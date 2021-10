Une année robuste pour KuCoin, avec un bond de 720% du volume des échanges

Ce fut une année extrêmement chargée pour les crypto-monnaies en général, en particulier pour un échange de crypto, KuCoin, qui a réussi à briser son ancien volume de transactions. KuCoin a signalé une augmentation de 720% du volume pour Q321 par rapport à l’année précédente, dépassant les 258 milliards de dollars. Il a connu un bond en glissement annuel au troisième trimestre de 446 % du nombre de nouveaux inscrits. KuCoin, qui revendiquait une part de marché de 1,5% au début de 2021, bénéficie désormais d’une part massive de 5%. Son jeton natif, KCS, a enregistré un gain de plus de 1345% YTD.

L’échange, répertoriant plus de 400 actifs, est privilégié par les investisseurs en crypto-monnaie et les débutants, grâce à son approche conviviale du trading et de l’investissement. La plate-forme est sécurisée et le processus d’inscription est fluide et rapide. L’ajout de gemmes cryptographiques, de NFT, de jetons meme, de GameFi et de Metaverse que KuCoin a contribué à propulser la croissance du DEX en très peu de temps.

Robots de trading, contrats à terme et trading sur marge chez KuCoin

L’échange numérique offre une variété de fonctionnalités utiles pour les traders, notamment la possibilité de négocier des cryptos sur marge, le trading P2P, de négocier des contrats à terme sur une large sélection d’actifs cryptographiques et de prêter et de détenir des avoirs en échange d’un rendement passif généreux.

De plus, KuCoin a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle application, qui est équipée d’une fonction de trading social. Cela permet aux traders de partager des idées et de suivre et copier les transactions d’autres traders plus expérimentés. Les utilisateurs peuvent voir les statistiques et les taux de réussite des leaders commerciaux avant de choisir de les copier.

Au cours de ce trimestre seulement, le DEX a ajouté 86 actifs cryptographiques à sa liste. Il a également lancé le premier Metaverse Trading Board et introduit le jeu NFT Guardian Star sur KuCoin Win. KuCoin Pool a également été présenté aux clients, avec des frais miniers de seulement 2%.

