Une application populaire du Coran supprimée par Apple en Chine à la demande du gouvernement

Une application populaire du Coran a été supprimée de l’App Store chinois d’Apple à la demande du gouvernement, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui.

La suppression de l’application Coran Majeed a été remarquée pour la première fois par un site appelé Apple Censorship…

Rapports de la BBC News.

Ni le gouvernement chinois ni Apple n’ont offert d’explication ou de commentaire. Apple a renvoyé la BBC à son document Notre engagement en faveur des droits de l’homme. Cela reconnaît que l’entreprise est tenue de se conformer aux lois locales.

Nous sommes tenus de nous conformer aux lois locales, et il y a parfois des problèmes complexes sur lesquels nous pouvons être en désaccord avec les gouvernements et les autres parties prenantes sur la bonne voie à suivre. Avec le dialogue et la conviction du pouvoir de l’engagement, nous essayons de trouver la solution qui sert le mieux nos utilisateurs : leur vie privée, leur capacité à s’exprimer et leur accès à des informations fiables et à une technologie utile.