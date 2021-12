Une application a donné des secondes cruciales d’avertissement avant un tremblement de terre majeur en Californie

Un système d’alerte précoce conçu pour donner aux gens des secondes d’avertissement cruciales avant que les tremblements de terre ne tiennent leurs promesses lundi. Il a bourdonné à travers un demi-million de téléphones avant un tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé le nord-ouest de la Californie – le plus grand tremblement de terre depuis que le système, appelé ShakeAlert, a été déployé dans tout l’État, a rapporté The Guardian.

ShakeAlert extrait des informations du réseau de capteurs du United States Geological Survey (USGS). Si les données de ces capteurs indiquent qu’il y aura des secousses importantes dans une zone, les personnes qui y vivent reçoivent des alertes via l’application MyShake (si elles l’ont téléchargée) ou via le système d’alertes d’urgence sans fil sur leurs téléphones. Des alertes sont également envoyées aux utilisateurs d’Android grâce à un partenariat entre Google, l’USGS et le California Office of Emergency Services.

L’épicentre du tremblement de terre de lundi était au large des côtes d’une petite ville appelée Petrolia, et à environ 75 km du centre de population le plus proche, Eureka. Les gens ont signalé avoir reçu des alertes environ 10 secondes avant le début des secousses, a déclaré au Guardian Robert de Groot, un coordinateur ShakeAlert de l’USGS, ce qui en fait une preuve de concept réussie pour le premier tremblement de terre substantiel géré par le système. Le séisme n’a pas causé de dommages majeurs à la région et il n’y a eu aucun décès.

Le système ShakeAlert a été introduit pour la première fois à Los Angeles en 2018, avant de s’étendre à toute la Californie en 2019. Le système était en place à Los Angeles lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé environ 150 miles à l’extérieur de la ville, mais n’a pas déclenché d’alerte. parce que les secousses attendues dans la ville n’étaient pas assez fortes pour franchir le seuil de l’application. Les utilisateurs se sont plaints de ne pas avoir reçu d’alerte même s’ils se sentaient tremblants. Les développeurs de l’application ont donc abaissé le seuil avant le déploiement à l’échelle de l’État.

Désormais, les scientifiques à l’origine de ShakeAlert peuvent utiliser les informations de ce tremblement de terre le plus récent pour améliorer à nouveau le système pour la prochaine fois. « Nous allons vraiment apprendre le plus des vrais tremblements de terre », a déclaré de Groot au Guardian. « Cela nous donne la chance d’utiliser le système et d’apprendre à mieux alerter les gens. »