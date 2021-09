Une Apple Watch Series 7 en vaut-elle la peine ? Ces alternatives ont des fonctions similaires voire meilleures | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle montre connectée Apple a déjà de la concurrence avec des caractéristiques très similaires, même certaines options avec de meilleures fonctions et compatibles avec l’iPhone.

Il est clair que la nouvelle Apple Watch Series 7 est là pour une autre année, pour devenir l’une des montres connectées les plus vendues au monde. Apple a réussi à créer une machine pour votre poignet qui mesure tout et de plus en plus et mieux axée sur la santé.

Mais l’Apple Watch Series 7 est-elle faite pour vous ? Cette nouvelle montre Apple est seulement différente avec la Série 6 un écran légèrement plus grand et incurvé. Le processeur n’a pas changé, ni les fonctions et les capteurs de santé.

Il existe d’autres options dans les magasins qui peuvent vous intéresser, même si vous utilisez un iPhone ou avez l’intention d’en acheter un.

Ces montres intelligentes ont des points en leur faveur, des caractéristiques très similaires à celles de la montre Apple et même des options qui la mettent en avant.

Meilleure alternative : Samsung Galaxy Watch 4

La dernière smartwatch de Samsung axée sur la santé et le sport, désormais avec wearOS de Google et en deux tailles : 40 mm et 44 mm.

Il est vrai que la Samsung Galaxy Watch 4 est une montre qui n’est plus compatible avec l’iPhone, mais elle est parfaitement compatible avec n’importe quel smartphone disposant des services Google. Tout cela parce qu’ils utilisent désormais Wear OS, le système d’exploitation de Google.

Mais c’est l’une des meilleures alternatives du moment, surtout si vous faites partie des personnes qui s’intéressent à la santé.

Galaxy Watch 4 a une nouvelle fonctionnalité qui es capable de mesurer la composition corporelle avec une précision de 98 %.

Il possède un grand écran AMOLED plat et rond, ainsi qu’une grande personnalisation des sphères. Il a un GPS pour suivre les sports de plein air et aussi a des capteurs pour mesurer le pouls, le niveau d’oxygène dans le sang, la pression artérielle et faire des ECG.

Vous pouvez obtenir la version 40 mm pour 269 euros et la version 44 mm pour 297 euros.

Meilleur rapport qualité/prix : Huawei Watch GT 2 Pro

Montre connectée de dernière génération avec écran OLED de 1,39″, autonomie de deux semaines, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

La montre Huawei la plus belle et la plus avancée est le modèle Huawei Watch GT 2 Pro, une montre connectée entièrement compatible avec tous les téléphones Android et également avec les iPhones Apple.

Cette montre est dotée d’un écran OLED et d’un verre saphir, ainsi que d’un corps en titane qui la rend très résistante aux rayures et aux chocs.

Il dispose de 2 semaines d’autonomie et d’un suivi de plus de 100 activités physiques différentes. Il en a même certains avec un entraîneur personnel avec des exercices pas à pas. Il dispose également d’un GPS pour le suivi de l’entraînement.

Il a des capteurs de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang. Suivez le sommeil, les règles ou même le niveau de stress. Cette montre connectée Huawei a tout pour plaire.

La meilleure chose est que maintenant il a une remise de 120 euros dans la boutique en ligne Huawei en Espagne et cela ne vous coûtera que 179 euros.

Parfait pour les sportifs : Garmin Fenix ​​​​6 Pro

Cette montre connectée de sport possède l’un des systèmes de positionnement les plus avancés, une autonomie prolongée et le paramètre innovant BodyBattery.

L’une des montres intelligentes les plus intéressantes pour les athlètes, en particulier pour ceux qui font du sport plusieurs fois par semaine et surtout à l’extérieur comme la course, le vélo, l’escalade ou la randonnée, est la Garmin Fenix ​​​​6 Pro.

Il a une autonomie de 2 semaines, un GPS, des cartes préinstallées pour pouvoir faire des itinéraires de randonnée et avec des avertissements à l’écran et sonores. Mais il possède également des capteurs de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang, importants pour connaître l’état de votre corps pendant que vous vous reposez ou faites du sport.

Il dispose d’un suivi pour de nombreuses activités, en plus de sessions d’entraînement animées, d’un moniteur d’énergie, de mesures de performance ou même de suggestions d’entraînements spécifiques.

Dans MediaMarkt, il est déjà réduit à 529 euros avec la livraison gratuite.

Compatible avec iPhone et Android : Garmin Venu 2

Montre de sport pour les amateurs de fitness équipée d’un GPS, d’un moniteur de pouls pour mesurer la saturation en oxygène du sang, d’un capteur de fréquence cardiaque avancé et de NFC pour les paiements mobiles. Il dispose de 25 applications sportives préchargées et propose également des mesures de votre bien-être personnel.

Si vous préférez une montre de sport, mais avec un design plus typique d’une montre connectée avec un écran couleur et des fonctions intelligentes, cette Garmin Venu 2 C’est une bonne option pour la Watch Series 7.

Venu 2 est une montre connectée avec un écran AMOLED lumineux et couleur, avec une autonomie allant jusqu’à 11 jours, GPS, stockage de musique, NFC pour effectuer des paiements et de nombreuses options de remise en forme.

En plus des capteurs de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang, il a également pour fonction de surveiller votre énergie, votre hydratation, votre cycle menstruel, la surveillance du stress, le sommeil et même les exercices et la surveillance de la respiration.

Le prix officiel est de 399,99 euros, mais sur Amazon, vous pouvez déjà le trouver pour 339 euros.

