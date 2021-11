Une Apple I en parfait état se vend 500 000 $, et les experts sont choqués : c’est une aubaine | La technologie

Personne ne peut expliquer comment l’Apple I le mieux conservé, et la version la plus précieuse et la plus rare, a été vendue au prix le plus bas aux enchères.

Nous vivons dans un monde étrange où des millions sont payés pour un NFT d’un mème stupide, et un ordinateur qui est l’histoire vivante de l’informatique, il n’atteint que le 500 000 $ dans une enchère.

Début novembre, l’un des Pomme I le mieux conservé, en parfait état de fonctionnement, il a été vendu aux enchères à la maison de vente aux enchères John Moran Auctioneers.

L’Apple I était le premier ordinateur d’Apple, fabriqué à la main en 1977 par Steve Jobs et Steve Wozniak dans un garage. Ils n’ont été faits que 200 unités.

Quelque 175 unités se sont vendues pour 666,66 $ (Wozniak aimait répéter les nombres) directement sur commande. Un total de 50 de ces unités ils sont allés à la boutique ByteShop de Mountain View, Californie.

La légende raconte que Jobs et Wozniak n’ont pas eu le temps de fabriquer les ordinateurs dans les délais impartis, car ils les ont assemblés un par un, alors Steve Jobs a réussi à convaincre le propriétaire du magasin de créez vos propres étuis et vendez le clavier, le moniteur et plus encore en tant que périphériques externes, pour gagner plus d’argent.

L’ordinateur que vous voyez sur les photos est considéré comme le modèle de luxe, avec une carcasse en bois de Koa, un arbre qui ne se produit qu’à Hawaï. A aussi le moniteur Panasonic d’origine qui a ajouté le magasin.

On calcule que Il ne reste plus que 80 ordinateurs Apple I dans le monde. Seulement 6 ont la carcasse en bois de Koa, et seulement 3 sont entre des mains privées.

C’est l’un des Pomme I le mieux conservé, en parfait état de fonctionnement et avec le boîtier, le clavier et le moniteur d’origine.

Et malgré cela, l’enchère n’a atteint que 500 000 $. A titre de comparaison, l’Apple I plus chère s’est vendue 905 000 $ en 2014. Pour ce modèle avec un boîtier inférieur, 736 000 euros ont été payés en 2020. À trois autres reprises, il a dépassé 600 000 $.

Les experts n’expliquent pas pourquoi cette unité n’a pas dépassé les 500 000 $.

Comment est-il possible que de moins en moins soit payé pour des bijoux historiques qui sont des pièces clés de l’informatique et de la technologie, et qu’à la place des millions soient payés pour un NFT d’un mème ?