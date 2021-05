Une application développée en Espagne nous permet de calculer la probabilité que nous ayons besoin d’une intubation en cas d’infection sévère à Covid-19

21/05/2021 à 18h30 CEST

La Covid-19 elle a provoqué des milliers de cas d’insuffisance respiratoire aiguë avec une mortalité associée élevée. Les patients dans cette situation nécessitent une assistance ventilatoire pendant de longues périodes, ce qui entraîne, avec la forte incidence des cas, une pression importante dans les USI des hôpitaux du monde entier.

Par conséquent, les chercheurs du Hôpital Clínic-IDIBAPS en collaboration avec le Centre de réseau de recherche biomédicale sur les maladies respiratoires (CIBERES) ont développé un calculateur pour prédire la probabilité que les patients atteints de Covid-19 souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë nécessitent une intubation.

L’initiative a été menée après avoir évalué la faisabilité de traitements moins invasifs comme alternative à l’intubation chez ces patients, comme l’oxygénation nasale à haut débit.

En effet, selon les résultats de deux études, publiées dans les revues Critical Care et Journal of Intensive Care, l’utilisation de l’oxygénation nasale à haut débit, en tant que technique moins invasive par rapport à l’intubation, permet de réduire les jours pendant lesquels le patient doit être ventilé et raccourcit son séjour aux soins intensifs.

En outre, les chercheurs ont identifié un certain nombre de facteurs prédictifs pour déterminer quels patients sont les plus susceptibles de nécessiter une intubation en fonction de leur état lors de leur entrée à l’USI.

Alternatives à l’intubation en USI

Au cours de ces longs mois, de nombreux patients hospitalisés pour Covid-19 ont dû subir une intubation endotrachéale, qui n’est rien de plus qu’une procédure médicale dans laquelle un tube est placé dans la trachée par la bouche ou le nez, pour assurer la santé du patient. respiration. Dans la plupart des cas, cette procédure nécessite une sédation.

Eh bien, selon des études menées par des chercheurs du Hôpital Clínic-IDIBAPS, soumettre les patients souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë à une oxygénation nasale à haut débit réduit la nécessité de recourir à l’autre méthode, beaucoup plus invasive.

De plus, il permet d’éviter les risques liés à la ventilation mécanique, tels que le délire ou les troubles cognitifs, les faiblesses acquises après l’admission en USI ou les infections causées par l’intervention elle-même.

«Au début de la pandémie, l’utilisation de thérapies respiratoires moins invasives était limitée. À notre avis, cela était dû à deux raisons fondamentales: premièrement, la peur légitime du personnel de santé d’augmenter le risque de contagion; et, d’autre part, à la littérature précédente sur les patients souffrant de détresse respiratoire où l’échec de ces thérapies était associé à une augmentation de la mortalité », soulignent les chercheurs.

Le but de l’étude publiée dans Critical Care était de tester si l’oxygénothérapie à haut débit était une intervention appropriée pour les patients atteints de COVID-19 souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë. Et les résultats ont été très positifs.

Suite au suivi de 122 patients admis dans les USI de 36 hôpitaux, les chercheurs ont montré que l’oxygénothérapie à haut débit, par rapport à l’intubation précoce, réduit à la fois les jours avec ventilation assistée et les jours d’admission en USI.

«Notre objectif était de voir s’il y avait un avantage à utiliser une stratégie moins invasive et, une fois qu’elle avait été démontrée, l’étape suivante était de déterminer si nous étions en mesure de prédire chez quels patients nous pourrions utiliser cette intervention», explique Carlos Ferrando , Carlos Ferrando, chef de l’unité de soins intensifs chirurgicaux de l’hôpital Clínic de Barcelona.

Calcul des probabilités

Ainsi, les chercheurs ont lancé une étude auprès de 259 patients pour savoir quels paramètres permettaient de prédire le besoin de ventilation mécanique en fonction de leur état lors de leur entrée en USI.

Sur les 259 patients, 54% (140) ont nécessité une assistance respiratoire par intubation. Les principaux facteurs de risque d’intubation étaient liés aux indices SOFA, qui évalue l’apparition et l’évolution de la défaillance multi-organes chez les patients en USI, et au ROX, qui combine des informations sur les paramètres respiratoires et l’oxygénation du patient.

Avec ces paramètres, les chercheurs ont pu développer une sorte de calculateur qui leur permet de prédire si le patient sévère de Covid-19 aura besoin d’une ventilation mécanique. Cela fournit également des informations sur les décisions à prendre lors de la prise en charge du patient entrant dans l’USI.

Le développement de l’application a été possible grâce à la participation de 36 hôpitaux en Espagne et en Andorre, encouragés par le Société espagnole d’anesthésiologie et de réanimation (SEDAR).