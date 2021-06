Une année qui a changé la musique pour toujours

Dans l’imaginaire populaire, 1991 est probablement mieux connue comme l’année où le grunge a fait sa percée commerciale, avec la sortie de Nevermind, qui a fait exploser les charts de Nirvana. Mais n’importe quelle liste des meilleurs albums de 1991 produira rapidement une musique incroyable de tous les coins. Garth Brooks menait une révolution dans la musique country. Des artistes hip-hop comme Gang Starr repoussaient également les frontières de leur genre. Grattez un peu sous la surface, et il est sûr de dire que 1991 a été l’une des meilleures années pour la musique. Alors, prenez cette liste des meilleurs albums de 1991 comme une invitation à explorer une année qui a quelque chose pour à peu près n’importe quel fan de musique curieux.

Vous n’en avez pas assez de la musique des années 90 ? Écoutez notre playlist de musique des années 90 ici.

Guns N’ Roses – Utilisez votre illusion I & II

Sortis ensemble, cette paire d’albums a vu Guns N’ Roses étendre leur son hard rock avec des éléments de blues et de musique classique.

se

Attaque massive – Lignes bleues

Bien que le terme n’ait pas été largement utilisé au moment de sa sortie, le premier album du groupe pionnier de Bristol Attaque massive est largement considéré comme le premier album trip-hop de l’histoire.

Metallica – Album noir

MetallicaLe cinquième album éponyme de , familièrement connu sous le nom de Black Album, n’était pas seulement le disque le plus vendu du groupe. Cela a également contribué à pousser le heavy metal vers le grand public.

My Bloody Valentine – Sans amour

Mon Bloody Valentine n’était certainement pas le premier regard de chaussures groupe, mais Loveless de 1991 est fréquemment cité comme l’un des meilleurs albums de shoegaze de tous les temps.

Nirvana – Pas de souci

A une époque où le hair metal dominait encore la sphère rock, NirvanaL’album révolutionnaire de Nevermind est devenu un succès surprise, déclarant désormais le grunge le nouveau noir.

Confiture de perles – Dix

Mélangeant l’engouement du grunge à venir avec l’énergie contagieuse du hard rock de la taille d’un stade, Confiture de PerlesLe premier album de était un classique moderne avec des tubes comme « Alive » et « Even Flow ».

Pixies – Trompe Le Monde

Sur leur album de 1991, Pixies a abandonné le son surf de Bossanova des années 1990 et est revenu au noise-rock abrasif pour lequel ils étaient connus.

Cri primordial – Screamadelica

Non seulement le troisième album de Primal Scream a repoussé les limites du rock, mais il a également contribué à façonner l’avenir de la musique électronique à venir.

Saint Etienne – Foxbase Alpha

Avec une reprise audacieuse de “Only Love Can Break Your Heart” de Neil Young, le premier album de Saint Etienne a infusé leur amour de la pop des années 60 avec des rythmes clubby et des échantillons intelligents.

Slint – Spiderland

Le deuxième et dernier album des post-rockers du Kentucky Slint a connu peu de succès commercial à sa sortie. Cependant, il est depuis devenu un classique culte, inspirant d’innombrables groupes partageant les mêmes idées.

Soundgarden – Badmotorfinger

Bien que ce ne soit pas l’album qui mènerait finalement à Jardin sonoresuccès grand public de , Badmotorfinger était leur premier album à inclure le bassiste Ben Shepherd, dont l’expertise a donné au groupe un son plus complet.

U2 – Achtung Baby

Co-produit par Brian Eno, U2le septième album studio de Achtung bébé a ajouté un plus large éventail d’influences à leur rock d’arène, notamment de la musique industrielle et électronique.

2Pac – 2Pacalypse maintenant

Avec des sujets lourds comme la brutalité policière et la pauvreté systémique, 2PacLe premier album solo de est un point d’entrée crucial pour l’un des rappeurs les plus vénérés au monde.

A Tribe Called Quest – Théorie bas de gamme

L’un des albums les plus appréciés du hip-hop, The Low End Theory a comblé le fossé entre le rap et le jazz. Il semble tout aussi intemporel des décennies plus tard.

Black Sheep – Un loup déguisé en mouton

Irrévérencieux et satiriques, les débuts de Black Sheep ont offert un changement de rythme par rapport à ses pairs plus sombres du rap de la côte est.

Flou – Loisirs

Alors que le leader Damon Albarn en est venu à ne pas l’aimer, Leisure est l’une des raisons pour lesquelles Blur est devenu l’un des meilleurs groupes de guitare britanniques des années 90.

Bonnie Raitt – Chance du tirage au sort

Bonnie Raitt a écrit cet album de 1991 lors d’une retraite créative, le dédiant à son collègue icône du blues Stevie Ray Vaughan dans les notes de pochette.

Boyz II Men – Cooleyhighharmony

Des singles comme « Motownphilly » et « C’est si difficile de dire au revoir à hier », Boyz II Hommesles débuts de est une classe de maître dans Nouveau Jack Swing, qui fusionne des éléments de funk, de hip-hop, de jazz et de R&B.

De La Soul – De La Soul Est Mort

Sur leur deuxième album, De La Soul a abandonné son image hippie pour un disque plus sombre, non moins intéressant et influent.

Dinosaure Jr. – Esprit Vert

Souvent considéré comme plus une entreprise solo de J Mascis qu’un album complet, le premier label de Dinosaur Jr. en 1991 est revenu sur ses racines noise-rock.

DJ Quik – Quik est le nom

Initialement destiné à être distribué sous forme de mixtape à petit budget, le premier album de DJ Quik n’était pas seulement un succès commercial, mais le distinguait de ses collègues rappeurs gangsta de l’époque.

Fugazi – Régime régulier de rien

Bien qu’il soit souvent négligé dans l’histoire du groupe, le deuxième album de Fugazi a cimenté le groupe en tant que légende du mouvement post-hardcore.

Gang Starr – Entrez dans l’arène

Souvent considéré comme l’un des meilleurs albums hip-hop de tous les temps, Step in the Arena de 1991 s’est solidifié Gang Starrle statut de dans le panthéon hip-hop.

Garth Brooks – Ropin’ the Wind

Le troisième album de Garth Brooks était également le premier album country à dépasser le Billboard 200, prouvant que la musique country avait un attrait bien au-delà de son genre.

Jodeci – Pour toujours ma dame

est rarement R&B des années 90 mieux que sur le premier album de Jodeci. Leur influence a laissé une marque sur des rappeurs comme Drake, Jay-Z et Cardi B.

La Maldita – El Circo

L’un des albums de rock les plus vendus de l’histoire du Mexique, El Circo a contribué à amener le mouvement en plein essor Rock En Espanol dans le monde anglophone.

Mariah Carey – Émotions

Les émotions ont vu Mariah Carey prendre un contrôle plus créatif sur son travail, avec une touche disco ajoutée à sa pop soul.

Marty Stuart – Tenté

Le pop-country peut parfois avoir mauvaise réputation, mais l’album de Marty Stuart en 1991 a prouvé qu’il y avait un moyen de bien faire les choses.

Matthew Sweet – Petite amie

Girlfriend est connu pour être le record de rupture de Matthew Sweet, mais il n’y a pas grand-chose à pleurer quand il s’agit de sa power pop savamment conçue.

Mudhoney – Chaque bon garçon mérite du fudge

Bien que Mudhoney ait presque sorti son deuxième album sur un label majeur, la décision d’opter pour un label indépendant à la place est largement créditée pour avoir aidé à maintenir l’emblématique pilier du Pacifique Nord-Ouest, Sub Pop Records.

NWA – Efil4zaggin

Mais NWA ont été relativement de courte durée, le succès massif de leur deuxième et dernier album témoigne de leur impact monumental et de leur héritage durable.

Orbitale – Orbitale

S’inspirant de leurs ancêtres krautrock, OrbitalLe premier album éponyme de est un incontournable pour les fans de techno.

Ozzy Osbourne – Plus de larmes

Inclure des morceaux comme “Mama, I’m Coming Home” et “I Don’t Want to Change the World”, lauréat d’un Grammy, n’est pas seulement un moment fort dans la carrière d’Ozzy Osbourne, mais un effort historique dans le métal des années 90.

Public Enemy – Apocalypse 91… L’ennemi frappe noir

Apocalypse 91… The Enemy Strikes Black a été enregistré dans un délai très court ; Le matériel qui Ennemi public travaillait depuis des années a été volé. Pourtant, l’album se sent sans effort, prouvant que ses créateurs sont parmi les meilleurs groupes hip-hop de l’histoire.

Reine – Insinuation

Insinuation était la finale reine album qui sortira du vivant de Freddie Mercury, servant de clôture parfaite à l’une des voix les plus éblouissantes de la musique.

REM – Hors du temps

Sur leur septième album, REM est passé d’un groupe culte à des incontournables de la radio rock. Hors du temps leur a valu trois Grammy Awards et a donné naissance à leur plus gros single, “Losing My Religion”.

Reba McEntire – Pour mon cœur brisé

Décrit comme “une forme de guérison pour tous nos cœurs brisés” dans les notes de pochette, Reba McEntireLe 18e album de ‘s est consacré de manière poignante aux membres de son groupe de tournée qui ont été tués dans un accident d’avion un an plus tôt.

Red Hot Chili Peppers – Blood Sugar Sex Magik

Créant des classiques du funk-rock comme “Under the Bridge”, “Give It Away” et “Suck My Kiss”, Blood Sugar Sex Magik était le moment où les Red Hot Chili Peppers ont vraiment trouvé leur groove.

Slick Rick – Le dos du souverain

Bien qu’il n’ait peut-être pas atteint le même niveau de notoriété que Rick lisse, le deuxième effort du rappeur a marqué une période de transition importante dans sa vie.

Citrouilles fracassantes – Gish

Sur Gish, Écraser des citrouilles le leader Billy Corgan a trouvé un équilibre parfait entre hard rock et post-punk gothique.

Sting – Les cages à âme

Piquerle troisième album solo de Les cages d’âme est un concept déchirant sur la mort du père du leader de la police.

Superchunk – Pas de Pocky pour Kitty

Alors que les débuts éponymes de Superchunk en 1990 n’ont pas pleinement capturé le magnétisme du groupe, son suivi sert d’introduction plus appropriée aux icônes indie.

Parler Parler – Rire

Comme son prédécesseur Spirit of Eden, Parle parleLe cinquième et dernier album de ‘ mettait en vedette un grand ensemble de musiciens pour créer un chef-d’œuvre feutré qui ne ressemble à rien d’autre.

Tanya Tucker – Ce que je fais avec moi

What I Do With Me offre certaines des meilleures performances vocales de Tanya Tucker, sans doute l’une des meilleures chanteuses country de son temps.

Teenage Fanclub – Bandwagonesque

Des icônes rock plus récentes comme Jim Adkins de Jimmy Eat World et Ben Gibbard de Death Cab for Cutie sont des fans notoires du chef-d’œuvre du troisième album de Teenage Fanclub en 1991, souvent considéré comme l’un des meilleurs albums de rock alternatif de tous les temps.

Temple du Chien – Temple du Chien

Le supergroupe de Seattle composé de Chris Cornell et membres de Pearl Jam uniquement sorti un album: un hommage à feu Andrew Wood, qui a chanté dans les groupes Malfunkshun et Mother Love Bone.

Le KLF – La Salle Blanche

Initialement destiné à être la bande originale d’un film mis au rebut du même nom, The White Room est une dose subtilement cinématographique de musique électronique et l’un des meilleurs albums de 1991.

L’Orbe – Les aventures de l’Orbe au-delà de l’Ultraworld

Une composition massive et continue répartie sur un double album, le premier album de The Orb agit comme un voyage psychédélique époustouflant sous forme audio.

Tom Petty et les Heartbreakers – Dans le grand grand ouvert

Il serait presque impossible de donner suite au succès massif de son album solo, Full Moon Fever, mais Tom Petit est venu tout près avec l’album 1991 Into the Great Wide Open.

Trisha Yearwood – Trisha Yearwood

Mettant en lumière sa voix unique, le premier album éponyme de Trisha Yearwood a annoncé l’arrivée de l’une des plus grandes stars country de la décennie.

Vous pensez avoir raté l’un des meilleurs albums de 1991 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!