L’année 1971 a été une période de 12 mois où tout semblait s’enchaîner musicalement. Le monde était prêt à secouer les années 60 et à avancer vers un avenir incertain. Ce sentiment de possibilité, à la fois bon et mauvais, plane sur les meilleurs albums de cette année-là. Les plus grands groupes des années 60 essayaient de nouvelles choses, et de nombreuses nouvelles voix émergeaient pour défier ce qui avait précédé. Les stars de la Motown prenaient de gros risques. Les musiciens brésiliens voyaient ce qui allait suivre Tropicália. Beatles allaient en solo. Ce fut une année au cours de laquelle une liste des 50 albums les plus influents de 1971 ne semble toujours pas commencer à faire surface. Alors, prenez cette liste comme un début, une invitation à explorer une année qui a changé la musique pour toujours.

Explorez les meilleurs albums de 1971 sur vinyle.

Marvin Gaye – Que se passe-t-il

Un album tellement vénéré que Rolling Stone l’a récemment nommé meilleur album jamais réalisé, celui de Marvin Gaye Que se passe-t-il est un disque brûlant et important qui a transcendé le temps.

Les Beach Boys – Surf’s Up

Surf’s Up a vu les Beach Boys célébrer le monde naturel et mettre en garde contre les dangers que l’industrialisation lui faisait peser en 1971. Le message de l’album ne fait que devenir plus puissant chaque année qui passe.

Leon Russell – Leon Russell et les gens du refuge

“The Ballad of Mad Dogs and Englishmen” était le morceau phare de Leon Russell et les gens du refuge qui promettait une éventuelle percée commerciale.

Booker T & The MG’s – Melting Pot

L’un des groupes les plus funky à avoir jamais enregistré, Booker T. & the MG’s Melting Pot est peut-être l’un de leurs albums les plus funky en 1971.

Fania All Stars – Live at The Cheetah, Vol. 1

Vivre chez le guépard, Vol. 1 n’était pas seulement un document audio des lecteurs de musique latine les plus talentueux de l’époque, il a également servi de plateau de tournage à l’emblématique Our Latin Thing, l’un des meilleurs documentaires musicaux de tous les temps.

David Bowie – Hunky Dory

Avec « Changes » et « Life on Mars ? », Hunky Dory a servi de prélude incroyable à la transformation de Bowie en Ziggy Stardust.

Miles Davis – Live-Evil

Une vision sauvage et expansive de la direction que pourrait prendre le jazz, Live-Evil a vu Miles Davis emmenant les choses dans un endroit très sombre.

Rory Gallagher – Deuce

Le virtuose de la guitare blues-rock irlandais Rory Gallagher a opté pour une sensation brute sur Diable, et la décision a payé généreusement, avec des chiffres enthousiasmants comme “Je ne suis pas encore réveillé”.

Jethro Tull – Aqualung

S’ouvrant sur l’un des riffs les plus emblématiques de 1971, Jethro Tull’s Aqualung était un album de rock progressif avec flûte qui comportait de nombreux thèmes religieux.

Funkadelic – Cerveau de mouche

Avec le solo de guitare monumental d’Eddie Hazel, Cerveau d’asticot était un couronnement pour le groupe révolutionnaire de George Clinton.

Edú Lobo – Sergio Mendes présente Lobo

Tout amateur de jazz décalé trouvera beaucoup à aimer dans ce Joyau brésilien, qui voit Edú Lobo à son plus ludique.

Richie “Richie” Ray & Bobby Cruz – El Bestial Sonido de Ricardo Ray et Bobby Cruz

La chanson titre est l’une des chansons les plus appréciées de la salsa, tandis que le reste de El Bestial Sonido de Ricardo Ray et Bobby Cruz montre à quel point le pianiste Richie Ray était génial (et polyvalent).

Genesis – Crèche de la pépinière

Le premier album de Genesis à inclure Phil Collins et Steve Hackett, Crèche de la pépinière était le début d’une nouvelle ère pour le groupe.

Gal Costa Fa-Tal – Gal A Todo Vapor

N’ayant nulle part où se cacher sur cet album live, Gal Costa a réaffirmé ses talents incroyables et uniques tout au long de ses 19 chansons.

John Lennon – Imaginez

Comme si la chanson titre ne suffisait pas, Imaginer comprend également l’inoubliable “Jealous Guy”.

Alice Coltrane – Voyage à Satchidananda

Le parcours spirituel de la harpiste de jazz Alice Coltrane a été mis en lumière avec Voyage à Satchidananda.

Isaac Hayes – Thème de Shaft

L’une des meilleures bandes sonores jamais composées, Arbre voit Isaac Hayes au sommet de ses pouvoirs.

Erasmo Carlos – Carlos, ERASMO…

C’est l’un des albums les plus personnels de l’artiste brésilien extrêmement populaire, plein de belle musique groovy qui transcende le langage.

Oui – Fragile

Fragile a marqué l’arrivée de Rick Wakeman dans Yes, et les a donc trouvés étendant leur son dans des territoires plus synthétiques.

Les Rolling Stones – Sticky Fingers

Dans une carrière pleine d’excellents albums, Sticky Fingers est peut-être l’un des meilleurs des Rolling Stones, avec des chansons comme “Wild Horses” et “Brown Sugar”.

George Harrison – Le concert pour le Bangladesh

Le concert étoilé était un effort humanitaire, qui s’est tenu au Madison Square Garden. L’album signifiait la rare chance d’entendre Bob Dylan, Ravi Shankar, Ringo Starr et bien d’autres partager une scène.

Traffic – L’étincelle faible des garçons à talons hauts

Le Low Spark des High Heeled Boys a vu l’inimitable groupe anglais s’étirer pour de longs jams avec des détours souvent surprenants.

Black Sabbath – Maître de la réalité

Beaucoup soulignent l’influence fondamentale de Master of Reality sur d’autres groupes et genres, mais l’album n’est pas une capsule temporelle. Ses chants n’ont rien perdu de leur pouvoir élémentaire.

John Martyn – Bénis le temps

Le troubadour folk mélancolique a repris sa carrière solo avec ce célèbre recueil de chansons, Bénis le temps.

Sly et la pierre de la famille – Il y a une émeute qui se passe

Theres a Riot Goin’ On est aussi frais que le jour de sa sortie, en raison de son approche volontairement brute et expérimentale du funk.

Joni Mitchell – Bleu

Le chef-d’œuvre de l’auteur-compositeur-interprète de Joni Mitchell résonne encore des décennies plus tard, avec ses paroles magistrales et ses accords inattendus.

Bulletin météo – Bulletin météo

Début de l’un des plus grands groupes de jazz fusion, Weather Report sonne encore un peu comme le futur aujourd’hui.

Pharoah Sanders – Thembi

Ce album de jazz spirituel voit Pharoah Sanders en quête d’illumination à travers la musique. “Voyage Astral” en effet.

Serge Gainsbourg – Histoire de Melody Nelson

Histoire de Melody Nelson arrive à 28 minutes cool, mais il se tient comme Serge Gainsbourgle meilleur moment de , plein d’orchestration cool et dense sans effort.

Générateur Van Der Graaf – Pawn Hearts

Un album concept d’une envergure époustouflante, Pawn Hearts de Van Der Graaf Generator reste une écoute imposante, même des décennies après sa sortie.

Stevie Wonder – D’où je viens

L’album juste avant le début de sa course classique des années 70, D’où je viens a néanmoins beaucoup de magie de Stevie Wonder.

The Allman Brothers Band – À Fillmore East

Le Allman Brothers Band a finalement capturé leur chimie unique sur scène en action avec À Fillmore Est, montrant à quel point le groupe s’est bien entendu.

James Brown – Pantalon chaud

The Godfather of Soul a souligné le groove sur Pantalon chaud, avec beaucoup de vampires étendus.

El Chicano – Révolution

Faisant partie d’un groupe émergent de groupes de rock chicano, le moment le plus mémorable d’El Chicano sur cet album a été le magnifique rendu de la ballade “Sabor A Mi”.

T. Rex – Guerrier électrique

Guerrier électrique est un chef-d’œuvre totémique du glam rock, mettant en vedette l’arrivée de Marc Bolan en tant que véritable rock star avec “Bang a Gong (Get It On)”.

Gil Scott-Heron – Pièces d’un homme

“The Revolution Will Not Be Televised” n’est que le début de cet album féroce qui sonnait comme peu d’autre avant (et peu d’autre après).

Willie Colón & Héctor Lavoe – La Gran Fuga

Parmi la poignée d’albums collaboratifs classiques entre le duo électrisant, La Gran Fuga voit Willie Colón et Héctor Lavoe à leur meilleur.

Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

Avec des chansons comme “Black Dog” et “Stairway to Heaven”, Led Zeppelin IV sonne toujours aussi monumental aujourd’hui qu’il l’était lors de sa première sortie. C’est le plus beau moment d’une brillante carrière de Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham et John Paul Jones.

Le Qui – Qui est le suivant

Après le succès de l’opéra rock Tommy, The Who a cherché à créer quelque chose d’aussi ambitieux avec Lifehouse. Le projet ne s’est jamais concrétisé, mais Pete Townshend et le reste du groupe ont émergé avec Who’s Next, qui contenait des chansons emblématiques comme “Baba O’Riley” et “Behind Blue Eyes”.

Les Portes – LA Femme

Le dernier album d’un groupe sui generis, Jim Morrison et sa compagnie se sont profondément inspirés du blues. Tout a été couronné par leur épique “Riders on the Storm”.

Carla Bley & Paul Haines – Escalator Over the Hill

L’un des albums les plus ambitieux jamais enregistrés, sans parler de 1971, cet opéra de jazz continue de déconcerter et de ravir des décennies après sa sortie.

Carole King – Tapisserie

Carole King était déjà une auteure-compositrice célèbre au moment où elle est devenue solo, mais l’album Tapestry de 1971 a vraiment fait connaître son talent aux masses.

Cat Stevens – Teaser et le chat de feu

Teaser and the Firecat a vu Cat Stevens suivre le très réussi Tea for the Tillerman avec une autre collection de mélodies délicates et indélébiles.

Can – Tago Mago

Laissant consciemment derrière lui l’influence du rock ‘n’ roll américain, Can’s Tago Mago a consolidé la position du groupe comme l’un des groupes d’avant-garde les plus remarquables d’Allemagne.

Eugene McDaniels – Héros sans tête de l’Apocalypse

Headless Heroes Of The Apocalypse est un joyau sous-estimé de funk et de soul, plein de classiques décalés comme “Supermarket Blues”.

Bob Marley et les Wailers – Soul Revolution

Le troisième album de Bob Marley et The Wailers, Révolution de l’âme a vu le groupe commencer à faire des progrès vers leur éventuel son classique.

Pink Floyd – Meddle

Meddle a prouvé de manière décisive que Pink Floyd pouvait atteindre des sommets encore plus élevés sans leur co-fondateur et leader bien-aimé Syd Barrett.

Janis Joplin – Perle

Sorti après sa mort en 1970, Pearl est le point de départ idéal pour quiconque cherche à comprendre la puissance et la majesté de Janis Joplin.

Paul et Linda McCartney – Ram

Considéré comme l’un des meilleurs albums solo post-Beatles de Paul McCartney, RAM a trouvé Paul travaillant main dans la main avec sa femme pour créer un chef-d’œuvre de petits délices.

Rod Stewart – Chaque image raconte une histoire

À la fois un succès critique et populaire, Every Picture Tells A Story de Rod Stewart présente l’immortelle « Maggie May ».

Alice Cooper – Tueur

Avec des singles comme “Under My Wheels” et “Be My Lover”, Killer était une autre entrée solide dans le catalogue d’Alice Cooper.

Santana – Santana III

Le rock latino unique de Carlos Santana a sans doute atteint son apogée sur cet album de 1971, notamment grâce au nouveau guitariste vedette Neal Schon.

Harry Nilsson – Nilsson Schmilsson

Avec des chansons comme « Jump Into the Fire » et « Coconut », ce fut l’un des albums les plus réussis de Harry Nilsson.

Emerson, Lake & Palmer – Tarkus

Considéré comme l’un des meilleurs albums de rock progressif jamais enregistré, Tarkus possède également l’une des pochettes d’album les plus emblématiques.

Violet profond – Boule de feu

Nul autre que le batteur de Metallica, Lars Ulrich, attribue à cet album de 1972 une inspiration pour son intérêt pour la musique heavy.

Elton John – Fou de l’autre côté de l’eau

Avec des morceaux comme “Tiny Dancer” et “Levon”, il serait impossible de ne pas inclure ce premier album d’Elton de 1971.

Van Morrison – Miel Tupelo

L’un des albums les plus idylliques de 1971, Van Morrison a passé la majeure partie de ce disque à chanter sur la beauté de Woodstock, New York, et son amour pour sa femme à l’époque.

Les Kinks – Muswell Hillbillies

Les portraits des Kinks de la vie quotidienne en Angleterre à travers Muswell Hillbillies se sentent de plus en plus riches d’année en année.

Badfinger – Tout droit

Malgré un processus d’enregistrement stop-start, Straight Up de Badfinger est l’un de leurs meilleurs albums.

David Crosby – Si seulement je pouvais me souvenir de mon nom

Alors que son autre groupe a sorti l’excellent document live 4 Way Street et Graham Nash a sorti Songs for Beginners, If I could Only Remember My Name de David Crosby reste l’album de 1971 le plus connu du très talentueux quatuor Crosby, Stills, Nash & Young.

Chico Buarque – Construction

Constamment élu l’un des meilleurs albums brésiliens de tous les temps, Construção était une protestation sournoise publiée au milieu d’un régime répressif.

