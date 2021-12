Une anomalie dans les données fait diminuer le déficit commercial d’octobre

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Le déficit commercial d’octobre a diminué, mais la baisse était principalement due à une anomalie des données.

Octobre 2021 a enregistré un déficit commercial total de -67,1 milliards de dollars. Il s’agissait du plus faible déficit commercial depuis avril 2021. D’un mois à l’autre, le déficit commercial a baissé de 17% par rapport au record établi en septembre.

La baisse du déficit commercial peut être mieux comprise en examinant de plus près les données.

Les marchandises exportées en août ont atteint 150 milliards de dollars et sont tombées à 143 milliards de dollars en septembre. Octobre a comblé la différence, les marchandises exportées passant à 158 milliards de dollars. Au cours des trois derniers mois, les marchandises exportées ont atteint en moyenne 150,5 milliards de dollars.

Ainsi, le déficit commercial record en septembre aurait été un record plus faible de 74 milliards de dollars et aurait été éclipsé par un record de 75 milliards de dollars en octobre si les marchandises exportées étaient calculées en moyenne sur les trois mois. Le creux peut être vu dans les barres bleu foncé ci-dessous.

Le déficit commercial augmente d’environ 1 milliard de dollars en moyenne chaque mois.

Figure : 1 Détail de la parcelle mensuelle

Le tableau ci-dessous donne un aperçu plus approfondi des chiffres. Quelques points clés à retenir :

Les biens exportés de 158 milliards de dollars représentent 16 milliards de dollars (10 %) au-dessus de la moyenne TTM de 142 milliards de dollars. Tous les autres chiffres ont connu des augmentations modestes d’un mois à l’autre.

En regardant les douze derniers mois :

Le déficit net total de 838,3 milliards de dollars est toujours un record malgré l’anomalie des données. l’avenir

L’anomalie des données représente environ 8 milliards de dollars de marchandises exportées de septembre à octobre. Quoi qu’il en soit, septembre est devenu le nouveau point culminant d’un déficit commercial record. Compte tenu d’un déficit commercial réel estimé à 75 milliards de dollars en octobre et d’une tendance actuelle d’augmentations mensuelles de 1 milliard de dollars, ce «record» de 81 milliards de dollars tombera probablement en 2022.

Figure : 2 Détail de la balance commerciale

Perspective historique

Un zoom arrière et une concentration sur les chiffres nets montrent la tendance à plus long terme et démontrent pourquoi les records de déficit commercial se poursuivront sans relâche. Ce graphique montre également à quel point le déficit des biens est plus important par rapport à l’excédent des services. L’excédent des services est en baisse depuis janvier 2018. Pour les biens, le pic et l’inversion à l’extrême droite montrent l’anomalie des données en action.

Figure : 3 Balance commerciale nette historique

Le graphique ci-dessous fait un zoom avant sur l’excédent de services pour montrer à quelle vitesse il a baissé ces derniers mois. Il compare les services nets au total des services exportés pour afficher la taille relative. Après avoir oscillé autour de 35% depuis 2013, il se situe à 26% au cours du mois le plus récent. Cela est dû au fait que les services importés augmentent beaucoup plus rapidement que les services exportés.

Figure : 4 Excédent des services historiques

Pour tout rassembler et éliminer une partie du bruit, le graphique suivant ci-dessous montre les valeurs des douze derniers mois (TTM) pour chaque mois (c’est-à-dire que chaque période représente la somme des 12 mois précédents). Cette dernière période de 12 mois de -838 milliards de dollars est la plus importante jamais enregistrée, ayant dépassé le record établi le mois dernier de -835 milliards de dollars (malgré le problème de données).

