scénario du film non réalisé : Dusk at Cubist Castle

Le premier album du groupe indépendant est une balade sauvage, imprévisible et contagieuse à travers la psych-pop qui sonne tout aussi frais maintenant qu’en 1996.

24 : Busta Rhymes – La venue

Avec l’incroyable “Woo Hah !! Got You All In Check », le premier album de Busta Rhymes était certainement long à venir et avec sa livraison inventive et sa production stellaire, n’a pas déçu.

23: Metallica – Charge

MetallicaL’album de 1996 les a vus s’éloigner du thrash metal pour embrasser des notes de hard rock, de blues et même de country, affichant la gamme impressionnante du groupe.

22: Nas – C’était écrit

Le deuxième album de Nas a d’abord été tourné en dérision pour ses ambitions pop, mais il a fini par être apprécié pour sa narration habile et ses jeux de mots.

21 : Rage contre la machine – Evil Empire

Le deuxième album du groupe est un assaut exaltant sur les sens qui affirme avec défi sa résistance au capitalisme et à la politique réactionnaire sur des morceaux comme “Bulls on Parade”.

20: Connexion Westside – Inclinez-vous

Le premier album du supergroupe de hip-hop de la côte ouest (Ice Cube, Mack 10 et WC) est une version funky et mordante du gangsta rap.

19: Tortue – Des millions de personnes vivant maintenant ne mourront jamais

Engagé dans la texture et l’ambiance, l’album de rock indépendant soigneusement arrangé du groupe de Chicago est expérimental, beau et complexe.

18 : Tori Amos – Garçons pour Pelé

Le magnum opus de l’auteur-compositeur-interprète a réécrit les règles de la musique pop en faisant place à la vulnérabilité brute et aux vérités inconfortables.

17 : Outil – Ænima

Le deuxième album studio du groupe est un heavy metal majestueux et cérébral qui est peut-être le meilleur disque de Tool de la décennie.

16 : Nirvana – Des rives boueuses du Wishkah

NirvanaLe superbe album live de a été reconstitué à partir de performances au cours de cinq années enflammées – si vous avez déjà douté de la magnificence du groupe, cet album vous fera changer d’avis.

15: Tricky – Tension pré-millénaire

Enregistré en Jamaïque, l’album de 1996 de Tricky s’attaque à la paranoïa et à la tristesse avec des rythmes et des échantillons innovants qui amplifient de manière frappante l’obscurité qui l’envahit.

14: Underworld – Deuxième plus difficile chez les nourrissons

La musique rave du groupe électronique est la mieux exposée sur cet album, atteignant des sommets impressionnants et inoubliables.

13: Maxwell – La suite Urban Hang de Maxwell

Le premier album du dieu du R&B Maxwell était un classique instantané à sa sortie, redirigeant les projecteurs vers le R&B plus étroitement aligné sur l’âme des années 60 et 70.

12 : Dr Octagon – Dr Octagonecologue

Les débuts de Kool Keith en tant que Dr Octagon sont un classique du hip-hop underground aussi inventif que sinistre, humoristique et étrange.

11 : Sublime – Sublime

Le dernier album du groupe californien de ska-punk alterne harmonieusement entre bangers hardcore et numéros sensuels de reggae, un des premiers exemples du mélange de genres pop qui est omniprésent aujourd’hui.

10: Fugees – Le score

Le dernier album de l’inimitable trio hip-hop composé de Wyclef Jean, Lauryn Hill et Pras est l’aboutissement de tout ce qui les a rendus si incroyables : des rimes socialement responsables, des chants soul et une production d’influence mondiale.

09: Fiona Apple – Marée

Les débuts confessionnels et sincères de Fiona Apple capturent magistralement le désespoir et l’espoir qui marquent la vie des jeunes femmes.

08: Belle et Sebastian – Si vous vous sentez sinistre

Ce joyau indépendant est une version délicate et magnifiquement arrangée de la pop folklorique qui met en avant le son caractéristique du groupe.

07 : Weezer – Pinkerton

Le deuxième album des rockeurs alternatifs embrasse les dessous sombres de la célébrité, du sexe et de l’amour sur des morceaux comme “Good Life” et “El Scorcho” – bien qu’il ait été publié avec des critiques mitigées, Pinkerton a depuis été salué comme un classique.

06: Spice Girls – Épice

Le premier album studio du groupe de filles emblématique a ouvert la voie à leur éventuelle prise de contrôle mondiale, en grande partie au succès massif de son single, “Wannabe”.

5: DJ Shadow – Présentation finale

Composé entièrement de samples, le premier album de DJ Shadow est un disque fondateur de la musique hip-hop instrumentale et a influencé toute une génération de producteurs.

4: 2Pac – Tous les yeux sur moi

Le premier album de la sommité du rap sur Death Row Records a capturé Pac tout juste sorti de prison et encore sous le choc d’une tentative d’assassinat quelques années auparavant – le résultat est un disque déchaîné, anxieux et sans faille.

3: Beck – Odelay

BeckL’album de 1996 extrêmement diversifié est remarquablement cohérent car il prend des échantillons aussi disparates que le hip-hop, le rock festif et le country – son succès a catapulté Beck au rang de superstar.

2 : Outkast – ATLiens

L’album d’un autre monde des titans du hip-hop de 1996 a non seulement prouvé que le Sud avait quelque chose à dire, mais que leur son et leurs mots allaient changer le hip-hop pour toujours.

1 : Jay-Z – Doute raisonnable

Facilement l’un des meilleurs albums hip-hop jamais créés, Jay ZLe premier album de 1996 a élargi et élevé le rap non seulement comme véhicule d’histoires captivantes, mais comme forme d’art stylistique.

