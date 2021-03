La police du Rio Grande do Sul a réussi à procéder à une arrestation plus tôt ce mois-ci grâce à la fonction Find My de l’Apple Watch. Le suspect avait volé l’Apple Watch, entre autres, et n’a pas réussi à désactiver la fonction «Find My» ou au moins à éteindre l’Apple Watch…

Selon Portal Camaquã [via MacMagazine]La police civile a arrêté samedi un suspect de 20 ans qui était l’un des auteurs du vol à main armée à Santa Maria.

En utilisant la fonction Find My d’Apple Watch, la police a pu découvrir l’une des adresses du suspect et l’arrêter dans un autre quartier de la ville. Ici, la police a pu trouver des objets volés au domicile de la victime, en plus des uniformes de l’armée brésilienne. La victime a reconnu le suspect et il a été arrêté.

À l’aube du samedi, la victime a été encerclée à sa résidence, où trois individus armés, vêtus d’uniformes de l’armée brésilienne, ont agressé et attaché la victime, volant divers objets, parmi lesquels un véhicule BMW X4 et une Apple Watch. Grâce à l’emplacement de la montre, il a été possible de connaître l’adresse de l’un des criminels, qui a été pris en flagrant délit à Vila Brenner, à Santa Maria. À la résidence, qui appartient à la sœur de la personne arrêtée, des objets soustraits de la maison de la victime ont été localisés et saisis, en plus des uniformes de l’armée brésilienne.

Photo: Police civile de Santa Maria

Bien que le rapport ne mentionne pas les spécificités de l’Apple Watch volée, il est possible d’affirmer qu’il s’agissait d’un modèle avec connectivité cellulaire. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez surveiller la montre sur l’application «Find My» tant que l’appareil n’est pas éteint.

Chez ., nous couvrons généralement les histoires d’Apple Watch dont l’appareil a aidé à sauver des vies, cette fois, il a aidé à arrêter un criminel.

