Une application de films et d’émissions de télévision piratée, déguisée en jeu de Sudoku, grimpe dans les charts de l’App Store [update: gone]

Mettre à jour: l’application a été supprimée de l’App Store.

Une application gratuite appelée Zoshy+ a progressivement grimpé dans les classements des jeux de puzzle sur l’App Store. D’après ses captures d’écran et la description de l’application, l’application ressemble à un client Sudoku inoffensif.

Cependant, le lancement de l’application révèle une expérience très différente. Les utilisateurs se voient proposer des milliers de films et d’émissions de télévision à diffuser illégalement gratuitement, y compris du contenu du propre service TV+ d’Apple. . a confirmé que les vidéos sont effectivement lues, bien que les utilisateurs de l’application doivent d’abord supporter plusieurs séries d’annonces pré-roll.

Zoshy+ est répertorié sous le compte développeur avec le nom « Ha Miller », la seule application publiée de l’individu.

Cette application semble avoir contourné App Review en tirant parti des contrôles côté serveur. Lorsque l’application Zoshy+ est installée et lancée pour la première fois, le shell de base de l’interface utilisateur du jeu de Sudoku est présenté. Cet état initial correspond à ce qui est affiché dans les captures d’écran de l’application.

Après quelques secondes, tout le contenu de l’application est remplacé par l’interface du navigateur vidéo illicite, y compris des onglets pour explorer les émissions de télévision et les films. Il semble probable que lorsque l’application a été soumise pour examen, seules les fonctionnalités de Sudoku intégrées ont été activées pour que l’équipe d’examen des applications puisse les tester. Le développeur a ensuite activé le comportement alternatif via un changement côté serveur.

Apple a déclaré qu’il utilisait des stratégies pour aider à attraper les développeurs infâmes qui tentent des cascades comme celle-ci, mais de toute évidence, elles ne sont pas infaillibles. Dans les documents du procès Apple contre Epic, les dirigeants ont qualifié cette catégorie d’abus d’« applications Jekyll ». En août dernier, Epic a lancé ses contestations judiciaires contre Apple en ajoutant secrètement un commutateur de porte dérobée dans Fortnite qui a permis aux joueurs d’acheter des V-Bucks en mode de paiement direct, en subvertissant les règles d’achat dans l’application d’Apple.

La fonctionnalité de l’application est étonnamment sophistiquée et riche avec les meilleurs graphiques, les tendances et les carrousels de contenu à explorer. Mis à part les publicités incessantes, il pourrait presque passer pour un concurrent légitime de Netflix, mis à part le fait évident que tout le contenu de l’application est partagé illégalement sans autorisation.

L’application Zoshy + est répertoriée dans l’App Store depuis environ trois semaines et est classée environ 50e dans les classements de téléchargement de jeux de puzzle de l’Apple Store. Les avis d’utilisateurs datant d’aussi loin que le 4 juin discutent ouvertement de la fonctionnalité pirate : “C’est vraiment bien parce que je peux regarder des émissions qui ne sont pas sur Netflix.” Un avis d’utilisateur indique avoir découvert l’application basée sur une vidéo TikTok, qui a accumulé plus de 2,6 millions de vues.

Zoshy+ essaie évidemment de gagner de l’argent en générant des revenus publicitaires. L’application indique aux utilisateurs que les bannières publicitaires et les interstitiels peuvent être supprimés en partageant un lien très sommaire avec leurs amis. Cela étant dit, les avis des utilisateurs indiquent que peu importe le nombre de fois qu’ils partagent l’application, les publicités restent.

Epic Games, Spotify et d’autres se sont demandé si le contrôle monopolistique d’Apple sur le marché des applications sur iOS concernait vraiment l’expérience utilisateur et la sécurité des clients, ou s’il s’agissait de gagner de l’argent. Des exemples comme celui-ci n’aident pas l’argument d’Apple. Bien sûr, Apple affirme que l’App Store offre une protection client de pointe et que les cas d’applications échappant à ses contrôles App Review représentent une très petite minorité des dizaines de milliers d’applications examinées par les processus automatisés d’Apple et les équipes de réviseurs humains chaque mois.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :