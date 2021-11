Une application de rencontres réservée aux particuliers est révoltante

‘Toffee veut que ses utilisateurs [to] dépensent l’argent de leurs parents pour ce qu’ils aiment, pas pour le trouver » (Photo : ./iStockphoto)

Je ne suis pas un halètement.

J’ai écrit et diffusé sur le sexe, les relations et les rencontres pendant des années – et j’ai rencontré de nombreuses personnes que certains considéreraient comme « là-bas » : des trouvailles qui excitent les hommes en vidant leurs comptes bancaires ; aux nettoyeurs nus; à une dominatrice qui ne laisserait pas son esclave ‘Chicken Boy’ me parler sans en avoir d’abord obtenu la permission.

Il est juste de dire qu’au cours de ma carrière, j’ai rencontré beaucoup de gens « pas de vanille » et j’ai été dans des situations qui auraient pu choquer d’autres. Mais, à aucun moment, aucun halètement ne m’a échappé.

C’était jusqu’à ce que je lis à propos de Toffee – étiqueté comme « la première application de rencontres au monde pour les personnes qui ont été éduquées en privé ». Alors que je lisais plus sur leur service «exclusif», je n’étais rien d’autre que des halètements et des jurons sérieux qui feraient battre les poshies pour leurs sels odorants.

Permettez-moi de vous en dire plus sur leur communiqué de presse. Vous avez une lecture pendant que oik me prend une tasse de Rosie. (Je laisserai les erreurs de leur écrivain hautement éduqué.)

« La première application de rencontres pour les personnes qui ont suivi des études privées est désormais gratuite pour tout le monde (qui est allé à l’école privée) pour en profiter… »

Il ressent alors le besoin de réitérer que ses utilisateurs doivent «bien sûr» avoir fréquenté une école payante – avant d’ajouter «Toffee veut que ses utilisateurs [to] dépensent l’argent de leurs parents pour ce qu’ils aiment, pas pour le trouver ».

Tu veux plus? La soi-disant marieuse professionnelle et co-fondatrice de Toffee, Lydia Davis, poursuit en disant: » Si vous avez payé pour aller à l’école, nous pensons que vous avez gagné le droit de sortir avec les meilleurs de la classe, gratuitement « .

Comment. Est. Cette. Même. Réel? Je ne suis pas sûr d’avoir jamais entendu parler de quelque chose d’aussi choquant et arrogant. Et je vis ma vie sur Twitter.

L’application, la prémisse et les Toffees qui l’utilisent sont déplaisants

Cette application révèle également l’un des aspects les plus révoltants de ce pays : le complexe de supériorité moche et suffisant, intégré dans lequel les riches et les privilégiés se délectent. Et, et, oui, j’y vais, le vil, dérangeant, sifflant qui classe sans classe profiter.

Cette application suggère – avec soin – que seuls les riches devraient être avec les riches, c’est-à-dire que seuls les riches devraient se reproduire avec les riches, et seules les personnes les plus «désirables» sont reproduites. (‘Eugenics’ est un si joli nom pour votre premier-né, Tarquin.) Le classisme pue !

En tant que co-fondatrice de Toffee, Lydia insistera sans aucun doute sur le fait que ce discours sur le « meilleur de sa classe » n’est rien d’autre qu’un bantz hilarant – et que sa ligne de « nous savons tous que ce sont nos valeurs et nos expériences que nous partageons qui nous aident à rester ensemble ‘ est une réponse sensée à la recherche dans le monde réel. Mais la théorie de « les contraires s’attirant » qu’elle rejette – une théorie que nous connaissons tous – est basée sur la recherche de caractéristiques complémentaires ; ne pas élever la plèbe.

Même si Lydia Toffee ne pense pas que les gens sont supérieurs par accident de naissance, à quoi diable pensait-elle lorsqu’elle a publié ce texte de présentation ? Ne peut-elle pas lire le non-salon ?

À une époque où beaucoup voient leur crédit universel coupé et ceux qui sont « en » avec le gouvernement dépensent les millions qu’ils ont gagnés grâce au contrat Track and Trace qu’ils ont « gagnant », tout semble un peu, vous savez, * brûle un £ 50 devant un sans-abri pour que la lumière soit lue par* « eux et nous » ?

L’application, la prémisse et les Toffees qui l’utilisent sont pour le moins désagréables. Honnêtement, je ne peux pas les Adam et Eve. Et divulgation complète, ici : j’étais presque l’un d’entre eux. Je suis presque éligible pour l’application. Je suis allé dans sept écoles et l’une d’elles était privée. J’ai quitté l’école (au bout d’un an) parce que mon père constructeur et ma mère ménagère ne pouvaient pas payer les frais.

Ce qui est en fait la chose la plus ouvrière de tous les temps : ils avaient voulu donner à leurs enfants plus d’opportunités qu’ils n’en avaient – ​​mais mettre en gage l’alliance de maman chaque mois ne rapportait pas assez d’argent. (Et je doute que mon école réponde aux critères de sucette Toffee… Je ne pense pas qu’une maison à Tooting, dans le sud de Londres, soit tout à fait dans leur ligue. Dieu merci.)

Plus : Rencontres



Autre révélation : je suis sortie avec un ex-étonien. Accidentellement. Il a annoncé la mauvaise nouvelle lors de notre deuxième rencontre. (Je n’ai aucune idée à quel point il était entaché de la brosse Eton : mais il aimait me dire ce qui n’allait pas avec moi – y compris que j’avais » mal fait sur Twitter « . Il m’a également surnommé » Class Warrior Lynch « . Il a ensuite déménagé à l’étranger pour travailler. Comme vous le faites.)

Je ne peux pas me débarrasser des connotations transparentes «Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas à sortir avec eux/vous marier/REPRODUIRE avec eux» de la philosophie des rencontres Toffee. À une époque où plus de 14 millions de personnes au Royaume-Uni vivent dans la pauvreté – mais les contacts des ministres du gouvernement font des millions d’intermédiaires pour les entreprises florissantes pendant la pandémie – cette rhétorique rah-rah est écoeurante.

Si vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire, le communiqué de presse se double ici: « La recherche a révélé que les personnes partageant les mêmes idées seront rassemblées et garderont leurs distances avec celles qui n’adhèrent pas à leurs croyances. »

« Adhérer à leurs croyances » ? ! C’est une drôle de façon d’épeler ‘suprématie’. *frissons*

Tout ce que je peux dire, c’est bon ! Dieu merci, nous n’avons pas besoin d’avoir des bébés avec ces gens.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à jess.austin@metro.co.uk.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.



